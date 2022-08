Alexander Warenberg, artist in residence op het Grachtenfestival: ‘Ik sta met echte vrienden op het podium, dat voelt goed’

De cellist Alexander Warenberg (23) is dit jaar artist in residence van het Grachtenfestival in Amsterdam. Beeld Catharina Gerritsen

Het is een speling van het lot dat cellist Alexander Warenberg (23) niet opgroeide in de Zoetermeerse muziekwijk, maar er net naast. Met de instrumenten in het ouderlijk huis, een bescheiden doorzonwoning, is namelijk een aardig orkestje te vormen. ‘Een vleugel, drie cello’s, een viool’, telt hij, ‘en op dit moment twee altviolen. Die zijn van mijn vriendin die nu bij ons logeert. En o ja, vier strijkstokken.’

Klachten over geluidsoverlast in de buurt blijven al jaren beperkt tot een enkele opmerking over de hond, wat een wonder mag heten, want al sinds zijn vroege jeugd kan Warenberg zich geen moment herinneren zonder muziek. ‘Er was altijd muziek in huis. Elke dag, elk uur, veel klassiek, maar mijn vader stelde ook cd’s samen met funk-, jazz- en disconummers die hij goed vond.’

Die permanente onderdompeling in muziek werd bepalend voor zijn leven. Een Warenberg die geen instrument bespeelt, is haast ondenkbaar. Moeder is pianiste. Zijn Russische vader, kind van twee violisten, emigreerde met een deel van de familie in 1977 vanuit St Petersburg (toen Leningrad) naar West-Europa. Hij is violist in het Residentieorkest. De lijnen van de muziek vormen een nog breder netwerk. Op verjaardagen waren de ooit uit Rusland mee-geëmigreerde Ferschtmannetjes present, een al even muzikale clan van wie violist Liza Ferschtman (43) internationaal aan de weg timmert.

‘Toen we klein waren, mochten mijn zus en ik weleens met mijn vader mee naar repetities. Ik was daar meteen gefascineerd door de cello’s. Eigenlijk zag ik alleen maar cello’s, die zitten op ooghoogte voor een kind. Ik herinner me dat ik de warmte van de klank ook echt voelde.’ Van oom Wladislav, cellist in het Rotterdams Philharmonisch Orkest, kreeg hij als mannetje van 5 zijn eerste cello-lessen.

Achttien jaar later mag Alexander Warenberg als artist in residence vijf concerten programmeren op het Grachtenfestival in Amsterdam, nadat hij in 2021 de Grachtenfestivalprijs won. De 25ste editie van dit evenement, dat allang niet meer beperkt is tot de grachtengordel, begint vrijdag met een openingsconcert aan de Amsterdamse Sloterplas. Tijdens dit concert deelt hij het podium met onder anderen zijn zus, de mezzo-sopraan Maria Warenberg, en neef, pianist Nikola Meeuwsen.

Muziek-nerd

‘Op de bassischool vonden ze me een beetje een nerd met mijn muziek, mijn lange haar en mijn brilletje’, vertelt hij. ‘Ze vonden het gaaf, maar wel gek. Ze dachten dat ik uit Rusland kwam en piano speelde.’ Op de middelbare school bleek er ook een voetbalkeeper en een tennisser in hem te schuilen, en even leek het erop dat hij moest kiezen tussen tennis en cello. ‘Ik tennis nog steeds, maar de keuze voor muziek ging eigenlijk vanzelf.’

Het zal geholpen hebben dat hij op zijn 8ste naar het Conservatorium van Amsterdam ging voor lessen van cellopedagoog Monique Bartels, die eerder al enkele cellistjes een zet gaf naar een professionele carrière. Vanaf 2016 tot 2019 studeerde Warenberg in Berlijn, sindsdien aan de Kronberg Academy niet ver van Frankfurt, bij Frans Helmerson. Op zijn palmares staat intussen een reeks muziekconcoursen, waaronder het Prinses Christina Concours en het concours van de Cello Biënnale. Aan de horizon gloren wellicht grote internationale concertzalen, maar hij wil zich de komende jaren toeleggen op zijn master en op nog meer grote concoursen.

Inmiddels leverden zijn muzikale omzwervingen hem een vriendenkring op die hij nu inzet op het Grachtenfestival. ‘Ik sta met echte vrienden op het podium, dat voelt goed. Bij een concert in grand hotel Krasnapolsky begin ik alleen, met een solostuk van de Belgische violist en componist Ysaÿe. Daarna speel ik een duo van Boccherini samen met mijn vriendin, de Kroatische altviolist Dagmar Korbar.’ Via de constructie zwaan-kleef-aan haakt bij elk volgend stuk een muzikale kameraad aan, de violisten Shin Sihan, Takehiro Konoe en Lara Boschkor.

Fietstunneltje

‘Shin en Take ken ik al vanaf mijn achtste jaar, zij spelen ook mee in het Achtste strijkkwartet van Sjostakovitsj in de passage onder het Rijksmuseum (het fietstunneltje, red.), een prachtige plek waar vaak spontaan musici spelen. Die wordt nu omgebouwd tot een echte concertzaal. Dat gaat mooi worden, sommige stukken zijn een soort heavy metal in de klassieke muziek.’ Warenberg probeerde ‘dicht bij zichzelf te blijven’ in de programmering, zegt hij. Voor het openingsconcert, waar allerlei muziekstijlen te horen zijn, programmeerde hij onder meer liederen van Brahms en het vrolijke Papillon van Fauré. Het Strijkkwintet van Schubert bewaart hij voor het Concertgebouw.

Geen excentrieke sprongen, muzikaal gezien. Dat hij onlangs voor het festival met een knalroze jasje op de foto ging, gekapt en gestyled, was niet zijn eigen idee, zegt hij, ‘het zal er wel bij horen’. Warenberg weet dat het publiek anno 2022 niet alléén muzikale hoogstandjes verwacht, maar dat het ook een performer wil zien, een persoonlijkheid. Zoals de flamboyante Letse cellist Mischa Maisky met wijde glamourhemden in kauwgombalkleuren hoeft het niet voor hem. ‘Maar ik heb wel speciale shirts laten maken voor dit festival, een klein beetje glimmend, heel mooi, maar bescheiden.’