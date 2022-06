Alex Garland: ‘Denken komt later wel, mijn film moet je vooral voelen’

Jessie Buckley in Men.

Een film die zich het best door ‘de buik’ laat beoordelen. Zo omschrijft de Britse regisseur en schrijver Alex Garland zijn folk-horrorfilm Men. ‘Een filmervaring die vooral op instinctief niveau werkt, in plaats van cerebraal. Het gaat erom of het je boos maakt of juist geruststelt. Of je wat je ziet verwerpt, of accepteert. En dat dit niet zozeer een gevolg is van een gedachtenproces. Dat gedachtenproces komt later wel, wellicht. En kan óók in tegenspraak zijn met wat je eerder voelde.’

In Men hoopt de jonge weduwe Harper (Jessie Buckley, bekend van The Lost Daughter) bij te komen in een idyllische Engelse cottage. Ze heeft wat te verwerken: haar echtgenoot James pleegde op gruwelijke wijze zelfmoord (of verongelukte hij?) nadat zij wenste te scheiden. Maar in het rustieke dorp waar ze logeert, treft ze louter zonderlinge, nare en wonderlijk op elkaar gelijkende mannen, onder wie de curieuze cottageverhuurder, een opdringerige priester, en een door de tuin struinende naakte woudgod.

Men werd enthousiast én argwanend ontvangen, bij de première op het filmfestival can Cannes: betrof die stoet aan toxische mannen in de film feministische of pseudo-feministische horror? ‘Ik zou die vraag iets willen kantelen’, reageert Garland (52), videobellend vanuit Engeland. ‘Door de vraag los te koppelen van het horrorgenre. Mijn vraag zou zijn: hoe ziet een non-feministische film eruit? En zou iemand zo’n film dan bewust maken? Wordt die persoon wakker in de ochtend: ha, vandaag ga ik een non-feministische film maken? Dat klinkt voor mij hetzelfde als iemand die wakker wordt en zegt: vandaag ga ik een racistische film maken. Ik zie de betekenis dus niet zo, van dat stempel ‘een feministische film’. De interessantere vraag voor mij is hoe mensen ook zonder het door te hebben feministisch of non-feministisch kunnen zijn, of racistisch of non-racistisch. Onbewust. Maar als iemand me vraagt of ik bewust een feministische film wilde maken, denk ik alleen maar: what the fuck had ik anders moeten maken?’

Hoe begon Men?

‘Bij de groene man, of het bladerenhoofd. Afbeeldingen uit de oudheid die je door heel Europa aantreft. Je ziet ze in kerken, soms ook in architectuur als ornament. En in Engeland zijn er ook veel pubs die The Green Man heten. Het viel me op. Plots realiseerde ik me hoezeer we omringd zijn door die iconografie, maar ons daar tegelijk ook tamelijk onbewust van zijn. Ik las over de uiteenlopende interpretaties van die groene man, door neopaganisten en hippies: dat het een goedaardige bosgod is. Maar op de afbeeldingen ziet die man eruit alsof hij schreeuwt, of heel boos is. Vrij eng eigenlijk, ik zag dat goeiige niet zo. Die discrepantie voelde als iets bruikbaars.’

Garland – peinzende blik, donker baardje – maakte eerst naam als schrijver. In 1996 verscheen zijn geprezen romandebuut The Beach, over een Engelse backpacker en de zoektocht naar een geheim, ongerept strand in Thailand. Al tijdens de verfilming door Danny Boyle, met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol, overwoog de romancier een overstap naar Hollywood. ‘Ik liep de set op en dacht: wacht eens, deze mensen zien eruit alsof ze plezier hebben! Ze zijn met een groep, ze praten en lachen tussen de opnamen door. Als je een boek schrijft, zit je twee jaar op een stoel, in je eentje. Film leek me minder eenzaam. Het was geen creatieve keuze, maar een keuze in levensstijlen.’

Zijn eerste filmscript was 28 Days Later, Danny Boyles succesvolle post-apocalyptische zombie-virusfilm uit 2002, die bij de uitbraak van de pandemie weer volop in de belangstelling stond. In 2016 werd Garland genomineerd voor een Oscar (beste originele script) voor zijn regiedebuut, de sciencefictionthriller Ex Machina.

Telkens als u iets nieuws onderneemt, slaagt u bij de eerste poging. Went dat succes?

‘O nee, helemaal niet. Ik weet nog hoe ik de boekhandel binnenliep en daar voor het eerst exemplaren van The Beach zag liggen. En een soort uitbarsting van trots verwachtte bij mezelf, het gevoel dat ik iets bereikt had. Want het leek me eerder zo iets onwaarschijnlijks: een boek van jezelf in de boekhandel. Maar toen ik het eenmaal zag liggen, voelde ik niks. Het voelde alsof iemand anders het had geschreven. En ik geneerde me bijna, hoe ik daar dan stond. Het voelde als aanstellerij. En dat gevoel heb ik nu met alles.

‘Er is maar één film van me die ik ooit heb teruggezien, dat was Dredd (Garlands comic-verfilming uit 2012, red.). Een vriend van me wilde hem per se zien, dus ik zei: zet maar aan. Ik kon er op een technisch niveau wel naar kijken, maar het voelde tegelijk als iets dat heel ver van me verwijderd was.

‘Het is iets vreemds aan mij, dat weet ik. Er zijn vast mensen die heel anders reageren op hun eigen werk. Maar dit is hoe ik reageer. Toen ik wat jonger was, stelde ik me voor dat je insignes verzamelde, iedere keer als je een boek schreef, een film maakte of een liedje schreef. Als een soldaat met de borst vol medailles. En ik dacht dat ik tevredener zou zijn over mijn leven als ik zes insignes had, in plaats van vier.’

U suggereerde al eens dat u, zoals u eerder stopte met schrijven van romans, ook zou kunnen stoppen met het regisseren van speelfilms. Hoe zit dat?

‘Twee factoren spelen mee, denk ik. Een ervan is dat ik een atheïst ben en meen dat ik slechts één leven heb, dat ik zoveel mogelijk moet verkennen. Dat gaat gepaard met een zekere rusteloosheid. En daarnaast is werken voor mij iets compulsiefs. Ik werk heel hard aan iets, alsof het ertoe doet. Om mij dan, als het project voorbij is, onmiddellijk op een volgend project te storten.

‘Ik begon me af te vragen of het er wel echt toe deed. Of was ik gewoon de ezel die achter een wortel aan een stok aanloopt? En nu probeer ik erachter te komen waar die dwanghandeling vandaan komt. Op wie probeer ik indruk te maken? Wie houd ik voor de gek? Hoe zou een leven zijn zonder dat compulsieve? Daar tracht ik zo eerlijk mogelijk over na te denken. Wat is de beloning van al dat werk? Het is ons ook aangeleerd op school: dat arbeid, het werk op zich, een deugd is. Maar ís dat wel een goede manier van leven?’

Genoot u van de opnamen van Men?

Garland lacht. ‘Ik vind een film opnemen zo moeilijk, zo gevuld met twijfel en obstakels, dat ik niet weet of ik ooit zal kunnen zeggen dat ik er van genoot. Maar dat spel met de grammatica van het horrorgenre en de Engelse mythologie, dat idee van een groen en aangenaam oord, die ansichtkaart-achtige versie van het land, met alom glooiende heuvels en honingkleurige cottages, en dáár dan wat mee fucken. Ja, daar haalde ik wel enig genot uit.’