Aleksandra is een mooie roman, maar geen makkie, vindt de Volkskrant Leesclub

Lisa Weeda Beeld Geert Snoeijer

In de Volkskrant Leesclub bespreken we deze maand het veel besproken Aleksandra van Lisa Weeda. Veel lezers waarderen het boek om de waardevolle blik op de Oekraïense geschiedenis en om de intrigerende magisch-realistische elementen. Maar Aleksandra is geen makkie, blijkt ook. Beschouwende witte herten als vertellers, door elkaar lopende verhaallijnen, een kluwen van familielijntjes – ga er maar aan staan! Gelukkig is de leesclub er ook om elkaar te helpen de roman beter te begrijpen en het leesplezier te vergroten: er worden veel goede tips uitgewisseld! Meedoen kan nog steeds, wees welkom! U vindt de Volkskrant Leesclub op Facebook.