Alejandro Iñárritu: ‘Als je een land verlaat, wordt dat land samengeperst, in jou’

Daniel Giménez Cacho in ‘Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths’.

Succes is gevaarlijk, waarschuwt de vader de zoon in Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths. ‘Neem er een klein slokje van, en spuug het uit.’

Silverio Gama, al bijna zestig, krimpt tot kinderlengte als zijn lang overleden vader plots opduikt in een toiletblok, net op de avond dat de naar Los Angeles verkaste documentairemaker een ereprijs ontvangt in zijn geboorteland Mexico. Surrealistische autofictie, zo zou je de nieuwe speelfilm van Alejandro Iñárritu kunnen omschrijven.

‘Het is wat mijn vader altijd zei’, verklaart de 59-jarige Mexicaan, videobellend vanuit zijn woonplaats Los Angeles. ‘Hij had een vreemde, nogal achterdochtige kijk op succes. En hij had gelijk. Hij hééft gelijk.’

U won als eerste Mexicaan ooit de Oscar voor beste film. Was het mogelijk om geen grote slok van dat succes te nemen?

‘O, jawel hoor. Ik denk dat ik het advies van mijn vader heb opgevolgd. Ik spuugde het uit, nam het niet zo serieus. Ik kan om mezelf lachen. Dat is ook waarom ik deze film heb gemaakt. Als ik vergiftigd wilde blijven door succes, had ik voor een meer financieel lucratieve film kunnen kiezen. Iets gegarandeerd commercieels. Bardo garandeert absoluut geen succes. Ik gok er niet op. Dit is mijn meest persoonlijke film. Ik móest Bardo maken.’

Bardo, vernoemd naar het Boeddhistische overgangsstadium tussen dood en wedergeboorte, speelt zich praktisch de volle 159 minuten af ín Silverio Gama. Daar, in het vertwijfelde hoofd van de man die zich in een spagaat bevindt tussen de Verenigde Staten en Mexico, gaan werkelijkheid, herinnering en fantasie – véél fantasie – een wervelende en visueel uitbundige alliantie aan. Een droomfilm is het, in de traditie van Federico Fellini’s meesterwerk en zelfportret 8½: de regisseur breekt door de banden van het realisme om zichzelf (en Mexico) te beschouwen.

Alejandro Iñárritu Beeld Frank Ockenfels

Uw hoofdpersonage Silverio is documentairemaker. Waarom koos u voor dit beroep?

‘Ik dacht: door van hem een soort journalist te maken, kan ik allerlei onderwerpen aansnijden. Als filmmaker doe je dat ook, in zekere zin. Voor Babel sprak ik een Mexicaans kindermeisje over haar ervaringen als immigrant. En voor Biutiful verdiepte ik me in Chinese en Afrikaanse immigranten. Of Carne y arena, daarvoor verdiepte ik me in virtual reality (zijn baanbrekende installatie, die te beleven was in filmmuseum Eye, red.). Ik zocht een personage dat aan de ene kant bezig is met de realiteit, als journalist, maar tegelijk ook moe is van die realiteit. Moe van het ongrijpbare ervan. Silverio navigeert tussen de werkelijkheid en de verbeelding. Dat is wat ik ook ervaar: als filmmaker leg ik fictie in die realiteit. En dat duale zie je terug in de wereld van nu, waarin de grens tussen fictie en realiteit steeds vager lijkt. Lees het nieuws maar.’

Bardo lijkt een aaneenschakeling van dromen. Zitten daar ook echte dromen van u bij?

‘Ja, de meeste ervan. Het zijn mijn dromen, of zaken die ik heb meegemaakt. En ook zaken die ik níet heb meegemaakt, maar waar ik wel bang voor ben. Het zijn verbeeldingen van reflecties, gedachten en gevoelens. Je zou het een guacamole kunnen noemen, van dit alles samen.’

'Birdman' (2015).

Over The Revenant zei Leonardo DiCaprio dat die film de zwaarste scènes uit zijn carrière bevat. En Birdman vereiste een ongelofelijke precisie, vanwege de ononderbroken opnamen. Toch noemt u Bardo uw zwaarste film?

‘Om twee redenen. Dit is een film zónder verhaal, gemaakt van illusoir materiaal dat niet gestructureerd kan worden binnen een normaal, narratief plot. Het is moeilijk om uit zoiets een idee te vormen en dat idee vervolgens ook uit te voeren. Bovendien zitten er intieme en persoonlijke scènes in over familie en verlies. Dan heb je nog het cinematografische landschap, met al die grote scènes. En het was niet makkelijk om de juiste toon te vinden, met wat humor. Bardo lijkt in niks op wat ik eerder heb gedaan.’

Het is ook een film die gemengd werd ontvangen bij de wereldpremière in Venetië. Stoorde u dat?

‘Ik weet wat ik heb gemaakt, en waarom. Bardo is mijn favoriete film. Uiteraard heeft iedereen het recht op zijn mening. Dat is ook de schoonheid van film: dat de kijkervaringen zo kunnen verschillen. Misschien halen mensen er wel meer uit als ze voor een tweede keer kijken. Bardo is een film zonder makkelijke antwoorden, gestut op onzekerheid. Dat werkt prima, denk ik. Zolang mensen niet van zichzelf eisen dat ze alles in een keer begrijpen. Dat je iets alleen voelt is ook goed. Mensen die ’m voor de tweede keer zagen, zeiden me: o, nu heb ik echt veel meer dingen gezien. Ja, het kan wat overweldigend zijn, de eerste keer. Maar ik ben er blij mee.’

Migreren is een beetje sterven, heeft u wel eens gezegd.

‘Ja, dat is de kern van Bardo, denk ik. Migratie – geografische migratie – stelt je identiteit op de proef. Alles waar je je emotioneel aan verbonden voelde wordt uitgedaagd, onder druk gezet en bevraagd. Voor de mensen uit het land waar je ooit toe behoorde, ben je niet meer van daar. En je zal ook nooit behoren tot het land waar je nu verblijft. Dat gaat niet alleen op voor een Mexicaan in de Verenigde Staten, maar ook voor een Turk in Duitsland of Nederland. Het is een gevoel van dislocatie, van onzekerheid over waar je thuishoort. Tegelijkertijd hoef je niet te emigreren om dat gevoel te kunnen ervaren. Ook als je je geloof verliest, of je politieke ideeën, of je zekerheden in dit bestaan, kun je in een ‘bardo’ terecht komen. Dan ben je zoekende, in een tussengebied.’

Een zowel komisch als tragisch door de film gevlochten parallel met uw eigen leven is de baby van Silverio en zijn vrouw, die na één blik op de wereld besluit dat het genoeg is. Wist u al lang dat u die ervaring, het verlies van een pasgeboren kind, ooit in een film zou gebruiken?

‘Ja, en er komt een moment in je leven waarop je daar dan klaar voor bent. Om die ervaring te delen vanuit een ander perspectief. Je kunt jezelf zo bevrijden: door er ook om te lachen, ervan te leren. Ik geloof niet dat ik deze film tien jaar geleden al had kunnen maken. Dat is wat ouder worden doet: het maakt je daar klaar voor. En als je uit je persoonlijke en intieme ervaringen put, weet je waarover je het hebt. Het is het beste geschenk dat je de mensen kunt geven, denk ik. Wat ik meemaakte hebben meer mensen meegemaakt.’

'Bardo': surrealistische autofictie.

In Bardo zit een scène waarin Silverio een gesprek voert met de conquistador Hernán Cortés, bovenop een menselijke piramide van dode Azteken.

‘Dat is op het plein in het hart van Mexico-Stad, waar ooit het Aztekenrijk was. De kathedraal die er nu staat is gebouwd van de stenen van de verwoeste piramides. Als je het hebt over de verovering: dát is de plek, daar gebeurde het. Als ik er kwam, als kind, stelde ik me altijd voor hoe het er vroeger uit moet hebben gezien. De Mexicaanse geschiedenis kent open wonden, zoals de Spaanse verovering. Die valt niet te repareren. Later werden we binnengevallen door de Verenigde Staten, die de helft van ons land innamen. Dat is een andere open wond. En dan zijn er nog zo’n 120.000 mensen verdwenen in ons land, gedurende de afgelopen tien jaar. Kolossale gebeurtenissen en angsten die zich hebben vastgezet in onze natuur, onze psychologie. Het is in zekere zin ook wat ons Mexicanen maakt: dat we al die zaken niet opgelost hebben.’

Dit is uw eerste film in Mexico sinds uw debuut Amores Perros. Wat weet u nu, dat u toen nog niet wist?

‘Als je een land verlaat, wordt dat land samengeperst, in jou. Je wordt meer Mexicaan, juist doordat je níet in Mexico bent. Heel wonderlijk.’