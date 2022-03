Albums van de week: ‘Iedere band die hun refrein inluidt met ‘hier komt het refrein’, is eigenlijk gewoon vijf sterren waard’

Afterpartees Beeld Anne Lucassen

Hoi Robert. Waar beginnen we deze week mee?

‘Een hedendaags klassiek album: Drone Mass van de beroemde IJslandse componist Jóhann Jóhannsson. Een van de beste soundtrackcomponisten ooit. Hij maakte muziek voor veel films, waarvan The Theory of Everything de bekendste was. In 2018 is hij heel plotseling overleden aan een cocaïneoverdosis. Op de een of andere manier past dat niet bij zijn muziek, die zo troostend is. Jóhannsson heeft Drone Mass in 2015 gemaakt, op verzoek van het American Contemporary Music Ensemble. Het is toen eenmalig uitgevoerd in een museum. En dat was het, tot het koor besloot het op te nemen en nu alsnog uit te brengen. Jóhannsson houdt nog steeds veel mensen bezig, ook omdat zijn dood zo schokkend was. Zijn genre, het neoklassieke, is natuurlijk ook ontzettend populair. Maar in dit album zit zoveel meer: naast het neoklassieke geluid ook de drone, en dus die langgerekte, gonzende tonen, en dan die meerstemmige kerkzang uit de renaissance. Hij verbindt het allemaal met elkaar. De muziek doet nog het meeste denken aan Arvo Pärt, dankzij de repetitieve cello’s en violen en die sacrale zang.’

‘Het is dus complexe, maar fantastische muziek: moeilijke elektronica gecombineerd met minimale strijkers. Eigenlijk zijn de elf stukken op het album gewoon op zichzelf staande kunstwerkjes. Je kunt er bijna geen genre aan verbinden. En door de dood van de componist is het ook alsof je via een doorgeefluik naar het hiernamaals luistert.’

Dan iets heel anders: Denzel Curry.

‘Denzel Curry doet op zijn nieuwe album Melt My Eyez See Your Future iets heel anders dan op z’n vorige plaat. Zuu, uit 2019, was een ongelooflijk goed album waarop elk nummer een banger was. Het zat vol met harde bassen en goeie hooks, maar ook met aangrijpende teksten: Curry is een broer verloren door politiegeweld. Op Melt My Eyez See Your Future staan geen harde clubhits, maar heel rustige en experimentele stukken. Hij werkt samen met onder andere jazzpianist Robert Glasper. Z’n flow blijkt nog recht overeind te staan, maar nu op kabbelende keyboardmuziek in plaats van dikke bassen. Het is vernieuwend en toch ook nostalgisch want het doet terugdenken aan de hiphop uit de jaren ’90, toen ook veel met jazz werd gemixt. Een mooie, onverwachte hiphopplaat. De nummers Worst Comes to Worst en John Wayne zijn prachtig. En een aanrader.’

Je wilde ook nog een Nederlands album bespreken.

‘Ja! Family Names van de Limburgse Afterpartees. Muziek waar je absoluut blij van wordt. Het is opgewekte, stevige powerpop, zoals recensent Menno Pot al schreef in zijn recensie. De band is echt uitgevonden voor de kleinere popclubs: driehonderd man in een zaal, deur dicht en gáán. Iedereen kent ze, dus de club loopt vol maar de intimiteit blijft. Vooral het nummer The Buun is goed. Het gaat over hun favoriete café in Horst, dat het zwaar had door de coronamaatregelen en ging sluiten. Het begint ook met ‘This is the end’, dus dan weet je het wel. Ze verbinden hun eigen lot, en dat van hun vriendschappen, aan de voortgang van dat café. Het refrein komt pas halverwege, en wordt aangekondigd met de zin ‘Here comes the chorus’. Iedere band die hun refrein inluidt met de zin ‘hier komt het refrein’, is eigenlijk gewoon vijf sterren waard. En Family Names past perfect bij het zonnige weer van dit weekend.’