Alberto de Michele maakte een film over zijn criminele vader. ‘Hij is mijn lievelings-antiheld’

Regisseur Alberto De Michele en zijn vader Pasquale De Michele, die een hoofdrol speelt in The Last Ride of the Wolves. Beeld Daniel Cohen

Daar ligt de crimineel uit de film: half onderuitgezakt op de bank, glas rode wijn in de ene hand, sigaret in de andere. Pasquale De Michele glimlacht gemoedelijk naar de interviewer van de Volkskrant die binnenvalt in het Amsterdamse appartement van zijn zoon, filmmaker en kunstenaar Alberto De Michele (42). De zeventiger is een paar dagen over vanuit Italië, vanwege de première (op IFFR) en bioscooprelease van The Last Ride of the Wolves, Italiaanse titel: L’ultima corsa dei lupi. In de film van Alberto De Michele volgt de camera Pasquale tijdens de voorbereiding van een overval op een geldtransport, in een herfstig en postindustrieel Italië. Een tocht langs de aftandse gokpaleizen, paaldansclubs en koffietentjes waar de handlangers en contacten elkaar treffen. Ook wordt er een enorm gat in de vloer van een loods gegraven, waar de bus met geld straks onvindbaar kan worden gestald. Zo is er alle tijd om het schuimrubber weg te bikken dat de kluis bij een overval vult.

Pasquale speelt min of meer zichzelf. Zoals zoon en regisseur Alberto, die zijn vader in de film rondrijdt en vergezelt, ook zichzelf speelt. Strikt genomen is The Last Ride of the Wolves een speelfilm: déze kraak is verzonnen. Maar de acteurs zijn geen acteurs, die komen uit het ‘milieu’. En beroepscrimineel en gokker Pasquale was daadwerkelijk van plan zijn laatste grote roof te plegen. Een opera d’arte, zoals hij in de film zegt, oftewel: zijn meesterwerk.

Fascinatie voor misdaad

‘Dat echte plan mislukte’, zegt de regisseur. ‘Vanwege een detail, iets stoms. Mijn vader sprak erover met mij. En ik dacht: misschien kan ik het medium film gebruiken om de roof toch door te laten gaan. Het leek me ook interessant om de valse romantiek die je zo vaak in films en series ziet eraf te halen. Mensen denken dat misdaad spannend is. De roof op zich, ja die is hartstikke spannend, dat is pure adrenaline. Maar de voorbereiding is eigenlijk erg saai. Die traagheid wilde ik in deze film vangen.’

Alberto De Michele was 10 jaar oud toen hij na de scheiding van zijn ouders vanuit Veneto naar de Noordoostpolder verhuisde. Hij ging mee terug met zijn Nederlandse moeder, die ooit tijdens een zomervakantie verliefd was geworden op de (toenmalige) rozenverkoper Pasquale.

‘In de zomer ging ik altijd naar mijn vader in Italië. Mijn grote broer was bij hem blijven wonen. Dus elke avond was het: wie let er op Alberto? Mijn vader bleef niet thuis voor mij. Hij nam me overal mee naartoe, naar paardenraces, bordelen, illegale casino’s. Net als in de film. Als kind kon ik niet wachten tot de zomer weer begon. De overgang van Jesolo naar Nagele viel me zwaar. Ik werd in de zeik genomen door die boeren uit de Noordoostpolder. Ze riepen Amaretto Disaronno originale als ik over straat liep, vanwege die reclames van toen op tv. Nu lach ik erom, maar als je 10 bent, is dat niet leuk. Ik denk dat ik me daarom als kind nog meer voelde aangetrokken door die rare wereld van mijn vader.’

Al sinds De Michele afstudeerde aan de Rietveld Academie, vormt de misdaad een hoofdbestanddeel van zijn kunst. Een eerdere korte film over de criminele activiteiten van zijn vader en diens collega’s (I lupi, 2010) werd geselecteerd voor de Tiger-competitie van IFFR, en onder meer vertoond in het Centre Pompidou in Parijs. Ook maakte De Michele meerdere foto- en videoprojecten rondom misdadigers: eentje over een tijdelijk bij hem ingetrokken (en door Interpol gezochte) bankovervaller, een ander over een bevriende Colombiaanse ex-kartelmoordenaar. Deze werken waren in verschillende internationale musea en galeries te zien.

De ‘wolven’ in The Last Ride of the Wolves spelen zichzelf. Wat zijn dat voor mannen?

‘Boeven. Drie generaties boeven uit families die ook kermisattracties runnen. Mannen met wie mijn vader in het verleden werkte, overigens niet bij die laatste mislukte klus. Ik had de wolven, zoals ze zichzelf noemen, gevraagd of ze me wilden helpen met het casten van geschikte acteurs uit de regio. Toen zag ik een glinstering in de ogen van de baas: moeten die mannen óns spelen? Dan deden ze dat liever zelf. Op één voorwaarde: alle voorbereidingen voor de filmroof moesten exact overeenkomen met hoe ze het echt hadden gedaan, of zóúden doen. Dat was een harde eis. Als we, ik noem maar wat, die ene specifieke auto niet konden krijgen voor een scène, stapten ze uit de film. Dat was zo’n hele snelle Audi RS6, waar boeven graag mee werken: precies zo eentje werd ook gebruikt bij die roof in Amsterdam-Noord. Kost tweehonderdduizend euro, verschrikkelijk lastig te vinden: mijn producenten werden er gek van. Uiteindelijk lukte het toch er een te huren.’

Pasquale De Michele in The Last Ride of the Wolves.

Zijn de wolven blij met de film?

‘Ze hebben de trailer gezien. Het liefst wil ik de hele film op groot doek aan ze vertonen, we wachten nog op de Italiaanse distributie. Maar ze zijn wel trots. Ze beschouwen het als een soort nalatenschap aan hun kleinkinderen. Kijk: dat was opa, zo deed hij het vroeger.’

De Michele kijkt naar zijn op de bank rustende vader, die geen Nederlands spreekt of verstaat. ‘Wat vind je er eigenlijk van, vroeg ik hem na de eerste vertoning. Ik heb eigenlijk alles in mijn leven aan het gokken verloren, antwoordde hij. Maar dit – de film – blijft achter.

Lijk je op je vader?

‘Ja, al ga ik niet naar casino’s. Mijn vader is gokverslaafd. Dat moment nét voor het balletje valt, of vlak voor de kaart omdraait, daar ben ik ook vatbaar voor. Kunst maken, of filmen is ook een soort gokken: zien of het lukt. Lukt het mij een film te maken met echte criminelen erin, met mijn vader? De modus operandi van een crimineel en een kunstenaar zijn vergelijkbaar, beide leven buiten de maatschappij. Een crimineel is ook in zekere zin een acteur. Hij speelt een rol, er is een rolverdeling, een script of plan, een motto zelfs: we gaan dit of dat stelen, dan hoeven we nooit meer te werken.

‘Maar dat gokken van mijn vader, dat ging ver. Echte gokkers zijn mensen die hun leven op het spel kunnen zetten. Het wordt een levensstijl. Je bent steeds op zoek naar de adrenaline, ook onbewust. Mijn vader deed bijvoorbeeld nooit zijn auto op slot, echt nooit. Ik snapte dat niet als kind: waarom niet? En dan legde hij de sleutel bij de pedalen en liet hij ook zijn mobiele telefoon erin liggen, zo’n hele grote, toen ze net nieuw waren. Veel later begreep ik pas: elke keer als hij terugkomt en de auto staat er nog, heeft mijn vader gewonnen. Hij nam ook altijd lifters mee van wie ik als kind al dacht: nou, die beter niet. Een heel frappante manier van leven. Ik ben opgegroeid in die wereld, maar wat het precies is wat me zo aantrekt weet ik niet. Voor mijn gevoel kom ik er steeds dichterbij, in mijn kunst.’

Hoe kijkt je moeder naar de film?

‘Ze vond het wel zwaar natuurlijk. Ineens krijgt ze anderhalf uur lang mijn vader voorgeschoteld. De man bij wie ze wegging na twintig heftige jaren. Maar ze is ook trots.’

Het vaderschap van Pasquale is mislukt, constateert hij zelf in The Last Ride of the Wolves. Is het eigenlijk niet een heel treurige film?

‘Zeker, maar dat treurige en melancholische vind ik ook mooi. Helden zijn zo saai joh. Ik ben totaal gecharmeerd van antihelden. En mijn vader is mijn lievelings-antiheld.’