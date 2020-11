Albert Verlinde stopt bij Stage Entertainment Nederland

Joop van den Ende (R) en Albert Verlinde na de persconferentie waarin ze aankondigen dat hun theaterondernemingen gaan fuseren. Beeld ANP

Het is anders gelopen: Van den Ende verkocht zijn aandeel in Stage Entertainment in 2018 en is nu adviseur bij de theaterafdeling van MediaLane, het media- en entertainmentbedrijf van zijn dochter Iris van den Ende.

Het vertrek van Verlinde is op eigen verzoek, zo laat hij in een verklaring weten. ‘Ik ben dit jaar ruim twintig jaar producent. Dat doe ik met ziel en zaligheid. Toch zocht ik een logisch moment om te stoppen bij Stage Entertainment.

Dat dat moment nu gekomen is, heeft volgens de producent te maken met het feit dat de programmering tot en met 2022 rond is. Zoals alle grote theaterbedrijven heeft ook Stage Entertainment zijn grote producties – Anastasia, Lazarus en De Tina Turner musical – moeten stilleggen. Het is de bedoeling dat zowel Tina Turner als Lazarus worden hernomen als de theaters weer open mogen. Voor het Circustheater staat komend jaar de musical Aladdin gepland en Stage Entertainment produceert in de nabije toekomst mogelijk ook een remake van The Sound of Music.

Onder leiding van Verlinde bracht Stage Entertainment de afgelopen vijf jaar succesvolle producties uit als Mamma Mia!, The Bodyguard en Was getekend, Annie M.G. Schmidt. Die laatste productie, over leven en werk van Annie M.G. Schmidt, heeft Verlinde zelf geïnitieerd. Hij was ook initiatiefnemer van de Nederlandse versie van de David Bowie-musical Lazarus, waarvoor hij samenwerkte met regisseur Ivo van Hove. Van den Ende stond aan de wieg van Tina Turner en benaderde de zangeres hier persoonlijk voor.

Wat Verlinde nu gaat doen, is niet bekend. Naar eigen zeggen wil hij ‘ruimte voor zichzelf creëren om verder vorm te kunnen geven aan nieuwe uitdagingen in zijn werkzame leven’. Stage Entertainment is intussen op zoek naar een opvolger.