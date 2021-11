Alard verliest op het vijfde deel met Bach-werken nooit zijn doel uit het oog: de laatste noot ★★★★☆

De Fransman Benjamin Alard neemt alle klavierwerken van Johann Sebastian Bach op. Het interessante is dat hij de composities voor zover mogelijk chronologisch ordent: we horen Bach gedurende de reeks groeien. Dit vijfde deel omspant de periode 1708 tot 1717, toen de componist in Weimar werkte.

Ook interessant: Alard wisselt af tussen de toetsinstrumenten uit Bachs tijd. Dit vijfde deel bevat drie cd’s, één is volgespeeld op orgel (de opener is de bekende Toccate in d-klein, BWV 565), één op klavecimbel met pedaal en één op het intieme klavichord.

Op al die instrumenten kan Alard even goed uit de voeten. Hoor hem in de Fantasie in a-klein (BWV 904): majestueus, standvastig. Zijn klank op de snaarinstrumenten is rijk, de versieringen zitten vol finesse, maar hij verliest nooit zijn doel uit het oog: de laatste noot. De Toccata in G (BWV 916), gespeeld op klavichord, is een proeve van stabiliteit, van in- en overzicht. Als volgende deel belooft Alard het eerste Wohltemperierte Klavier.

Benjamin Alard Bach: The Complete Works for Keyboard (5) Klassiek ★★★★☆ Harmonia Mundi