Alain Ughetto: ‘De kunst is om moeilijke dingen sierlijk te brengen’

‘No Dogs or Italians Allowed’

Op de salontafel bij Alain Ughetto (72) thuis in het Zuid-Franse Istres zit een ouder echtpaar. Verwonderd kijken ze met grote ogen de kamer in, hun benen bungelend over de tafelrand. Het zijn Luigi en Cesira, de Italiaanse grootouders van de Franse filmmaker. Althans, de poppen. Hij draagt een grote bruine snor, zij heeft haar grijze haren hoog opgestoken in een knotje.

Luigi en Cesira. Beeld Lina Selg

Iedereen die Cesira heeft ontmoet, zou zichzelf zo’n oma wensen, al was het alleen al om haar stem – warm en melodieus. Als zij vertelt, wil je naast haar kruipen. In zijn animatiefilm No Dogs or Italians Allowed vertelt Ughetto via haar de familiegeschiedenis van zijn Italiaanse grootouders, die zich begin 20ste eeuw als arbeidsmigranten uit Noord-Italië vestigden in Frankrijk. Terwijl Cesira aan de keukentafel aardappels en tarwemeel tot gnocchi rolt, brengt ze haar geliefde Luigi tot leven door te vertellen over hem, het Italiaanse dorp Ughettera waar iedereen dezelfde achternaam draagt en hun lange reis op zoek naar een betere toekomst voor hun jonge gezin.

Over de auteur

Eline Huisman is correspondent Frankrijk voor de Volkskrant. Ze woont in Parijs.

Negen jaar lang werkte Ughetto aan de animatiefilm, die vanaf 18 mei in Nederlandse bioscopen te zien is. Begin dit jaar werd No Dogs or Italians Allowed een van de publieksfavorieten (nummer 2) op het International Film Festival Rotterdam; eerder werd de film bekroond als Best Animated Feature Film bij de European Film Awards en won het in Annecy de Jury Award.

Regisseur Alain Ughetto in zijn huis in Istres. Beeld Lina Selg

Speciaal voor de promotie heeft de regisseur zijn ‘grootouders’ in huis gehaald – althans, twee van de poppen. In totaal werden er door het artistiek team een stuk of acht opa’s en oma’s Ughetto gemaakt. Want er ligt altijd wel één in het ‘ziekenhuis’, zoals Ughetto het noemt – als er weer eens een ledemaat te ver is doorgedraaid om een pop in de juiste houding te krijgen.

Avondenlang struinde Ughetto op internet hun inboedel bij elkaar; een bescheiden kudde plastic schapen, een speelgoedauto en een plastic koe staan als kleine pronkstukken opgesteld in de vitrinekast in zijn woonkamer.

Macaronihoerenzoon

Lichtvoetig en liefdevol loodst Ughetto met No Dogs or Italians Allowed de kijker aan de hand van zijn familiegeschiedenis langs twee wereldoorlogen, de Spaanse griep, fascisme, discriminatie en armoede. Grote thema’s, verteld in schrijnend mooie details: in huize Ughetto staat dag in dag uit polenta op tafel, een griesmeelpap die ze met een vork moeten eten omdat ze zuinig omspringen met de dure melk. De kinderen leren hun eerste woordjes Frans van hun klasgenootjes: fils de pute de macaroni – macaronihoerenzoon. Een paar maanden nadat het hele gezin in Frankrijk is genaturaliseerd, valt Mussolini’s leger het Franse departement Haute-Savoie binnen, waar de familie Ughetto is gaan wonen. Terwijl een Italiaanse bom een deel van het huis vernietigt, klinkt het Franse chanson Les roses blanches onverstoorbaar uit de radio.

‘Ik wilde boven alles zwaarmoedigheid vermijden’, vertelt Ughetto terwijl hij een sjekkie draait. ‘Italianen zijn daar sterk in: ze maken films die in de basis heel zwaar zijn, maar dan verteld met humor. Daar zit een zekere elegantie in, dat vind ik mooi. Het is te gemakkelijk om mensen aan het huilen te maken. De kunst is om moeilijke dingen sierlijk te brengen. Met No Dogs or Italians Allowed wilde ik een eerbetoon aan mijn grootmoeder brengen. Het is ten diepste een liefdesfilm, over liefde voor de familie.’

Beeld Lina Selg

Voor dat verhaal heeft de regisseur flink moeten graven. Grootmoeder Cesira overleed toen hij 12 jaar oud was, zijn grootvader heeft hij nooit gekend. Italië werd in zijn familie bovendien zorgvuldig uitgegumd, vertelt Ughetto. ‘In de tijd dat mijn grootouders naar Frankrijk emigreerden, werd er echt op Italianen neergekeken, zij waren destijds voor alles de zondebok. Mijn oma wilde Franser zijn dan de Fransen zelf, een houding die voortkwam uit angst. Thuis werd geen woord Italiaans meer gesproken, niet door mijn grootouders en niet door mijn vader.

‘Mijn hele opvoeding draaide om zorgen dat je niet opvalt. Het was ook een houding van: niet achteruit kijken, leef hier, met je blik naar voren. Het verleden werd begraven, zodat het niet op ons als kinderen zou drukken. Dat was hun manier van ons liefhebben.’

En toch was Italië onuitgesproken aanwezig, dankzij zijn grootmoeder. ‘In de gnocchi die ze maakte, in de polenta. In haar gebaren en haar generositeit. De herinnering die ik aan haar koester is hoe ze altijd de korst van de kaas boven het vuur smolt en aan mij te eten gaf. Ik zie nog steeds voor me hoe ze dan naar me keek: één grote glimlach.’

20230321. Istres, Frankrijk. Portret van regisseur Alain Ughetto met Luigi en Cesira in zijn tuin /// opnieuw afgewerkt in kleur Beeld Lina Selg

Prachtige misère

Om de geschiedenis te reconstrueren vroeg Ughetto iedereen in de familie die Cesira en Luigi had gekend naar hun herinneringen. Daarmee wist hij stukje bij beetje het verhaal aan Franse zijde bijeen te puzzelen. Voor de Italiaanse kant vond de regisseur een goudmijn in het werk van de Italiaanse schrijver Nuto Revelli. Diens boek Le monde des vaincus, dat in 1980 in Frankrijk werd uitgebracht, legt via getuigenissen van boeren uit Piëmont het leven in die tijd vast.

‘De manier waarop zij in hun eigen woorden over oorlog en misère vertellen was heel indrukwekkend. Toen ik dat las – wow! Hoe zij over armoede spraken, dat was gewoon mooi. Het ontdekken van dat boek was voor mij een groot geschenk.’

‘No Dogs or Italians Allowed’

De wereld van Luigi en Cesira komt tot leven in het decor, dat is gebouwd van materialen uit de omgeving waar ze zelf hebben gewoond, met broccoli’s als bomen en bergen van houtskool. ‘Een week lang ben ik op de Agnelpas geweest, op de grens tussen Italië en Frankrijk, om foto’s te maken van het uitzicht en de steeds veranderende luchten. Dat werd de achtergrond die we als basis hebben gebruikt.’

Zelf is de regisseur in het verhaal aanwezig via zijn handen, waarmee hij als een klusser in zijn atelier aan het decor bouwt, of oma Cesira iets aanreikt zodat ze verder kan vertellen. De stop-motion is één groot knutselproject, een ode aan het handwerk van zijn familie, zegt Ughetto. ‘Mijn opa maakte alles zelf. Alle kennis die hij in zijn handen had, heeft hij weer aan mijn vader overgedragen.’

Zelf maakte hij onder meer het hoofd van opa Luigi, met zijn typische snor en permanent verwonderde blik. ‘Die grote, bijna uitpuilende ogen hebben ze allemaal, dat vond ik mooi: ze arriveren als migranten, alles om hen heen is nieuw.’

‘No Dogs or Italians Allowed’

Door zijn eigen handen zichtbaar te maken kon Ughetto zichzelf onderdeel maken van hun verhaal. En voor wie het weet, komt Ughetto zelfs tot leven in zijn ‘opa’: ‘Ik wilde laten zien hoe Luigi indruk probeert te maken op Cesira, door hem steentjes op het water van de rivier te laten ketsen. Ik deed de bewegingen voor, die we gefilmd hebben. Op basis van die beelden is Luigi in de juiste houdingen gezet. Toen ik het resultaat zag, was ik verbluft: ik zag mezelf, mijn grootvader beweegt zoals ik!’

Ferrari

Het maken van de film heeft hem rust gebracht, vertelt Ughetto. ‘De interesse voor mijn Italiaanse wortels is langzaamaan gegroeid. Tijdens mijn studie raakte ik gefascineerd door Italiaanse kunstenaars, maar ik heb toen nooit de link gelegd met mijn eigen verhaal. Dat besef kwam pas later. Een antwoord vinden op de vraag waar je vandaan komt is belangrijk, voor mij althans. Het reconstrueren van mijn familiegeschiedenis heeft me opgeladen, ik voel me vrediger. Ik heb minder angst, ik verstop me niet, ik spreek op een podium.

‘Behalve een zwaar verhaal vol beproevingen is het ook een mooi verhaal, dat ik kan doorvertellen aan mijn kinderen. Toen ik de film aan mijn zus en twee broers liet zien, wisten ze niet wat ze moesten zeggen. Het was alsof ik ze een Ferrari cadeau deed. Het is een mooi familiegeschenk.’

Alain Ughetto Beeld Lina Selg