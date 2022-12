Al verliezen ze van Almere City, als NAC-supporter zou ik in deze tijd glimmen van trots

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: laten we niet meer naar het beste streven.

Nadat Ruud Bosscha van Amnesty International even de ruimte had gekregen de aanhoudende misstanden rond het WK te belichten, stelde Sjoerd van Ramshorst de vraag: ‘Is het voetballend dan misschien wel het leukste WK ooit geworden?’ Volgens de gasten was het in elk geval ‘de beste finale ooit’. Een begrijpelijk anglicisme nadat elke bobo in Qatar het ‘the best final ever’ had genoemd, maar ik zou toch voor ‘de beste finale aller tijden’ willen pleiten.

Het was spectaculair. De twee beroemdste voetballers ter wereld schieten er samen vijf in. De oudste van de twee is nu wereldkampioen, en misschien wel de Greatest Of All Time – of die term dan weer uit het Nederlands is geleend, weet ik niet. De ster van Paris Saint Germain wint van de andere ster van Paris Saint Germain. Een club in handen van Qatar.

Wie het allerbeste nastreeft, moet zichzelf verkopen aan de superrijken. Er zijn vaker voetballers geweest van buitenaards niveau, maar nog nooit speelden ze allemaal samen in een team. Er zitten spelers op de bank die de sterspeler van de nummer twee van de competitie zouden zijn. Qatar streeft in Parijs naar het allerbeste, zoals ze ook het allerbeste WK wilden organiseren, ten koste van alles. Soms wint PSG wel met 11-0.

NAC Breda wint nooit met 11-0. Ze staan veertiende in de Keuken Kampioen Divisie en verloren ook afgelopen vrijdag weer gewoon, dit keer van Almere City. Toch zou ik als NAC-supporter in deze tijd glimmen van trots. Ze voetballen namelijk zo hemeltergend slecht omdat ze eerder dit jaar weigerden zichzelf te verkopen aan de City Group, in handen van Saoedi-Arabië. En als dit WK iets liet zien, is het dat het allerbeste niets meer is om trots op te zijn.