‘Al toen ik 6 jaar oud was zong ik Sinatra-liedjes. Ik heb van nature gevoel voor luie timing’

Arctic Monkeys Beeld Zackery Michael

Het is de ochtend na de warmste dag die in Londen ooit gemeten is. Alex Turner (36), zanger van de Arctic Monkeys, komt in een kobaltblauw pak de hotelsuite binnen. ‘Goedemorgen, beetje kunnen slapen in de hitte?’, vraagt hij monter. Zonder het antwoord af te wachten: ‘Londen is niet op deze hitte ingesteld, maar dat vind ik ook wel weer charmant aan dit land.’

Turner gaat zitten en haalt een stapel A4’tjes uit zijn binnenzak. ‘Gek, maar ik heb mijn nieuwe teksten nog altijd bij me, alsof ik er nog iets aan kan veranderen.’ The Car, het zevende studioalbum van Arctic Monkeys is klaar en ingeleverd en zal op het moment van het gesprek nog drie maanden onveranderd liggen te wachten op de luisteraars. ‘Done, ja. Dat voelt fijn. Al kijk ik nog iedere dag een paar keer naar de teksten. Dat is ook wel handig, want we zijn met de band aan het repeteren voor de festivals en ik wil wat nieuwe nummers live spelen.’

Zover zou het niet komen. Op Lowlands komt er een maand later geen enkel nieuw nummer voorbij. De muziek op The Car lijkt dan ook niet erg geschikt om te presenteren aan een festivalpubliek dat graag oude hits wil horen.

Croonen

‘Ja, onze fans zullen er erg aan moeten wennen’, waarschuwde Turner al. ‘Het vorige album (Tranquility Base Hotel & Casino uit 2018) was al moeilijk te behappen omdat er geen puntige rock-’n-roll op stond. Ook op The Car kom je geen harde gitaarnummers tegen.’ Dat was vier jaar geleden wellicht een bewuste keuze, voegt Turner toe, omdat hij simpelweg zin had om in zijn kelder wat op de piano te componeren, met als resultaat liedjes waarin de band zich kon vinden. Het was nooit echt de bedoeling die nummers allemaal naar het podium te brengen. Maar voor The Car had hij steeds in gedachten dat de nieuwe nummers door de band gespeeld moesten worden.

‘We waren eind 2019 klaar met toeren en ik was alweer aan het schrijven gegaan. Aan de piano bedacht ik een album dat een band die net klaar is met anderhalf jaar concerten geven graag wil maken. Nog vol adrenaline, zeg maar. Geen kelderplaat, zoals de vorige.’ Maar er is iets in de aanpak veranderd. ‘Drie maanden later begon de coronapandemie en werd alles anders. Ik had alle tijd om me op nieuwe muziek en teksten te richten. En ik ben veel gaan zingen om mijn stem in goede staat te houden. Echt oefenen, zoals je dat op zangles zou moeten doen.’

Turner heeft weliswaar geen lessen genomen, maar een mooie falset lukte aardig. Ook de, zoals hij noemt, luie frasering die hij zo bewonderde aan Frank Sinatra kwam er steeds beter in. ‘Al toen ik 6 jaar oud was zong ik in de auto met mijn vader Sinatra-liedjes. Ik heb van nature gevoel voor luie timing, ontdekte ik. Ik hou ook van die manier van zingen die we croonen noemen.’

Beeld Zackery Michael

Er is nog een stem die hem steeds meer is gaan bezighouden: de hoge stem van Richard Manuel (1943-1986), een van de zangers en de toetsenist van The Band. ‘Ik kon geen genoeg krijgen van hun afscheidsconcert in de film The Last Waltz, net als van hoe Manuel apestoned of dronken op de bank lag toen Martin Scorsese hem interviewde. Nee, dat was bepaald geen voorbeeld voor me, maar wel hoe hij zong. Ik ben echt in zijn oeuvre gedoken. Ken je die liveopnamen uit 1985, samen met Band-bassist Rick Danko? Hij zingt (op het album Live at O’Tooles Tavern, red.) She Knows. Geen sterk nummer, maar zo intens gezongen, zijn hoge stem kan het eigenlijk niet aan. Als je me een zangvoorbeeld vraagt, dan zeg ik Richard Manuel.’

Dat The Car opnieuw een betrekkelijk ingetogen plaat is geworden met vloeiende strijkers en gitaren die niet zozeer rocken als wel gedoseerd funky accenten plaatsen, was iets dat steeds duidelijker werd naarmate het songmateriaal vorm kreeg. Het album klinkt melancholiek en lijkt vooral te gaan over afscheid nemen. Van de Arctic Monkeys wellicht?

‘Vind je? Hoor je dat aan de muziek of aan de teksten?’ Alex Turner is oprecht nieuwsgierig, alsof hij de betekenis van zijn nieuwe werk zelf niet voorhanden heeft. Turner is een moeilijke prater, anders dan je zou verwachten op basis van zijn bijna uit de voegen barstende teksten. Er zitten soms tientallen seconden tussen zijn zinnen. Dan hoor je zijn hersenen bijna kraken en komt er alsnog niet heel veel uit. Iets waarvoor hij zich regelmatig excuseert. ‘Sorry, ik vind de juiste woorden niet’, zegt hij wanneer het onderliggende thema van de nieuwe liedjes ter sprake komt.

Wegrijden

‘Misschien mag ik verwijzen naar een roman die ik erg mooi vond, Inherent Vice van Thomas Pynchon. De hoofdpersoon keert op een gegeven moment terug naar zijn appartement en is bang dat hij dat niet meer herkent, of dat zijn woning hem niet meer herkent en dat de sleutel niet past. Die angst had ik ook. Laten we dan maar ergens anders heen gaan, dacht ik.

‘Ja, misschien staat de auto in de titel van het album daar wel voor. Matt (Helder, de drummer, red.) maakte jaren geleden een foto van een auto in een parkeergarage in LA. Die is me altijd bijgebleven en bij het schrijven moest ik veel aan die auto denken. Die stond klaar om mee weg te rijden. Auto’s komen in drie of vier nummers terug, dat kan geen toeval zijn.’

Met de auto wegrijden van het verleden, naar een nieuw geluid? Die interpretatie vindt Turner wat te gemakkelijk, maar hij moet wel veel terugdenken aan vroeger. Hij was 19 jaar oud toen de Arctic Monkeys in januari 2006 met hun eerste album Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not op de eerste plaats van de Britse hitparade belandde. Ook in Nederland stond Arctic Monkeys in de jaren die volgden bovenaan op festival-affiches van Pinkpop en Lowlands.

Heeft Turner genoeg van rock-’n-roll en wil hij met zijn muziek een andere kant op? ‘Wat betreft afscheid van de band, nee. Ik zie Matt, Nick en Jamie als mijn familie. Je neemt geen afscheid van je familie. Daar zit je je hele leven aan vast. ‘We kennen elkaar al sinds we geloof ik 11 jaar oud waren. Deze zomer is het 20 jaar geleden dat we de gitaren oppakten.’

The Car

Het eerste bezoek aan Nederland als band staat Turner ook nog bij. Het was in 2005 dat ze met z’n allen in de lobby van een Amsterdams hotel werden opgewacht door een horde Nederlandse journalisten. ‘Het was een beige loge, herinner ik me. We kwamen geloof ik uit Milaan en werden in duo’s opgesplitst om elk zo’n vier interviews te doen. Ik had niks te zeggen. We hadden een paar liedjes uit die het erg goed deden. Alles overkwam ons, we hadden geen idee hoelang het allemaal zou duren.’

Zeker de eerste jaren, tot aan het uitkomen van het album AM (2013) liet de band zich leven, vindt Turner. ‘Van tour naar tour en van album naar album. We gingen naar Amerika, hielden van LA, en maakten steeds meer een soort Amerikaanse rock. Daarvan bevrijdden we ons weer met AM, maar ik wist ook even niet meer hoe we daar weer op door konden gaan.’

Jongenskoppie

Er zat vijf jaar tussen AM en Tranquility Base Hotel & Casino. ‘Dat album was een vlucht voor me. Maar The Car niet, al komt dat ook pas vier jaar later. Ik merkte wel dat er een zekere melancholie in me was gekropen. Op een gegeven moment kwam ik oude filmpjes van ons tegen die nog niet gedigitaliseerd waren. Ik projecteerde ze en zag ons levensgroot toen we net begonnen. Dat deed me wat. Ik zag een andere Matt en Jamie, maar ook een andere Alex. Als ik nu een liedje als The View from the Afternoon zing, dan kan ik me nauwelijks meer verplaatsen in de 19-jarige die ik toen was.’

Daarvan werd hij zich daags voor dit interview extra bewust toen hij met zijn band het liedje repeteerde. ‘Mijn stem is zwaarder geworden, ik zing echt anders. Wat het ook makkelijker maakt om een nieuwe koers te kiezen. Niet dat ik ineens alleen op het podium ga staan om met een akoestische gitaar Brianstorm te zingen. Nee, dat blijft een echt rock-’n-roll nummer voor de hele band. Maar ik vind het wel fijn om mijn stem anders te gebruiken, dat is wat ik op The Car probeer en meer zal gaan doen.

‘Maar niet zonder de anderen. De band zal ik niet verlaten. Al begrijp ik wel waarom je dat misschien denkt. We beginnen het album heel nadrukkelijk met een melancholiek strijkje waarna ik kom met de regel: ‘Don’t get emotional, that ain’t like you’. Dat zijn de troostende woorden van iemand die afscheid neemt. Maar geen zorgen, Arctic Monkeys zullen nog blijven rocken. We zijn alleen een andere en ik hoop betere band. Ik zing in Hello You ergens: I could pass for seventeen. Ja, als ik me goed scheer heb ik nog datzelfde jongenskoppie, maar we zijn allemaal twee keer zo oud geworden, en lijken van binnen niet meer op de jongens die we toen waren. Misschien is dat wel het thema op The Car. Afscheid van onze jeugd. Nou, dat wordt dan weleens tijd.’

Arctic Monkeys: The Car (Domino/V2). Concert: 5 en 6 mei 2023, Ziggo Dome, Amsterdam.