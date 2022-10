Al plannen voor het weekend? Dit zijn onze aanraders

Pop

Paolo Nutini, Paradiso, Amsterdam, 8 en 9 oktober

Paolo Nutini

Jarenlang was hij kwijt, spoorloos verdwenen uit het openbare en sociale medialeven. De Schotse soulzanger Paolo Nutini had het na zijn succesalbum Caustic Love uit 2014 even gehad met zijn poploopbaan en trok zich terug. Maar de laatste jaren verschenen sporadisch weer wat met smartphones opgenomen filmpjes van hem, uit een pub in een Schots dorp bijvoorbeeld, waar hij dronk en zong met cafégasten.

Dat zingen gaat hem ook in professioneel verband nog altijd goed af, konden we in juli dit jaar gelukkig ook zelf weer horen op het comebackalbum Last Night in the Bittersweet. Nutini maakt nog steeds beklemmend mooie soul, maar hij neemt vele afslagen langs de rock en de indie, en zelfs de country. Oprecht, rauw en emotioneel is Nutini altijd, en wat die popmuzikale kernwaarden betreft blijft hij dus altijd met een been in de soul staan. Hopelijk ook bij zijn twee shows in de Paradiso, waar we nu ook de terugkeer van een steengoede performer kunnen vieren.

Beeldende kunst

Golden Boy Gustav Klimt, Van Gogh Museum Amsterdam, t/m 8 januari

Gustav Klimt, Waterslangen II, 1904, Bewerkt 1906-1907, Olieverf op doek, 80 x 145 cm, Privécollectie Beeld Courtesy of HomeArt

Een kunstenaar ‘golden boy’ noemen: dat klinkt meer als een geintje dan als de titel voor een grote tentoonstelling in het Van Gogh Museum. Maar deze benaming past echt bij de Oostenrijkse schilder Gustav Klimt (1862-1918), tenminste het goud dan. Klimt was dol op bladgoud, hij kon het krijgen via zijn vader die goudgraveur was. Met al dat blinkende goud omringde hij de bevallige vrouwen die hij schilderde. Die pracht en praal (en naakte vrouwen) werken nog steeds goed op reproducties, ze zijn geliefd postermateriaal, ook al kun je het goud dan niet zien schitteren.

De originelen doen het heel goed op de kunstmarkt. Zo kocht Oprah Winfrey in 2006 een schilderij van Klimt voor omgerekend zo’n 70 miljoen euro. Toen ze dat elf jaar later weer liet veilen deed ze dat voor zo’n 125 miljoen euro, het ging naar een Chinese verzamelaar. Ook dat kunstwerk, overigens zonder bladgoud, is nu in het Van Gogh Museum te zien. Het museum laat in deze tentoonstelling ook zien waar de ‘golden boy’ zijn inspiratie vandaan haalde: hij keek graag naar bijvoorbeeld Van Gogh, Rodin, Matisse en Monet.

Klassiek

Lise Davidsen in het Concertgebouw, Amsterdam, 8 oktober

Sopraan Lise Davidsen Beeld James Hole

De stem van de jaren twintig van deze eeuw? Als we het over klassieke muziek hebben, zijn we er wel uit. Lise Davidsen (35), dochter van een zorgmedewerker en een elektricien, had zich als 15-jarige voorgenomen een singer-songwriter te worden, de nieuwe Joni Mitchell. Het liep anders. Na omzwervingen als mezzosopraan in barokmuziek en als koorzangeres, zei haar docent op het conservatorium in Kopenhagen dat ze geknipt was voor het grote laatromantische operarepertoire – als ‘dramatische sopraan’ dus. We danken haar hartelijk, want inderdaad: Davidsens stralende, volvette klank, vocale souplesse en grote bereik is ideaal voor die rollen van Richard Strauss, Verdi en Wagner. Van die laatste twee componisten schotelt ze ons werk voor (uit Un ballo in maschera, Macbeth, Parsifal en Tannhäuser) in de NTR ZaterdagMatinee in het Concertgebouw. Voor wie er niet bij kan zijn, goed nieuws: het concert met het Radio Filharmonisch Orkest is vanaf 14.15 uur live te horen op Radio 4.

Theater

Saman Amini's Integratieplan. Tournee t/m 4 december

Affiche van 'Saman Amini's Integratieplan'. Beeld Black sheep can fly

Multitalent Saman Amini (33) was al theatermaker, muzikant, acteur en rapper. Hij toonde zijn muzikale en geëngageerde kant in voorstellingen als Samenloop van omstandigheden en A seat at the table. Amini schrijft vlammende, maatschappijkritische teksten over vluchtelingen en racisme, en rapt rauw en poëtisch op sobere beats in mineur. Maar Amini is ook grappig en zijn solo’s hadden altijd al een kleinkunstsfeer. Met Saman Amini’s Integratieplan voegt hij nu dan ook ‘cabaretier’ toe aan zijn cv. In zijn eerste cabaretsolo, geregisseerd door Geert Lageveen, toont Amini op hilarische, persoonlijke en bij vlagen pijnlijke wijze hoe we met elkaar omgaan in deze multiculturele samenleving.

Gewapend met persoonlijke verhalen en een veelheid aan sketches en songs neemt Amini ons mee op zijn reis naar het ‘Nederlanderschap’, van Teheran via het AZC naar de Toneelacademie. En nu, is hij nu dan ‘Nederlander’? Op de poster poseert Amini alvast als Vermeers Meisje met de parel.