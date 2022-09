Al na het eerste weekend Venetië is duidelijk: het filmfestival is dit jaar opvallend sterk

Acteur Brendan Fraser (uiterst rechts) met o.a. regisseur Darren Aronofsky (uiterst links) in Venetië bij de persvertoning van The Whale. Beeld John Phillips/Getty

‘Ik heb iedereen overwogen’, zegt Darren Aronofsky bij de persconferentie van zijn nieuwe film The Whale, zondagmiddag in de perszaal van het Venetië-filmfestival. ‘Iedere filmster op deze planeet. Met geen ervan klikte het. Het klopte niet, raakte niet, voelde niet goed.’

Wie de openingsscène van zijn verfilming van Samuel D. Hunters gelijknamige toneelstuk ziet, kan zich indenken dat enkele van die filmsterren, of anders wel hun agenten, even moesten slikken bij het overwegen van deze hoofdrol. Daar zit Charlie, de bijna driehonderd kilo zware online-docent Engels: op de bank met een emmer gefrituurde kip onder handbereik, bezig zich een halve hartaanval te rukken voor zijn laptop, waarop wat gayporno speelt, nét als er zich aan de deur een jonge evangelist meldt.

‘Het duurde tien jaar om de film te maken’, zegt de Amerikaanse regisseur. ‘Omdat de casting zo lang duurde. En toen zag ik de trailer van een of andere, ik denk Braziliaanse, film, met weinig budget, waarin Brendan Fraser zat (het geflopte Journey to the End of the Night, uit 2006, red.). Er ging meteen een lamp aan in mijn hoofd. Ik kende Brendan wel, maar films als Gods and Monsters of George of the Jungle had ik nooit gezien.’

De Amerikaans-Canadese Fraser, die naast zijn regisseur zit, is wellicht het bekendst van zijn hoofdrol als avonturier in diverse The Mummy-delen, een van Hollywoods meest succesvolle B-filmfranchises. Als dertiger beschikte de inmiddels 53-jarige acteur over het hele benodigde pakket: talent, strakke kaaklijn, volle haardos en die gespierde schouders waartegen Mummy-tegenspeler Rachel Weisz schuilde voor het Egyptische kwaad. Twintig jaar later zou je de acteur op straat hooguit nog herkennen aan zijn olijke blik. Anders dan zijn ultiem geconserveerde collega Tom Cruise, die de Mummy-hoofdrol in 2017 eenmalig overnam, oogt Fraser anno 2022 als een doorsnee Amerikaan van zijn eigen leeftijd, met dunnend haar en wat kilo’s erbij. Na de Mummy’s hoopte hij zijn faam in te zetten om betere of meer diepgaande rollen te verwerven, maar dat plan kwam niet helemaal van de grond. Fraser zakte weg en kende persoonlijke tegenslag: allerlei fysieke hinder, een scheiding, depressie.

Fans van het eerste uur heeft hij wel nog: een geëmotioneerde Italiaanse journalist bedankt de acteur voor ‘al die zomers’ waarin haar zoontje in de tuin George-in-de-jungletje speelde.

‘Dank’, zegt Fraser. ‘Allereerst hoop ik toch dat uw zoontje daarbij heel bleef. Ik ben vaak aangesproken door ouders die zeiden: geweldige film, maar mijn kind heeft er acht hechtingen aan overgehouden.’

De acteur glimlacht zachtmoedig bij een vraag naar ‘zijn reis’ in de filmwereld. ‘Ik zag er anders uit, toen. En over mijn reis: Charlie is de meest heroïsche rol die ik tot nu toe speelde. Zijn superkracht is het goede zien in mensen.’

Ook als Charlie ziet Fraser er anders uit: voorzien van een gigantisch en realistisch aandoend namaaklijf en gezichtsprotheses, waarmee de grime-afdeling op de set iedere draaidag urenlang zoet was. ‘Charlie torst een trauma met zich mee’, zegt de acteur. ‘Dat manifesteert zich bij hem in zijn fysieke toestand. Ik heb opnieuw moeten leren bewegen voor deze rol: ik moest spieren gebruiken waarvan ik niet wist dat ik ze had. Als het pak uitging aan het einde van de dag voelde ik me eerst even draaierig, dat gevoel dat je ook hebt als je in Venetië van de boot stapt. Het deed me ook beseffen hoe sterk je moet zijn, zowel fysiek als mentaal, om met en in zo’n lichaam te leven.’

Oscar-buzz rond een laatste-kansfilm

The Whale, een van de 23 titels die dit jaar meedingen naar de Gouden Leeuw, werd zaterdagavond na de eerste persvertoning met luid applaus ontvangen. Iets wat – uitgezonderd de galapremières voor de genodigden, waarbij de verplichte staande ovatie inmiddels standaard geklokt wordt en tot persbericht gemaakt – niet vanzelfsprekend is. In het wrange en humoristische, maar geen moment met overgewicht spottende psychologische woonkamerdrama probeert de nauwelijks nog mobiele, compulsief etende en terminaal zware Charlie het contact met zijn van hem vervreemde dochter te herstellen. Een uitermate cynische tiener is ze, knap gespeeld door het talent Sadie Sink, bekend van haar rol als Max in de populaire serie Stranger Things.

‘Mijn nieuwe favoriete actrice’, stelt Aronofsky. Dat hij het beste kan halen uit afgedwaalde of uitgedoofde Hollywoodsterren bewees de 53-jarige cineast als eens eerder, hier in Venetië. Zijn showworsteldrama The Wrestler uit 2008, bekroond met de Gouden Leeuw, hielp hoofdrolspeler Mickey Rourke toen aan een (kortstondige) comeback. Eveneens een laatstekansfilm waarin het hoofdpersonage veel goed te maken heeft. De zeer aan het Venetiaanse festival klevende Oscar-buzz, die aan het begin van de festivalweek al opstak bij Cate Blanchetts rol als vallende topdirigent in Tár, hangt ook meteen om Frasers comebackrol.

‘Mijn kristallen bol is kapot’, reageert de acteur, de verwachting van de pers temperend. ‘Ik weet niet of die van jullie het nog doet.’

Lof klinkt ook voor Alberto Barbera, halverwege het festival. De Italiaan, die in 2011 herintrad als artistiek leider, tilde het festival weer op na wat mindere edities, toen films (en sterren) plots uitweken naar het concurrerende festivals in Canada en de Verenigde Staten. Met uitmuntende keuzen voor openingsfilms en iets minder podiumplek voor Italiaans melodrama, werd dat verval door Barbera rap bijgesteld. De huidige en 79ste editie van Venetië lijkt zelfs nóg beter dan de voorgaande: een opvallend sterke en brede competitie.

Maar ook Venetië moet ‘bedelen’ om voldoende sterren naar het festival te halen, zo waarschuwt Barbera tijdens een publiek overleg, waar hij samen met collega-festivaldirecteuren spreekt over de ‘toekomst van festivals’. Die sterren zijn tijdens het festival meestal alweer druk met een volgende film en krijgen niet altijd vrij van de studio. Ook klaagt directeur Barbera dat die studio’s, samen met de pr-bureaus achter de films en de persagenten van de individuele sterren, almaar meer betuttelende eisen stellen bij de persconferenties en interviews: ‘Ze zijn geobsedeerd door controle.’ Promotie wordt zo nog wel eens beperkt tot de gang over de rode loper en wat vooraf middels contracten dichtgetimmerde hagiografische interviews met de glossy’s. Tijdens festivals wordt door de pr-bureaus herhaaldelijk verzocht niet naar politieke of persoonlijke zaken te vragen – al gebeurt dat gewoon wel.

Timothée Chalamet op de rode loper bij première van Bones & All. Beeld Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Echt ontevreden over het sterrengehalte zal Barbera vermoedelijk niet zijn: de toeloop is dit jaar zonder meer spectaculair, ook in vergelijking met de grote concurrent Cannes. En net als vorig jaar, toen Timothée Chalamet het publiek volledig tot dolheid bracht bij de première van het sf-spektakel Dune, is het nu alweer de Amerikaanse acteur die door de Italiaanse pers wordt uitgeroepen tot ‘koning van de rode loper’.

’s Ochtends zit een legioen Italiaanse tieners alvast klaar voor het palazzo del cinema, waar Chalamet uren later zal verschijnen voor de première van Bones & All. Het 26 jaar oude jongenslijf gehuld in bloedrode jumpsuit met lage blote rug; helemaal het androgyne idool van deze tijd en nooit te beroerd om alle selfiewensen van het publiek te bevredigen, tot de bodyguards hem dan eindelijk wegleiden.

Bones & All is de eerste in de Verenigde Staten opgenomen film van de Italiaanse cineast Luca Guadagnino, die Chalamet zijn doorbraak (en Oscarnominatie) bezorgde met Call My By Your Name. Een zich in de jaren tachtig afspelende horror-roadmovie naar de roman van Camille DeAngelis uit 2015, over een samenleving waarin sommige mensen om onverklaarbare reden niet kunnen stoppen met mensenvlees eten. In Bones & All zoeken twee jonge kannibalen (actrice Taylor Russell en Chalamet) steun bij elkaar. Outcasts zijn het, vanwege hun geheim te houden en aangeboren kwaal. Tijdens de persconferentie voor de film wordt Chalamet gevraagd naar het algehele welzijn van jongeren in deze tijden van sociale media. Toch een soort politieke vraag. ‘Ik denk dat het zwaar is om in dit tijdsgewricht te leven’, antwoordt de acteur. ‘Het instorten van de samenleving hangt in de lucht, zo ruikt het. En zonder pretentieus te willen zijn: ik hoop dat de films die we hier op het festival zien daar ook over gáán.’

Past die film wel op tv? Het is een vaste vraag aan cineasten op het festival van Venetië, als die in zee gaan met Netflix. Hoe verenigen deze filmmakers zich met het feit dat hun films, die zo overduidelijk voor het grote doek bedoeld zijn, slechts door een beperkt deel van het publiek in de bioscoop zal worden bekeken? Cineast Alejandro González Iñárritu (59), die van de betaalzender de vrije hand kreeg voor zijn drie uur lange persoonlijke droom-epos Bardo (or False Chronicle of a Handful of Truths): ‘Ik heb de meeste filmklassiekers gezien op een klein tv’tje, vanaf een VHS-band. Ze maakten niet minder indruk.’

