Al meteen nadat hij het woord had uitgesproken, besefte Wopke Hoekstra hoe misplaatst ‘tangverlossing’ was

Je zou verwachten dat wanneer de politiek uitverkorenen er 271 dagen over hebben gedaan om tot een regeerakkoord te komen, de aanwezige pers ze buiten hoofdschuddend en cynisch applaudisserend zou staan op te wachten. Zo, is de drol gelegd?

Niet Xander van der Wulp. Stralend als een influencer die net een nieuwe sponsordeal heeft afgesloten, stond hij voor de nog gesloten deuren van het Logement. ‘Enkele minuten geleden kwam het bericht van de woordvoerder van de kabinetsformatie dat er een onderhandelaarsakkoord is bereikt na 271 dagen en dat is toch wel een heel belangrijk moment.’ Ja oké, toch wel. In ieder geval zo belangrijk dat talkshow M. voor dit brekende nieuws tijdelijk moest wijken. Terwijl ze daar net zo lekker bezig waren met het invullen van hun eigen schaduwkabinet: Volkert Engelsman op Landbouw, Ingrid Thijssen op Economische Zaken, Esmah Lahlah op Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Frenkie de Jong op zes, dat werk.

Van der Wulp lichtte een tipje van de sluier over de inhoud op. Er zouden fondsen komen voor het klimaat, voor het aanpakken van de problemen op de woningmarkt en ook op het gebied van kinderopvang was ‘er nieuws te verwachten’. Ook verwachtte hij dat de partijleiders straks ‘opgelucht’ naar buiten zouden komen.

Dat viel eigenlijk wel mee – of tegen. Even later op de avond stond Mark Rutte voor de camera’s van de NOS. Hij hanneste wat met de zakken en de ritsen van zijn pufferjack. ‘Ja, we zijn als onderhandelaars tot een akkoord gekomen.’ Maar dan kwam er nog allemaal gedoe met de fracties en debatten in de kamer, ‘dus het is nog niet klaar’. Of hij tevreden was met het akkoord? ‘Ja’. Maarrrr. Etcetera. Het nieuwe elan spatte er af.

Mark Rutte voor de camera van de NOS. Beeld NOS

Sigrid Kaag, ook in pufferjack, vond het een mooi akkoord. ‘Ik heb voor D66 altijd gezegd: we doen het goed of we doen het niet’. Dat hebben we gemerkt. En toen kwam Wopke Hoekstra de bocht om. ‘Het heeft natuurlijk lang geduurd. Het had af en toe ook iets van een tangverlossing.’ Hij grijnsde erbij, bijna onzichtbaar. Alsof hij onmiddellijk na het uitspreken van de woorden bedacht hoe misplaatst ze waren. Of – waarschijnlijker – alsof hij het echt een geslaagde grap vond.

Het was niet eens het meest hallucinante politieke interview van die avond. Dat volgde later in Nieuwsuur, waar Hugo de Jonge werd gevraagd waarom de scholen nu waarschijnlijk alsnog een week eerder dicht gaan. Beetje last minute allemaal natuurlijk, toch minister? Het is voor de scholen, buitenschoolse opvang en ouders die iets moeten regelen misschien wel fijn om het iets langer dan een week van tevoren te horen, zei de verslaggever.

Natuurlijk, antwoordde De Jonge. Maar, we hadden dit wel aan kunnen zien komen. ‘Dus ik denk dat mensen er al best over hebben nagedacht van: stel dat dat besluit wordt genomen, wat staat ons dan te doen? Dus ik denk dat mensen zich daartoe wel kunnen verhouden.’

Nou, vriend, ik denk het eigenlijk niet.