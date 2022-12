Al in de eerste zaal van het Kunstmuseum voel je de verwantschap tussen Anni en Josef Albers ★★★★☆

Anni Albers, Red Meander, 1954. Beeld Albers Foundation

In de beperking toont zich de meester, zo zou je de hoofdgedachte van Anni en Josef Albers in het Kunstmuseum in Den Haag kunnen samenvatten. Deze mooie tentoonstelling met zo’n tweehonderd textielkunstwerken, schilderijen, foto’s en glaskunstwerken is een ode aan de innovatie die schuilt in beperking en aan de vrijheid van zelfopgelegde regels.

De Duits-Amerikaanse Anni Albers (1899-1994) en Josef Albers (1888-1976) werkten ieder een leven lang aan een heel eigen abstract oeuvre. Ze ontmoetten elkaar in 1922 aan de legendarische kunstopleiding Bauhaus in Weimar, trouwden in 1925 en verhuisden in 1933, na de machtsovername van Hitler, naar de Verenigde Staten. Hij werkte eerst met glas en later met verf, zij pionierde in de textielkunst, met uitstapjes naar sieraden en grafiek. Wat ze bindt is dat ze met minimale middelen de prachtigste dingen konden maken. Josef deed het grootste gedeelte van zijn carrière maar een ding: kleurrijke vierkanten schilderen. Anni ontlokte waanzinnige kunstwerken aan het weefgetouw, een instrument dat een hele set aan restricties met zich meebracht.

Het Kunstmuseum haalt met enige regelmaat kopstukken van de abstracte moderne kunst van stal, zoals Kandinsky (2010), Mark Rothko (2014), en Mondriaan (2022). Deze tentoonstelling past daarbij, en ook weer niet. Anni en Josef Albers mogen dan pioniers van de moderne kunst zijn geweest, bekende publiekstrekkers zijn het niet. Voor het grote publiek zijn ze vrijwel onbekend, dit is de eerste tentoonstelling van hun werk in Nederland. Precies op tijd, zou je kunnen zeggen. Want hun interesses als textielkunst, kleurenleer, en het vervagen van grenzen tussen kunst en ambacht zijn anno 2022 weer springlevend.

Josef Albers, Homage to the Square, 1957. Beeld Albers Foundation

Kunstkoppels spreken tot de verbeelding en dat kan tot een wat dunne tentoonstellingsformule leiden: bezoekers lokken met een smeuïg liefdesverhaal. Het Kunstmuseum ontwijkt die val, hier staat de kunst zelf centraal. Direct in de eerste zaal voel je de verwantschap. Aan de ene muur hangen glas-in-loodvensters van Josef, aan de andere kant ontwerpen voor textiel van Anni. Hoewel de materialen anders zijn, spreken ze dezelfde taal: ritmische blokjes en balkjes dansen elkaar van weerszijden tegemoet. Ook het vermogen om met weinig middelen prachtige dingen te maken spat er hier al vanaf. Omdat hij weinig geld had, vond Josef zijn glas op de lokale vuilnisbelt, in een van de vensters herken je de ronde bodems van wijnflessen.

In de VS richtte Josef Albers zich obsessief op kleur; monomaan maakte hij steeds dezelfde composities in verschillende, ongemengde kleuren die hij direct uit de tube met een paletmes op houten panelen aanbracht. Dit mondde uiteindelijk uit in de reeks Homage to the Square, die tussen 1950 en 1976 uitdijde tot tweeduizend werken. Steeds dezelfde drie vierkanten in elkaar, met steeds andere kleurcombinaties. Voor de verhoudingen gebruikte hij ingewikkelde mathematische formules die je als bezoeker niet hoeft te kennen om toch het effect te voelen. Geel dat in combinatie met oranje van het doek straalt, zinkt naast grijs juist weg. Kleuren, zo leer je bij Josef Albers, zijn eigenlijk net als mensen. Hun persoonlijkheid verandert mee met hun gezelschap.

Anni koos aanvankelijk niet zelf voor het weefgetouw. Zij wilde schilderen, maar deze ‘hoogste kunstvorm’ was in het verder vrij vooruitstrevende Bauhaus niet toegankelijk voor vrouwen. Ze werd naar de weefwerkplaats gestuurd, een beperking die uiteindelijk leidde tot grootse innovatie. Met haar ‘pictorial weavings’ veranderde ze de status van weefkunst. Ze zijn niet bedoeld om overheen te lopen of op te zitten, maar alleen om naar te kijken. Dat doe je dan ook, vol verbazing en verwondering over wat je met simpele draden kunt doen. Diepte, gelaagdheid, ritme en zelfs emotie: deze subtiele en complexe weefsels hebben het allemaal.

Weefwalhalla De verhuizing naar de Verenigde Staten in 1933 betekende het startschot voor een lange reeks reizen naar Midden- en Zuid Amerika. Allebei lieten ze zich inspireren door de recent ontdekte rijkdom van inheemse culturen. Josef noemde Mexico het beloofde land van de abstracte kunst: ‘Want hier is ze al duizenden jaren oud. En nog steeds springlevend in de volkskunst.’ Hij putte vooral inspiratie uit de heldere kleuren en de vormen van tempels. Anni zou haar leven lang onder de indruk blijven van de prekoloniale weeftradities uit Mexico en Peru, wat haar betreft het walhalla van de weefkunst. Ze ging in de leer bij lokale wevers en bestudeerde oude textielfragmenten. Zij zag de ontwikkeling van de weefkunst niet als een lineair proces, waarbij technieken met het verstrijken van de tijd steeds beter worden. Tegen de modernistische vooruitgangsgedachte in zag zij het precolumbiaanse textiel als het hoogst haalbare, iets waarvan zij alleen maar kon leren.