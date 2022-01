Al het muziekvertier ten spijt, Giulio Cesare wringt na een uur of wat. Welk verhaal wordt hier verteld?★★★☆☆

George Petrou slaat Giulio Cesare open als een prentenboek. Per aria zien we nieuw toneelbeeld.

Met de 42 opera’s van de barokcomponist Georg Friedrich Händel kunnen streamingdiensten een paar mooie sfeerlijsten vullen. Hitmachines zijn het, en er valt altijd wel een aria te vinden die past bij de stemming van de dag. Vlinders in de buik, verdriet, angst? Even zoeken, aanklikken, genieten.

Zulke hitmachines omsmeden tot meeslepend muziektheater is een ander verhaal. De Nederlandse Reisopera onderneemt een poging met Giulio Cesare (1724), Händels fantasierijke verslag van historische gebeurtenissen in het jaar 48 voor Christus. Bekende stof: Julius Caesar, de Romeinse heerser, zet voet aan wal in Egypte en raakt natuurlijk smoorverliefd op de ravissante koningin Cleopatra.

Hoe de Reisopera de voorstelling voor de poorten van de lockdown heeft weggesleept, is hartverwarmend. Na de première, vorige week in Enschede, gaat men er nog mee op tournee ook. De 250 bofkonten die met de anderhalvemeterregel in het Eindhovense Parktheater pasten, zagen zaterdag hoe Caesar en Cleopatra elkaar na ruim dertig aria’s opnieuw omhelsden.

De netto speeltijd van Giulio Cesare bedraagt zo’n drieënhalf uur. In operaland verschillen de meningen over de vraag hoe je een modern publiek daardoorheen sleept. Je hebt dirigenten die mikken op vocaal vuurwerk. Er zijn regisseurs die een strak dramatisch parcours uitzetten. En je hebt de witte raaf die bij de Nederlandse Reisopera is neergestreken: George Petrou, een Griek van het zeldzame slag operamakers dat beide disciplines combineert.

We gaan niet psychologiseren, zal hij hebben gedacht. Petrou slaat Giulio Cesare open als een prentenboek. Per aria zien we nieuw toneelbeeld: een grafkelder met sarcofagen; mummies die rond een reusachtig godenbeeld dwalen; een paleisvertrek dat uitkijkt op piramiden. Bij Petrou stapt Cleopatra uit een houten grafkist à la Toetanchamon. Julius Caesar is de archeoloog die haar in de jaren 1920 ontdekt.

De voorstelling kent sterke taferelen. Kijk hoe Cleopatra Caesar in rossige lichtval verleidt: v’adoro pupille, zingt ze, ik hunker naar je ogen, en de geweldige sopraan Sophie Junker verkent de sensuele regionen van haar stem.

Een paar aria’s later zit Cleopatra te somberen in de kerker. Ze is in de boeien geslagen door haar machtsgeile broertje Tolomeo (sterke rol van de countertenor Nicholas Tamagna). ‘Ik beween mijn lot’, piangerò la sorte mia, een tranentrekker die elke operaliefhebber kan dromen.

Indruk maakt ook de battle tussen countertenor Joeri Mynenko (een zachtzinnige Caesar) en de violist Arthur Ornée, die rondwandelt op het toneel. Wie verleidt de meisjes met de mooiste vogelzangimitatie? En smeuïg is de aria waarin Cleopatra’s vertrouweling Nireno uit de kast komt als buikdansende dragqueen, begeleid door jazzpiano en plukbas.

Onder dirigent Petrou blaakt de orkestbak van energie. Er zit een puike afvaardiging van Phion, het symfonieorkest van Gelderland en Overijssel. Voor het barokke millimeterwerk heeft Petrou uit eigen land specialisten meegenomen op instrumenten als luit en klavecimbel. Maar ondanks al het muziekvertier gaat het na een uur of wat toch wringen. Welk verhaal wordt hier nu eigenlijk verteld?

Tussen de tableaus door komt het drama telkens tot stilstand. Gaandeweg verbrokkelt de liefde tussen Caesar en Cleopatra en verdampt de vete tussen Cleopatra en Tolomeo. En ja, dan schuurt het steeds opzichtiger tussen Petrous verhaal en Händels verhaal. Roept Julius Caesar, de egyptoloog, op het strand van Alexandrië: waar zijn mijn troepen en mijn legioenen?!

Toegegeven, met spel en film op het voortoneel heeft Petrou een slimme oplossing bedacht voor de vele decorwisselingen. Maar in het slotbeeld verslikt hij zich. Nireno, de vertrouwensman en dragqueen, had toevallig nog ergens een ijzertje in het vuur. Die wending komt zo uit de lucht vallen dat het zelfs voor de onwaarschijnlijke operakunst te onwaarschijnlijk is. Iets met patriottisme en terrorisme. Wie wil weten hoe dát zit, moet naar het theater. En geloof het of niet, ondanks het anderhalvemeterregime zijn hier en daar nog kaartjes te koop.

Giulio Cesare Opera ★★★☆☆ Van Georg Friedrich Händel, door de Nederlandse Reisopera en Phion o.l.v. George Petrou. 29/1, Parktheater, Eindhoven. Tournee t/m 20/2.