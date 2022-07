Al die audiovisuele overdaad van Lady Gaga doet vooral wat gedateerd aan ★★☆☆☆

De Chromatica Ball Summer Stadium Tour van Lady Gaga, op 21 juli in de Friends Arena in Stockholm. Beeld Getty

In een zo goed als uitverkochte Gelredome stelt Lady Gaga het geduld van het publiek behoorlijk op de proef. Een half uur langer dan gepland staan we in Arnhem al naar dat brutalistische, grauwgrijze bouwwerk op het podium te kijken. Je kunt als artiest ook een momentum laten verdwijnen, en dat is precies wat Stefani Germanotta (36) hier doet. Om half negen veert iedereen even op; je voelt de opwinding in de zaal, die aangename spanning die hoort bij een concert dat op het punt van beginnen staat.

En die zie je ook weer verdampen als er niets gebeurt. Maar als Lady Gaga een half uur te laat dan toch het bevrijdende ‘oh ho ho ho ho’ door de zaal laat galmen, is de sfeer snel terug. Bad Romance is de eerste van drie grote hits waarmee ze haar show opent. De even hard pulserende danskrakers Just Dance en Poker Face volgen. Dit is de dwingende elektropop waarmee Lady Gaga zo’n vijftien jaar geleden naam maakte. En hoe nadrukkelijk ze op haar laatste album Chromatica (2020) ook probeerde iets van die sound en zeggingskracht van destijds terug te pakken, de twee coronajaren hebben de nieuwe liedjes niet bepaald tot het collectieve geheugen laten doordringen.

En dat is meteen het probleem van dit Chromatica Ball, zoals Lady Gaga haar twintig arenashows tellende wereldtournee heeft gedoopt. Door de helft van de set te vullen met nieuwe liedjes is het moeilijk die euforische sfeer van het eerste kwartier vast te houden. Ooit was Lady Gaga de beoogde opvolger van Madonna als ‘Queen of Pop’, maar ze heeft er in Dua Lipa en Billie Eilish ook zware concurrentie bij gekregen. Het poppubliek heeft de pakkende disco die Dua Lipa ongeveer tegelijk met Lady Gaga’s Chromatica uitbracht op het album Future Nostalgia veel enthousiaster omarmd, terwijl Billlie Eilish laat zien dat je ook zonder choreografisch spektakel een arena kunt laten stuiteren van vervoering.

Lady Gaga op 21 juli in de Friends Arena in Stockholm. Beeld Getty

Het doet allemaal wat gedateerd aan, die audiovisuele overdaad. Wat ook niet helpt, is dat het podium van het Gelrdome zo laag staat dat Gaga’s stoet aan dansers vanaf het veld nauwelijks te zien is. Het bouwwerk doet vooral dienst als gigantisch videoscherm, dus alles is wel te volgen, maar we komen om Lady Gaga in het echt te zien. En dat wachten op weer een nieuwe video-instart als er een blokje met drie liedjes is afgewerkt begint op den duur ook te irriteren.

Er zal vast een slim narratief bedacht zijn, maar welke functie nieuwe liedjes als Alice, Replay en Babylon daarin hebben, anders dan dat Lady Gaga zich weer in een nieuwe outfit kan hullen, wordt niet duidelijk.

Wie is Lady Gaga, en wat wil ze eigenlijk zeggen met al die verkleedpartijen, filmpjes, scifi, horror en erotica? De zangeres is vanavond vooral een actrice met een vaag script. Oké, een goede actrice, zo weten we sinds A Star Is Born (2018) en House of Gucci (2021). Maar zo’n concert kan haar ook de kans geven iets van zichzelf bloot te geven.

Dat doet ze eigenlijk pas in het tweede uur, als ze op een tweede podium midden in de zaal even alleen met haar piano is. En dan blijkt ook dat niet haar laatste popalbum het publiek naar Arnhem heeft gelokt, maar de liedjes uit A Star Is Born. Geen enkel nummer krijgt zo veel bijval als Shallow en weinig wordt zo krachtig door Gaga gezongen als Always Remember Us This Way. Jammer voor het publiek in de peperdure ‘golden circle’, maar de rest van de zaal voelt eindelijk even dat de ster van de avond dichtbij is.