Akwasi is terug op het podium – en het bleef opvallend rustig

In de zaal staan de toeschouwers naast hun stoelen te dansen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Venlo, zijn jullie klaar om met ons te feesten?’, vraagt rapper Akwasi grijnzend, tijdens zijn eerste nummer in poppodium Grenswerk, vrijdagavond. ‘We gaan het vanavond gewoon heel gezellig maken!’

Op het podium: de Amsterdamse rapper (32) en zijn swingende, in het wit gestoken begeleidingsband. In de zaal zit het publiek: tachtig man, in tweetallen aan vierkante tafeltjes, alles conform de per 1 juli verruimde coronamaatregelen. Het is best lastig feesten aan zo’n tafel, maar aan Akwasi Owosu Ansah, zoals hij voluit heet, zal het vanavond niet liggen.

‘Als je even wilt staan of dansen, mag het, hè!’, zegt Akwasi, een olijke oproep tot ongehoorzaamheid, want eigenlijk mag dat dus niet. Ongehoorzamer zal het vanavond overigens niet worden.

De zonnige, uitgelaten start van het optreden staat in schril contrast met de opgeklopte sfeer die in de aanloop ernaartoe was ontstaan – uiteraard vooral op Twitter.

Tijdens de Black Lives Matter-demonstratie van 1 juni in Amsterdam zei Akwasi voor een tv-camera: ‘Als ik een Zwarte Piet tegenkom in november, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht.’

De tournee is naar aanleiding van het eind maart verschenen album Sankofa, een feestelijke, eclectische viering van zijn Ghanese roots. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het kwam hem op bedreigingen, gedaan op sociale media, te staan. Het Openbaar Ministerie kondigde aan zijn uitspraken te zullen onderzoeken, boze tegenstanders kondigden op internet aan naar de eerste halte van Akwasi’s clubtournee te komen: Venlo dus, de stad van Geert Wilders en de PVV, overigens met een links college.

‘Zó, ontvangstcomité voor Akwasi in Venlo is geformeerd!’, schreef de ‘Limburgse Denker’ strijdlustig in een tweet. Terwijl een andere twitteraar in een reeks berichten meldde dat tegenstanders ‘uit het hele land’ naar Venlo op weg waren om rond het optreden van die ‘laffe zwartepietentrapper’ hun stem te laten horen.

Op het gevreesde Noord-Limburgse strijdtoneel hield men het hoofd koel: er was géén extra politie. Als dat maar goed kwam, grinnikte Twitter verlekkerd.

Nu het zover is, blijkt de juistheid van die inschatting: bij podium Grenswerk verschijnt geen enkele betoger. Niet bij de hoofdingang aan de Peperstraat, niet bij de achteringang aan de Maas en ook niet, even verderop, bij het mooie raadhuis op de Markt.

Akwasi was in het gele shirt van VVV-Venlo gestoken. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Naar binnen dan maar. Zal Akwasi, in het gele shirt van VVV-Venlo gestoken, zelf nog iets zeggen over de dreigementen en de opgewonden toestand van de laatste tijd? Zelfs dat niet. De tournee is naar aanleiding van het eind maart verschenen album Sankofa, een feestelijke, eclectische viering van zijn Ghanese roots, ‘bedoeld om de zon op je te laten schijnen’.

Hij rapt en zingt over verbinding (‘maak contact’), over geloof in een saamhorige toekomst (‘wat er ook gebeurt, het komt goed’), over zelfrelativering (‘de wereld is van jou, maar de wereld draait niet om jou’). Halverwege brengt hij een toost uit ‘op het goede leven, op de liefde, op de zon’.

De Dam, zijn strijdkreet, de ophef en de bedreigingen zijn vandaag even geen onderwerp. Hoewel... heel even dan, impliciet, als hij tegen het einde Geen wedstrijd zingt, zijn recente antiracismesingle met collega Bizzey: ‘Leg je trots en je ego neer/ Zie je nu niet dat dit dieper zit?’

Tijdens het lang aangehouden applaus na dat nummer schiet hij vol en vloeien even de tranen, misschien ook omdat hij pal daarvoor zijn emoties al wat had losgepeuterd in Paraplu, een liedje voor zijn 2-jarige dochter.

Hij legt niet uit waar zijn tranen vandaan komen, maar het is niet moeilijk de tekst van het volgende lied te interpreteren in de context van deze avond en deze tournee, pal na dat verse protestlied: ‘Zo veel dingen/ te veel dingen/ aan mijn hoofd.’

In de zaal staan de toeschouwers inmiddels naast hun stoelen te dansen: veel witte en een paar zwarte mensen, de meesten al een tijdje volwassen, een enkeling nog niet, zoals het meisje vooraan dat Akwasi’s antiracismeboek Laten we het er maar niet over hebben heeft meegebracht. Ze vindt het een geweldige avond, zegt ze. Akwasi vindt dat ook, wellicht tot zijn opluchting.

De soep is weer eens aanzienlijk minder heet gegeten dan hij op Twitter werd opgediend. De ‘Limburgse Denker’ werd door zijn ‘ontvangstcomité’ in de steek gelaten. Van het zuidfront geen nieuws, behalve dan dat de tournee van Akwasi en zijn uitstekende band begonnen is en dat de deuren van podium Grenswerk in Venlo weer open zijn. Voor iedereen.