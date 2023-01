Ajaxsupporters zijn nog niet klaar voor de bietenbal, ze willen vlees, bitterballen en Unoxworsten

De snackspecial van supportersblad Ajax Life.

In de eigenzinnige ‘snack special’ van Ajax Life, het grootste supportersblad van het land dankzij ruim 125 duizend leden, valt het woord voedseltransitie. Daar is het in en rondom de Johan Cruijff Arena-bar slecht mee gesteld, zo blijkt.

Ajaxsupporters zijn nog niet klaar voor een bietenbal of een vegaburger, ze willen echt vlees. ‘We moeten dus een langere adem hebben in de voedseltransitie in het stadion’, aldus de commercieel directeur van de huiscateraar. Ook leden van de businessclub en genodigden kunnen nog niet zonder bitterballen.

Ajax Life heeft er werk van gemaakt en valt op in een niche, de supportersbladen, waarin originaliteit meestal ver te zoeken is. Alleen de cover al. Barry Pirovano, kortweg Piro, vormde in zijn bekende stijl een beroemde foto van vier snackende Ajacieden bij de Febo om tot een kleurrijk affiche.

Op de foto van Guus Dubbelman uit januari 1990 eten Richard Witschge, Ronald de Boer, Bryan Roy en Marciano Vink provocerend een (ongezond) patatje en drinken ze een milkshake. Het was hun reactie op een uitspraak van trainer Leo Beenhakker over de ‘patatgeneratie’ bij Ajax. Rob Cohen, de schoonvader van Ronald de Boer en uitbater van diverse Febofilialen, werkte graag mee.

Cohen figureert in Ajax Life in een verhaal over een horecazaak uit de beginjaren van de Arena, Soccer World. Hij zette hem samen op met vijf spelers en er was een Frank de Boer-hamburger te koop. In 2013 werd de zaak verkocht, volgens Cohen zonder winst.

Over de huidige prijzen in de Arena is het ledenpanel ontevreden. Maar liefst 59 procent klaagt erover. In een smaaktest worden snacks gerecenseerd. Een ‘echte Unoxworst’ met ‘Unoxsaus’ op een wit pistoletje krijgt een 6,5. ‘Smaakt zoals het hoort te smaken’. Bij een zaak die ‘Burger Bitch’ heet blijken de hamburgers te worden geserveerd door ‘prachtige burgermeisjes’.

Nostalgie wordt opgediend in een stuk over de vrouw die decennialang het spelershome in stadion De Meer beheerde, ‘tante’ Sien van Spellen. Aan haar gehaktballen was menig speler verslaafd. Dat gold ook voor de pasteitjes van moeder Kluivert waar oud-speler Sonny Silooy likkebaardend aan terugdenkt.

Het waren andere tijden, zo blijkt uit een interview met de superstrenge ‘performance nutritionist’, zeg maar voedingsdeskundige, van Ajax. Een hamburger kan soms best, zegt hij welwillend. Het moet dan wel - veel supporters zullen hiervan huiveren - een ‘gezonde hamburger’ zijn.