‘Air’ is vermakelijke kost, maar een film over Air Jordans zonder Jordan, dat wringt ★★★☆☆

Chris Tucker in ‘Air’.

‘Orwell had gelijk: 1984 is een zwaar jaar.’ Een van de bazen van Nike probeert er op een vergadering over de bedrijfsstrategie anno 1984 het beste van te maken. De mineurstemming op het hoofdkantoor van het Amerikaanse sportkledingbedrijf moet worden verdreven – een paar scènes eerder verscheen in Air met grote cijfers in beeld hoe weinig Nikes marktaandeel voorstelt vergeleken met concurrenten Adidas en Converse.

In het jaar waarin George Orwell zijn waarschuwing tegen totalitaire regimes situeerde, is Nike buitengewoon onhip. Vooral het basketbal geldt als te veroveren gebied. Maar zelfs de onlangs doorgebroken Michael Jordan lijkt ondanks zijn jonge leeftijd (21) al niet meer te verleiden tot een sponsordeal.

Air, de vijfde film van acteur Ben Affleck als regisseur, vertelt een klassiek, gecultiveerd Amerikaans heldenverhaal waarin de (veredelde) underdog tegenslag overwint en op, nou ja, miraculeuze wijze glorieert. In dit geval is die uitkomst geen verrassing: het mag als bekend worden verondersteld dat Nike de sterbasketballer toch strikte en met de Air Jordan een zinsbegoochelend succesvolle basketbalschoen op de markt bracht. Voor wie wil weten hoe Nike dat precies voor elkaar kreeg, is er Air.

Affleck en zijn scenarist Alex Convery maken daarbij een paar opvallende keuzen. Niet Jordan is hun hoofdrolspeler – áls ze hem al laten opdraven wordt hij zo in beeld gebracht dat zijn gezicht niet is te zien – maar Nike-marketingbaas Sonny Vaccaro (Matt Damon), een wat morsige kerel met een buikje en een gokverslaving. Dat laatste is hier de crux. Zijn ogenschijnlijk rücksichtsloze strategie om in 1984 het volledige sponsorbudget te besteden aan één basketballer in plaats van drie wordt gebruikt om iets te zeggen over de aard van het kapitalisme: daarin draait het volgens Affleck en consorten uiteindelijk om de verslavende kick van het winnen.

Air is te zien als een gretige viering van die kick. Iets te gretig, wellicht. De plotlijn waarin Jordan bij monde van zijn moeder (Viola Davis) het bedrijfsbeleid radicaal opschudt door een percentage van de opbrengst per schoen af te dwingen, oogt als plichtmatige toevoeging. Liever laat Affleck de door hemzelf gespeelde Nike-oprichter Phil Knight rondscheuren in zijn druifkleurige Porsche, in een rol waarmee hij de grenzen van zelfspot verkent. Ook aan Nike-gerelateerde fun facts geen gebrek. Wist u dat de slogan ‘Just do it’ afkomstig is van een ter dood veroordeelde voor het vuurpeloton?

Vermakelijke kost, maar op den duur begint het toch te wringen hoe bekaaid de echte hoofdrolspeler in deze geschiedenis er vanaf komt.