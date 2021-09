Agent Sonya is een levendige biografie over de lievelingsspion van Stalin

Enkele jaren geleden beschreef Clare Mulley het onwaarschijnlijke levensverhaal van de Brits-Poolse spion Krystyna Skarbek. Door haar heldendaden achter de linies, in de Tatra en in bezet Frankrijk, werd ze de lievelingsspion van Winston Churchill. Ian Fleming baseerde een van zijn Bond-girls op deze aristocraat. Ook Churchills bondgenoot, en tegenspeler, Jozef Stalin had zijn favoriete spion: Ursula Kuczynski, de Duitse communist die hem aan een atoombom hielp.

Over haar heeft de Britse spionagedeskundige Ben MacIntyre de levendige biografie Agent Sonya geschreven. ‘Sonya’s’ leven begon in Berlijn en leidde langs Shanghai, Moskou, Genève en Oxfordshire om te eindigen in de DDR. Haar Engelse periode was de belangrijkste. Vanuit een boerderij in het dorp Great Rollright stuurde ze tijdens de oorlog de overgelopen kernfysicus Klaus Fuchs aan, om precies te zijn vanuit het buitentoilet waar haar radiozender zich bevond. De Britse veiligheidsdiensten wisten dat deze elegante vreemdeling een communist was, maar oordeelden dat ze geen spion kon zijn ‘omdat ze haar handen vol had aan huishoudelijke besognes’. Voor de dorpelingen was kolonel Kuczynski gewoon mevrouw Burton, die heerlijke scones bakte.

Ben Macintyre: Agent Sonya – Het bloedstollende en waargebeurde verhaal over de belangrijkste vrouwelijke spion uit de geschiedenis. Uit het Engels vertaald door Marieke van Muijden. Meulenhoff Boekerij; € 20.