Afspeellijsten met rustgevende pianomuziek zijn populair, maar naar wie luisteren we eigenlijk?

Beeld Inez van Vuren

Heerlijk succesverhaal, dat van de Amerikaanse pensionado Rob Grant uit Florida, die vorige maand debuteerde met een album vol rustgevende pianomuziek. Een Spotify-miljoenenpubliek ontdekte hem. Titelstuk Lost at Sea werd al zes miljoen keer beluisterd, erg veel voor een 69-jarige autodidact die – wanneer hij geen piano speelt – het liefst aan het roer van zijn plezierjacht staat, gekleed in bermuda en hawaïhemd.

Eén verklarend detail is wel van belang: zijn dochter Elizabeth leende haar stem aan twee stukken, waaronder die titeltrack. We kennen deze Lizzy Grant als Lana Del Rey. Zij lanceerde haar vader met stip het gilde der peaceful pianists binnen.

Over de auteur Menno Pot is sinds 1998 muziekjournalist van de Volkskrant. Hij schrijft recensies, interviews en langere verhalen over popmuziek.

Dat gilde is wijdvertakt, want het is al jaren een populair genre: neoklassieke pianomuziek, al vinden de meeste makers én critici dat een onjuiste benaming. De knipoog naar Erik Satie (1866-1925) is weliswaar evident, maar qua opbouw, spanningsboog en instrumentale moeilijkheidsgraad is ‘neoklassiek’ vaker pop: herkenbare popakkoorden, ‘liedjes’ van twee à drie minuten lengte, vaak met refrein, een A-A-B-A-schema, eventueel met modulatie in de tweede A. Je hoeft er meestal geen pianovirtuoos voor te zijn.

Streamingcijfers zoals die van Rob Grant zijn ook haalbaar voor pianisten die géén wereldberoemde dochter hebben, zij het slechts op één manier: door opgenomen te worden in een populaire pianoplaylist, zoals Piano Chill van Apple Music of (de heilige graal) Peaceful Piano van Spotify.

Er zijn er ontelbaar veel meer, met namen als Sleepy Piano, Atmospheric Piano, Coffee & Piano, Piano in the Background, Rainy Day Piano, Piano for Healing en Early Morning Piano. Elk land en elk label heeft eigen lijsten, maar ze staan qua bereik in de schaduw van Peaceful Piano, met 7,1 miljoen vaste volgers al jaren horend tot de 25 populairste lijsten op Spotify. Een geselecteerde track schiet haast automatisch naar miljoenen streams.

En dat terwijl de gemiddelde luisteraar meestal geen idee heeft naar wie hij luistert. Pianoplaylists zijn mood-playlists, passend bij een stemming, activiteit of moment van de dag, voor veel luisteraars ‘muzikaal behang’. Dat verklaart een curieus verschijnsel: de massale aanwezigheid van ‘spookpianisten’.

Peaceful Piano barst van de pianisten die niet te herleiden zijn naar bestaande personen: Etienne Balestre, Aeyes Libe, Junie Oakes, Elijah Reeves, Patrick Buote, Nina Fiadh, Rebecca Kruse. Op hun artiestenprofielen staat geen portretfoto (wel vaak een Bob Ross-achtige natuurkiek van een berg, rivier, woud of sneeuwlandschap), geen biografische informatie, een handvol losse pianotracks, maar zelden albums. Via Google vind je niets over ze: geen foto’s, websites of profielen op sociale media.

Fake pianists werden ze genoemd toen hun aanwezigheid vanaf 2016 begon op te vallen, maar eigenlijk is dat predicaat wat hardvochtig. Ze spelen onder pseudoniemen, maar zijn wel degelijk echte pianisten, mensen van vlees en bloed. Anoniem is niet hetzelfde als ‘nep’.

Zeven jaar later is de echtheidsvraag meer op zijn plaats. Zou er al pianomuziek in de lijst staan die écht fake is, gegenereerd door kunstmatige intelligentie (AI)? Het is interessant om over de mechanismen in de wereld van peaceful piano na te denken. Dat kun je doen door de pianisten op de Peaceful Piano-playlist in te delen in vier categorieën.

1. Sterpianisten

Streamingdiensten maken onderscheid tussen lean in- en lean back-luisteraars. Voor de eerste categorie is Spotify een immense platenkast waaruit je iets specifieks kiest; de tweede categorie zwengelt een playlist aan en beschouwt Spotify als radio.

Peaceful piano is een typisch lean back-genre, maar er zijn uitzonderingen. Nils Frahm, Ólafur Arnalds, Max Richter, Ludovico Einaudi zijn de beroemdheden, succesvol op eigen titel, met een eigen publiek. Ze zijn meestal van meer markten thuis: filmmuziek, synthesizers, ambient, elektronische minimal.

Ook Nederland bracht zo’n ster voort: Joep Beving. Zijn succes begon in de Peaceful Piano-lijst, toen zijn in eigen beheer uitgebrachte The Light She Brings (2015) erin verscheen, maar hij groeide door.

‘Het aanbod van pianostukken was kleiner dan tegenwoordig’, zegt hij, ‘en de playlist diverser. Of ik nu zou zijn gekozen? De kans is veel kleiner. Ik heb álles aan Spotify en die playlist te danken. Het heeft me enorm geholpen om naam te maken, wat geld te verdienen, mezelf op de kaart te zetten en daarna mijn eigen weg te gaan.’

Want dat laatste deed Beving: hij tekende bij het prestigieuze klassieke label Deutsche Grammophon, gaf pianoconcerten over de hele wereld en bewandelde op zijn albums andere wegen, subtiel (‘niet terugkeren naar het basismelodietje, de compositie vrijer laten bewegen’) of radicaal (heftige synthesizers op het album Henosis, 2019). Hij heeft 1,8 miljoen maandelijkse luisteraars, een flink deel van het type lean in: mensen die doelbewust ‘Joep Beving’ intypen.

‘En dat terwijl ik al jaren niet meer in Peaceful Piano heb gestaan. Ik heb me er muzikaal een beetje van afgewend. De lijst is vlakker geworden.’

Dat merkt ook Job Roggeveen. Hij maakt gracieuze pop met zijn project Happy Camper en won internationale filmprijzen (plus een Oscarnominatie) als lid van de succesvolle animatiestudio Job, Joris & Marieke. Zijn pianomuziek kwam ernaast, een paar jaar ná Beving. Hij verschijnt in mooie playlists, maar in Peaceful Piano tot dusver niet.

‘Peaceful Piano was ooit een lijst waarin alle rustige pianomuziek paste, maar nu zie ik dat geselecteerde stukken aan vrij specifieke kenmerken voldoen. Ik schrijf graag in f-mineur, terwijl het meeste op Peaceful Piano in majeur staat. Ik voeg vaak ritmische spanning toe die niet erg meer bij de playlist past. Op Peaceful Piano is het devies nu: hoe minder aanslagen, hoe beter.’

Hij lacht: ‘Ik zou natuurlijk best een miljoenentrack op Peaceful Piano willen hebben. Laatst maakte ik een rustig, meditatief stuk en dacht ik: doe je dit omdat je het mooi vindt of omdat je hiermee die lijst kunt halen? Dat is een spanningsveld, maar ik blijf toch maar maken wat ik zelf het liefst maak.’

2. Playlistpianisten

Jim Kreeftenberg denkt commerciëler dan Roggeveen, daar draait hij niet omheen. Hij werkte ooit bij Spotify, helpt als De Muziekindustriecoach artiesten hun weg vinden in het wereldje, maar is daarnaast peaceful pianist onder het pseudoniem James Homard én baas van een eigen pianolabel, Aragosta Piano.

‘Ik speel sinds mijn 7de, vind het heerlijk om eigen pianostukken te maken, maar ik ben ook een industriejongen die het leuk vindt om zich af te vragen: wat is populair, wat werkt goed? Peaceful piano is een passief genre: laagdrempelig voor luisteraars en dus commercieel interessant voor makers.’

Kreeftenberg maakte aanvankelijk pianoversies van Nederlandse pophits. Toen vrienden hem aanmoedigden die stukken uit te brengen, riep hij James Homard in het leven. De diepte van S10 was in mei 2022 zijn eerste stuk op Spotify.

‘Voor veel pianisten is het een hobby of nevenproject’, zegt Kreeftenberg. Van beide heeft hij voorbeelden op zijn eigen label. Zo ontdekte hij op TikTok de pianoleraar Jeroen Granneman uit Berkel-Enschot.

‘Jeroen wilde dolgraag iets met zijn muziek doen, een jongensdroom, maar hij had geen idee hoe. Ik heb hem geholpen. Zijn eerste stuk knalde direct de Peaceful Piano-lijst in.’

Zo scoorde Granneman (zijn echte naam) met een handvol stukken 12 miljoen streams in negen maanden tijd. Zulke Nederlandse succesverhalen zijn er wel meer. Op het eveneens Nederlandse label Andante Piano zijn behalve Job Roggeveen ook Ron Adelaar (vader van labelbaas Ivo) en Tjeerd Oosterhuis actief, broer van Trijntje, bekend van Total Touch. Via Peaceful Piano haalden verschillende van hun stukken een miljoenenscore. Maar hoe kom je erin?

‘Muziek is een relatie-industrie’, zegt Kreeftenberg. ‘Vroeger stuurden platenlabels een plugger naar radiostations om nieuwe singles gedraaid te krijgen. Korte lijnen tussen zo’n plugger en de radiosamensteller helpt natuurlijk. Zo werkt het in wezen nog steeds. Je pitcht je muziek via Spotify for Artists. Playlistsamenstellers krijgen enorm veel binnen. Zij moeten gaan denken: nieuw werk van Aragosta, dat is meestal goed. Dan is de eerste schifting aan de poort al gemaakt. Zo werkt de popmuziek, dat is van alle tijden.’

Waarom toch niet élke Aragosta-artiest in Peaceful Piano staat? Kreeftenberg lacht: ‘Wist ik het maar.’

3. Spookpianisten

Andere pseudoniempianisten willen echt anoniem blijven. Kreeftenberg, Beving en Roggeveen kennen ze.

‘Ik heb ze ook op mijn label’, zegt Kreeftenberg. ‘Ik weet dat ze echte mensen zijn en ik ken hun redenen om voor anonimiteit te kiezen. Denk bijvoorbeeld aan bekende muzikanten die pianostukken maken om andere muziekprojecten te financieren. Hobby. Bijverdienste. Kan allemaal.’

Het is geen schande of geheim, maar toch reageerde Spotify defensief toen vanaf 2016 de eerste artikelen over deze ‘spookpianisten’ verschenen. ‘Sommige sessiemuzikanten die tegen een flat fee stukken inspelen, willen niet dat dat bekend wordt’, zegt Joep Beving, ‘misschien omdat het indruist tegen het idee van wat kunst is.’

Spotify reageerde vooral getergd op de aantijging dat het bedrijf zelf verkapt werkgever zou zijn van die anonieme sessiepianisten, bijvoorbeeld via het bedrijf Epidemic, dat generieke stukken stockmuziek levert, ook in het neoklassieke pianogenre. Spotify ontkent dat.

Kreeftenberg: ‘Als Spotify zelf platenmaatschappijtje gaat spelen, muzikanten in dienst neemt en die muziek voorrang geeft op de playlists, is dat oneerlijke concurrentie voor de labels waarmee contracten zijn afgesloten. Dat was het probleem.’

De afname van generieke stukken door ‘spookpianisten’ zou een effectieve manier zijn om minder royalty te hoeven afdragen. Bij de lancering van Spotify (2008) bedongen de traditionele majors, de grote platenmaatschappijen, hoge royaltypercentages. Mede daardoor is Spotify nog altijd fors verliesgevend. ‘Spookpianisten’ kunnen kostenbesparend zijn.

‘Ik begrijp Spotify wel’, zegt Beving. ‘Het is niet helemaal hun schuld, de majors spelen ook een rol. Peaceful Piano is en blijft een lijst voor achtergrondmuziek.’

Kreeftenberg: ‘Vroeger lagen bij de drogist van die esoterische newage-cd’s voor een paar gulden. Die plek heeft peaceful piano nu. Verschil met vroeger: toen wist je niet of een koper zijn cd nou twee of tweehonderd keer beluisterde. Bij streamingdiensten kun je de exacte consumptie meten. Dat geeft goed zicht op wat populair is.’

Zo kan een playlist als Peaceful Piano met trends meebewegen. Rond 2019 stonden er veel melodieuze stukken in, de laatste jaren ligt het accent meer op meditatief en ambient.

‘Je ziet dat playlists als Calm Vibes populairder worden. Ik heb zelf weleens tegen een pianist gezegd: richt je op zulk werk, want dat is nu gewild, je vindt het leuk om te spelen en je bent er goed in. Maar hij wilde langere, melodieuze pianostukken blijven maken. Nou, prima, dan gaan we dáár ons best voor doen, zijn artistieke wil is leidend, maar dan zullen de cijfers waarschijnlijk lager zijn. Zulke afwegingen zijn van alle tijden.’

4. Neppianisten?

Staan op Peaceful Piano ondertussen al composities waar geen mens aan te pas is gekomen? Job Roggeveen bezocht onlangs een bijeenkomst over AI waar techmensen en muzikanten de muzikale AI-mogelijkheden spelenderwijs testten.

Roggeveen: ‘Er kan al best veel, maar het is nog niet van het niveau dat je een playlist kunt vullen met kant-en-klare stukken. Het klinkt nog wat crappy, maar het ontwikkelt zich natuurlijk pijlsnel.’

‘Ik zou nooit een AI-track uitbrengen’, zegt Joep Beving, ‘maar ik heb er al wel mee geëxperimenteerd in mijn studio. Dat klonk nog niet helemaal menselijk, maar ik denk dat AI gevaarlijk goed gaat worden.’

Jim Kreeftenberg: ‘Ik heb bij het luisteren naar Peaceful Piano al een paar keer gedacht: hé, dit is misschien wel AI-gegenereerd, maar zeker weet je dat niet. Ik heb ChatGPT een pianostuk laten componeren, met een paar specifieke eigenschappen. Toen ik dat speelde, klonk het best mooi. Als ik meer tijd had gehad, had ik er ook wel een melodielijn uit kunnen toveren, denk ik. Maar een menselijke hand is nog wel nodig. We zijn nog niet zover dat je met een druk op de knop een complete playlist uit de computer kunt laten rollen.’

Mood-genres als neoklassieke pianomuziek en ambient zullen de eerste zijn waarin AI niet meer van ‘echt’ te onderscheiden valt. Tjeerd Bomhof (ex-Voicst en Dazzled Kid), een muzikant met een expertise op het gebie van AI, zegt: ‘Ik weet niet of Spotify al AI-stukken in lijsten zet, maar ik weet wel dat het al kan. De Fransman François Pachet is een van de kopstukken op het gebied van AI. Hij heeft ongelooflijke dingen laten horen. En hij werkt al sinds 2017 bij Spotify.’

Spotify maakte vorige maand zelf bekend dat de overname van ‘AI voice platform’ Sonantic bijna is afgerond. Al in 2017 verwierf het bedrijf de Franse AI start-up Niland.

Natuurlijk staat in die persberichten niet dat Spotify naar manieren zoekt om menselijke componisten overbodig te maken, want dat is niet de boodschap die het bedrijf wil uitdragen. In plaats daarvan wordt gewezen op het verbeteren van geluidskwaliteit en het effectiever inzetten van algoritmen door AI.

Welke wettelijke grenzen Spotify moet respecteren, is nog onzeker: Europese wetgeving over AI is nog volop in ontwikkeling. Maar misschien zijn de morele wetten van de muziekwereld in de praktijk wel belangrijker en het overtreden ervan gevaarlijker voor een bedrijf als Spotify.

Beving: ‘Spotify heeft altijd gezegd dat het er voor de muzikanten is. AI kan componisten en muzikanten hun werk afnemen, dus dan staat de geloofwaardigheid van die bewering wel op het spel. Dat zullen ze zich realiseren: mensen vinden dat muziek, zoals elke kunstvorm, mensenwerk moet zijn.’

AI wordt de komende tijd hét thema voor de muziekindustrie. Voor peaceful piano misschien wel het eerst. ‘Het wordt interessant’, zegt Kreeftenberg. ‘En snel ook.’