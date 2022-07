‘Africa Fashion’ wil de rijkdom van Afrikaanse mode tentoonspreiden

Modellen in Lagos, Nigeria, 2019. Beeld V&A Museum London / Stephen Tayo/ Lagos Fashion Week

De achtergrond is eenvoudig gehouden: effen doeken, gedrapeerd tegen de achterwanden, de zijwanden en over de vloer. Er is geen moeite gedaan om te verbloemen dat het hier om een studio gaat – de ophangpunten van de doeken zijn duidelijk zichtbaar binnen het kader van de foto. Sterker nog, het lijkt erop dat de fotograaf heeft willen benadrukken dat het om een studio gaat: rechts en links vooraan staan twee grote lampen op statieven, ze zijn bijna vol in beeld.

Zijn onderwerp, een tanige, zwarte man, staat in het midden op een kleine verhoging, ontspannen en zelfbewust: hij leunt op één heup, zijn armen zijn losjes over elkaar geslagen. Hij draagt een smal gesneden, helderwitte broek met uitlopende pijpen, daaronder laarzen met puntige neuzen en hakken. Zijn bovenlijf is ontbloot, los van een dun kettinkje met een druppelvormige hanger. Van achter een pilotenbril kijkt hij schuin omhoog, het beeld uit, voorbij de blik van de fotograaf. De pose, de styling, de studiolampen, alles aan hem zegt: dit ben ik en zo wil ik worden gezien.

Van dit soort onbevangen allure schuimt het in de tentoonstelling Africa Fashion in het Victoria and Albert Museum in Londen, waar de foto is te zien. De expositie toont mode uit Afrika en de Afrikaanse diaspora, die de laatste jaren steeds meer gewicht in de schaal van de modewereld is gaan leggen – daarvan getuigt het succes van ontwerpers als Kenneth Ize, Thebe Magugu, Virgil Abloh en Priya Ahluwalia en van fotografen, stylisten en creative directors als Stephen Tayo, Ib Kamara en Sunny Dolat. Afrikaanse mode is sterk divers en ontwikkelt zich snel, maar is ook nog steeds onderbelicht en onderhevig aan stereotypen, in stand gehouden door de eurocentrische blik van veel musea en andere instituten.

In Africa Fashion krijgt Afrikaanse mode de ruimte om zichzelf te presenteren en te definiëren in een Europese context. Dat gebeurt bovendien in een museum van wereldniveau, zowel wat collectie als publiek betreft. Maar het V&A heeft ook een complexe geschiedenis met Afrika: het museum werd opgericht in 1852, in de tijd dat Engeland meerdere koloniën had op het continent en bezig was zijn macht nog verder uit te breiden. Daarvan zijn nog steeds sporen te vinden in het V&A. Om te beginnen de naam van het museum: het werd in 1899 vernoemd naar Queen Victoria en haar echtgenoot Albert, de grote monarchen van de Britse imperial age. Ook bevat de collectie van het museum koloniale artefacten, zoals de kostbare schatten die na de Slag bij Maqdala in Ethiopië door het Britse leger werden meegenomen.

De tentoonstelling ‘Africa Fashion’ in het Victoria and Albert Museum in Londen. Beeld Peter Kelleher / V&A Museum London

Afrikaanse mode bezat het museum tot voor kort dan weer nauwelijks. Opvallend, omdat het V&A een van de omvangrijkste modecollecties ter wereld heeft, met topstukken uit Europa, Amerika en Azië. Een omslag kwam in 2020 met de aanstelling van Christine Checinska als conservator mode van Afrika en de Afrikaanse diaspora. Checinska werd verantwoordelijk gesteld voor het uitbouwen van de collectie Afrikaanse mode, een proces waarin de tentoonstelling Africa Fashion een eerste mijlpaal is.

De conservator, wier wortels via Engeland en het Caribisch gebied terugleiden naar Afrika, cureerde de expositie in samenwerking met een grote groep Afrikaanse ontwerpers, makers, verkopers en modeliefhebbers, met een breed gedragen visie tot gevolg. ‘Africa Fashion markeert een nieuwe fase voor het V&A’, zegt Checinska aan de telefoon. ‘Een fase waarin het museum zich wijdt aan de ontwikkeling van de collecties en het vertellen van rijkere, diepere verhalen over Afrikaanse creativiteit.’

Daarmee sluit Africa Fashion in zekere zin aan bij de tentoonstellingen Fashion Cities Africa, die in 2016 opende in het Brighton Museum en een jaar later in het Amsterdamse Tropenmuseum te zien was, en Voices of Fashion, een recente tentoonstelling in het Centraal Museum Utrecht over de mode van de zwarte cultuur. Beide tentoonstellingen werden aangewend om te onderzoeken hoe de mode tot dan toe verzameld en gepresenteerd was in het museum. Ook werd in samenwerking met makers en publiek gezocht naar nieuwe manieren om dat te doen.

Africa Fashion kwam bij de aanzet al met een flinke uitdaging: een antwoord geven op de vraag wat Afrikaanse mode eigenlijk behelst. Die vraag werd bij Fashion Cities Africa nog behendig ontweken door te focussen op makers en dragers uit vier grote steden in plaats van het hele continent. In het geval van Africa Fashion werd voor een ruimere benadering gekozen die voorbijgaat aan de grenzen van het continent. De Afrikaanse diaspora strekt zich immers tot ver buiten het fysieke Afrika uit, en behalve mensen verplaatsen ook ideeën en inspiratie zich tegenwoordig vrijelijk over de planeet.

De term ‘Afrikaanse mode’ is wat dat betreft te beperkend, vindt Checinska. De term wordt door de tentoonstelling heen wel gebruikt, maar eerder als handvat dan als leidraad. De titel van de expositie werd Africa Fashion: een combinatie van twee zelfstandig naamwoorden die wel in verhouding staan tot elkaar, maar waarvan het een het ander niet bepaalt.

Uit de ‘Alchemy’- collectie van Thebe Magugu, Johannesburg, Zuid-Afrika. Styling en set: Chloe Andrea Welgemoed, model: Sio. Beeld Tatenda Chidora

Het resultaat is een enorm brede verzameling, die ruimte biedt aan een grote verscheidenheid aan figuren, plaatsen en routes – de rijkdom van Afrikaanse mode die de expositie nadrukkelijk wil tentoonspreiden. De tentoonstelling opent met een creatie van Imane Ayissi die alvast de toon zet: een dieproze couturestuk van zijde en linnen, geweven in Ghana en Nigeria, afgezet met raffia uit Kameroen, dat in januari werd getoond tijdens de haute-coutureweek in Parijs. Hier wordt duidelijk hoe kosmopolitisch Afrikaanse mode kan zijn, en dat deze zich niet tot één gebied, materiaal of systeem laat terugbrengen, maar die juist verbindt.

Aan het begin van de tentoonstelling worden de verschillende perspectieven gebundeld in een stuk gemeenschappelijke geschiedenis: de Afrikaanse culturele renaissance die zich voltrok vanaf de jaren zestig, nadat veel Afrikaanse landen onafhankelijk waren geworden. Kunst, literatuur, muziek en mode leefden op in de verkenning van de nieuw verworven vrijheid. Textiel- en kledingtradities die in de koloniale tijd in de marge waren gedrukt, werden opnieuw opgezocht en van overheidswege gestimuleerd, om het eenheidsgevoel en de economie via mode een boost te geven. De opkomende ontwerpers van die tijd, onder wie Shade Thomas-Fahm, Chris Seydou, Kofi Ansah, Alphadi en Naïma Bennis, integreerden tradities in hun werk, maar vonden ze ook opnieuw uit.

De tentoonstelling ontvouwt zich tot een waaier van verhalen. Bovengenoemde ontwerpers deelden een historie, maar werden allemaal op andere plekken geboren en baanden zich elk een andere weg over de wereld. Kofi Ansah, bijvoorbeeld, bracht in zijn werk een eerbetoon aan àdìrẹ, met indigo geverfde, katoenen stoffen met blauw-witte patronen uit de Nigeriaanse Yoruba-regio. Deze verwerkte hij in een silhouet dat het midden hield tussen een Japanse kimono, een rechterstoga en een West-Afrikaanse agbádá. Seydou, op zijn beurt, werd bekend met zijn creaties in synthetische lurex en zijde, maar evengoed met bewerkingen van bògòlanfini, textiel uit Mali met geometrische patronen in diepbruin en gebroken wit, ooit vooral gedragen als draperie. Seydou maakte er piekfijn getailleerde pakken van.

Ketting uit de ‘Salt of the Earth’-collectie, Ami Doshi Shah, Kenia. Beeld Sunny Dolat

Het spectrum verwijdt zich verder op de bovenverdieping van de tentoonstelling, waar werk van hedendaagse makers te zien is. Hun werk gaat aan de haal met ideeën over wat Afrikaanse mode is. Voor sommigen van hen zijn de geschiedenis en gebruiken van het continent het referentiepunt. In de geplooide sjerp van Moses Turahirwa, gedragen over een minimalistische jas en broek in hetzelfde materiaal, zijn de vormen te herkennen van umushanana, Rwandese ceremoniële kleding. In de print van een vrouwenpak verwijst Thebe Magugu op meesterlijke wijze naar Afrikaanse spiritualiteit. De ontwerper werkte voor het stuk samen met Noentla Khumalo, stylist en healer, die haar waarzeggersattributen – waaronder een politiefluitje, dobbelstenen en geitenbotjes – op een mat wierp. Magugu maakte er een foto van, en ontwikkelde die tot een abstract motief dat hij op textiel liet drukken.

Anderen laten zich leiden door maaktechnieken, zoals Katungulu Mwendwa, die haar ontwerpen als een soort kledingarchitect opbouwt uit de geometrische lijnen van haar patroondelen. Ontwerpers als Nkwo Onwuka of Hend Riad en Mariam Hazem van het label Reform Studio vertrekken vanuit afvalmaterialen die ze herwerken tot nieuwe stoffen.

Hoe uiteenlopend ook, wat de hedendaagse ontwerpers gemeen hebben is een toekomstgerichte visie op Afrikaanse mode en Afrika in het algemeen. Uit hun werk spreekt de droom van een divers en duurzaam modesysteem, gestoeld op innovatie door respectvolle uitwisseling. Daarnaast is er de drang om zichzelf te laten gelden, en eigenhandig vorm te geven aan het beeld van Afrikaanse mode dat de wereld over gaat. Uit dit alles komt een sterke gemeenschappelijkheid naar voren. Checinska spreekt van een nieuw panafrikanisme, ‘een gevoel van samenkomst’, dat weerklonk in de gesprekken die ze in de aanloop naar de tentoonstelling met verschillende makers voerde.

'Indigo'-couture van Kofi Ansah, accessoires van Katie Torda Dagadu voor Suntrade. Modellen: Emmanuel Narh 'Taller' Gaduga en Linda Tsirakasu. Beeld Eric Don-Arthur

De wisselwerking tussen individualiteit en saamhorigheid is misschien wel nergens zo goed te zien als in de foto’s op de tentoonstelling. Studiofoto’s uit de tweede helft van de 20ste eeuw, hedendaagse straatfotografie, maar ook kiekjes uit familiealbums die via een oproep voor de tentoonstelling werden verzameld. Op de kleine sepiaplaatjes is te zien hoe mensen putten uit het eindeloze repertoire van mode. Om zich te manifesteren als collectief, zoals twee vrouwen die kleding dragen van dezelfde handgeweven ‘aso oke’-stof, maar ook om zich te profileren als individu: door een outfit net die eigen twist te geven, door eigenzinnige drapage of door de keuze voor een persoonlijk accessoire.

Zowel ontwerpen als foto’s zijn rijk aan detail en veel ontwerpen staan niet achter glas, waardoor je geneigd bent er met je neus bovenop te blijven staan. Maar de tentoonstelling nodigt ook uit om een paar stappen achteruit te doen en het grotere plaatje te bekijken.

De ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen waarin Africa Fashion staat opgesteld is een min of meer vierkante doos met daarop een ronde mezzanine in het midden van de riante modegalerij van het V&A. Langs de buitenwanden van die galerij is de vaste tentoonstelling over Europese mode te zien. Boven de vitrines strekken zich bogen en zuilen uit, meters omhoog, tot aan de rand van een koepel die de hele ruimte overspant. Alle muren en de koepel zijn wit, op een van de muurvlakken na, waarop een lieflijke schildering is aangebracht van ranke bomen tegen een blauwe lucht.

'The Trench' door Maison ArtC, Marokko. Beeld M.A.Roock

Met die classicistische omgeving gaat Africa Fashion de dialoog aan. In de nissen van de koepel worden videobeelden afgespeeld die de blik van de bezoeker omhoog trekken, de ruimte in. Ook is er gespeeld met de kijkrichtingen van de mannequins: een van hen, gekleed in een jurk van Doreen Mashika, staat met haar rug naar het publiek en kijkt achterom over de rand van de mezzanine naar de landschapsschildering. Daarvan rijmen de kleuren – groen, wit, blauw, goudgeel – met de outfit van Mashika, gemaakt uit Khanga-textiel van Zanzibar. De mezzanine is niet omsloten, maar grotendeels opengelaten, zodat bezoekers over het balkonhekje ook naar beneden kunnen kijken, naar ontwerpen van Elsa Schiaparelli en John Galliano, of de beelden van Rodin in de galerij ernaast. Langs al die zichtlijnen vormen zich verbanden: soms is er sprake van een contrast, dan weer tonen zich nieuwe overeenkomsten tussen objecten onderling of tussen objecten en architectuur. Africa Fashion wordt zo door talloze onzichtbare draden verankerd in het museum.

Bijna negentig stukken uit Africa Fashion werden toegevoegd aan de vaste collectie van het V&A, en daar komen er in de toekomst nog meer bij. De kledingstukken, accessoires, maar ook foto’s, films en ander archiefmateriaal zullen wanneer ze niet worden tentoongesteld te vinden zijn in het splinternieuwe depotgebouw van het V&A, het zogenaamde Storehouse, dat in 2024 moet openen. Daar kunnen geïnteresseerden de werken straks op aanvraag bekijken. Dat de objecten een structureel onderdeel worden van het museum is belangrijk, onderstreept Checinska. ‘Het betekent dat het publiek ook in de toekomst het werk van deze makers zal kunnen zien, erdoor geïnspireerd kan raken, en er meer over zal kunnen vertellen.’

De tentoonstelling 'Africa Fashion'. Beeld Peter Kelleher / V&A Museum London