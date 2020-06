Adverteerders weg bij Veronica Inside vanwege opmerking Johan Derksen

Gillette en Zespri kopen per direct geen reclametijd meer in rond het programma Veronica Inside. Beeld ANP Kippa

In het programma bracht presentator Wilfred Genee een man in Leeuwarden ter sprake, die zich als Zwarte Piet geschminkt had en de tekst ‘Zwarte Piet Lives Matter’ op een kartonnetje had geschreven. ‘Weten we zeker dat dit niet Akwasi is?’, vroeg Derksen op melige toon, verwijzend naar de rapper die zich tijdens een anti-racismedemonstratie in ferme bewoordingen tegen het Sinterklaasfiguur had uitgesproken.

Zespri schrijft die uitspraak ‘verkeerd en in strijd met onze waarden’ te vinden. Gillette, het bedrijf dat twee jaar geleden al afhaakte als vaste sponsor na de transgenderrel met René Van der Gijp, steunt geen boodschap ‘die mensen kan kwetsen op basis van hun huidskleur, geslacht, mening of seksuele geaardheid’.

Eerder vandaag verklaarden Gamma en SNS Bank al in gesprek te willen met Veronica, de zender waarop het programma te zien is. Op sociale media liet onder meer Memphis Depay van zich horen. De voetballer plaatste Derksens grap op Instagram, waarna hij elk merk dat het programma sponsorde individueel in het filmpje liet verschijnen. ‘Laat adverteerders weten wat er met hun geld gebeurt’, was de boodschap.

Veronica liet in een eerdere reactie weten Derksen niet aan te spreken op zijn uitschieter, omdat ‘uitspraken binnen VI voor rekening komen van de mensen aan tafel’.