Adolf Hitler, ‘de grootste humanitaire persoonlijkheid van zijn tijd’

Folke Bernadotte. Beeld Pictures From History/Universal

Berlijn, 17 februari 1945

De rijksminister van Buitenlandse Zaken, Joachim von Ribbentrop, ontving mij in een gedeeltelijk door bomschade verwoest Auswärtiges Amt. Na eerst in hartelijke woorden mij bedankt te hebben voor de Roode-Kruis-hulp in Nederland en andere landen, wierp hij zich op zijn betoog.

Hij begon met het verschil uit te leggen tusschen het Nationaal-Socialisme en het Bolsjewisme. Volgens zijn meening was Hitler er in geslaagd den Duitschen arbeider er van te overtuigen, dat het noodzakelijk was de verschillende standen te handhaven, die echter aangepast zouden worden aan de Nationaal-Socialistische gedachte. Het Bolsjewisme daarentegen had den Russischen arbeider geleerd, dat de leidende klassen moesten worden opgeruimd.

Von Ribbentrop ging voort: Adolf Hitler was de eenige die had ingezien dat het continent Bolsjewistisch zou worden als Duitschland ineen zou storten. Het was een vreeselijke tragedie, dat Engeland en Duitschland met elkaar in oorlog waren geraakt; te meer omdat dit vermeden had kunnen worden, als Engeland Duitschland maar niet had aangevallen.

Hij wilde weten, wien ik beschouwde als de grootste, nu levende, humanitaire persoonlijkheid. Zonder mij gelegenheid tot antwoorden te geven zei hij: de grootste humanitaire persoonlijkheid van dezen tijd is Adolf Hitler.