Adjunct Lindsay Mossink benoemd tot hoofdredacteur Nu.nl

Lindsay Mossink. Beeld Shane Winsser

Helemaal nieuw is Mossink dus niet als hoofdredacteur van Nu.nl, dat net als onder meer de Volkskrant onderdeel van DPG Media is. Mossink werkt al elf jaar bij de nieuwssite. Ze begon als nieuwsredacteur en werd daarna onder meer chef van de nieuwsredactie.

Volgens directeur publishing van DPG Erik van Gruijthuijsen is er zowel binnen als buiten de organisatie gezocht naar een hoofdredacteur. Van Gruijthuijsen leidde de sollicitatiecommissie. Tegen Nu.nl zegt hij: ‘Ze was nog maar een half jaar adjunct, maar voor zover er op de redactie nog twijfel was over haar capaciteiten als hoogste baas, heeft Lindsay die de afgelopen maanden volledig weggenomen.’

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Nu.nl bestaat sinds 1999. Mossink is de vijfde hoofdredacteur van het platform, dat behoort tot de nieuwssites met het grootste bereik in Nederland. Maandelijks komen er 8 miljoen unieke bezoekers naar Nu.nl. In 2021 werd de site wel voorbijgestreefd door de NOS en het AD.

Blijven bewegen

Wat Mossinks plannen met Nu.nl inhouden, is nog onduidelijk. Op haar eigen site zegt ze wel: ‘Ik voel aan alles dat we moeten blijven bewegen.’ Zo wil ze onder meer ‘de bezoeker dichter bij de experts brengen’. Ook moet Nu.nl ‘een baken van vertrouwen’ zijn. Uit onderzoek van het Commissariaat voor de Media blijkt dat alleen de NOS en RTL Nieuws hoger scoren op het gebied van vertrouwen dan Nu.nl.

Onder het tienjarige bewind van haar voorganger Gert-Jaap Hoekman maakte Nu.nl een flinke transformatie door. De site groeide uit van ongeveer twintig naar zeventig redacteuren, die in plaats van het bewerken van berichten van persbureau ANP, steeds meer gingen inzetten op eigen nieuws en later ook achtergrondartikelen.

Gratis

De site is gedurende al die tijd gratis gebleven voor gebruikers, maar sinds 2021 moeten bezoekers wel inloggen om reacties te kunnen plaatsen of verdiepende artikelen te kunnen lezen. Op die manier wilde Nu.nl meer advertentie-inkomsten genereren.

Tijdens Mossinks waarnemend hoofdredacteurschap zijn ook al veranderingen ingezet. Twee weken terug maakte Nu.nl bekend te gaan experimenteren met samenvattingen van nieuwsartikelen die gegenereerd zijn door ChatGPT. Een journalist voert wel nog altijd een check uit. Tegelijkertijd stelt eigenaar DPG Media wel paal en perk aan het gebruik van artikelen van de eigen nieuwsmerken voor het trainen van de modellen van ChatGPT en andere kunstmatige intelligentie.