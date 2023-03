Adès, een van de interessantste componisten van deze tijd

Beeld Andrew Tseng

Bij de eerste aflevering van deze rubriek kon ik de reacties van tevoren al uittekenen. Ik had William Byrd uitgeroepen tot de grootste Engelse componist aller tijden. Maar Henry Purcell dan, vroeg een lezer, die van de opera Dido and Aeneas? Inderdaad een goede uitdager. En, de joker, Händel: was die niet genaturaliseerd tot George Frideric Handel, een Londenaar by choice? En, uit de 20ste eeuw, Benjamin Britten dan? Noem een componistenduo met een grotere impact dan John Lennon en Paul McCartney.

Inderdaad: allemaal goede kandidaten om de gelijken van Byrd te zijn. Sta me toe om nog één naam aan dit illustere rijtje toe te voegen, van iemand die nog onder ons is, bovendien. Als je me vraagt wie de interessantste componist is van deze tijd, is de eerste die mij te binnen schiet waarschijnlijk Thomas Adès.

Thomas Adès (52) uit Londen is een alleskunner met het orkest, iemand die moeiteloos stijlen kan verbinden in composities met – zoals mijn oud-collega Frits van der Waa eens positief bedoeld schreef – ‘een patina van vergane glorie’. Want Adès is onmiskenbaar iemand die veel achteromkijkt. Toch word je bij elke première weer verrast en weet je zeker: dit heb ik nog nooit gehoord.

1. Powder Her Face

Op zijn 24ste had de componist meteen een hit te pakken met zijn kameropera Powder Her Face (1995). Dat kwam natuurlijk door de briljante, onstuimige noten en het sterke drama (over een vrouw die alles voor elkaar krijgt tot ze ouder wordt), maar één scène leverde hem een hoop aandacht op: Adès zette een pijpbeurt op muziek.

De opera gaat over Margaret Campbell, salonfiguur en hertogin van Argyll, die ‘the Dirty Duchess’ werd genoemd. Toen haar man in 1963 wilde scheiden, werden in de rechtszaak foto’s getoond waarop te zien was hoe ze een man oraal bevredigde. In het stuk verleidt ze een hotelmedewerker om seks met haar te hebben, resulterend in een tekstloze aria van keelgeluiden. Adès en zijn tekstschrijver Philip Hensher kaartten de dubbele seksuele moraal én de publieke schandpaal aan, waarmee het stuk ook anno 2023 nog volop actueel is. Begin volgend jaar is het te zien bij de Nederlandse Reisopera.

2. Totentanz

Onvergetelijk was het, de Nederlandse première in 2016 van Adès’ symfonische cantate Totentanz bij het Concertgebouworkest. Adès liet zich inspireren door 15de-eeuwse wandschilderingen (verloren gegaan, maar in lithografieën overgeleverd) uit de Marienkirche van Lübeck. Daarop zie je een aantal figuren die allen dansen met de dood, want van sloeber tot paus en zuigeling: niemand ontsnapt aan hem – uiteindelijk zijn we voedsel voor de wormen.

Ik ken geen eigentijds muziekstuk met een beter slot, met dat dreigende lage, steeds zachter wordende orkest als laatste adem. Adès, zelf ook dirigent en pianist, nam het op met het Boston Symphony Orchestra. Maar in mijn herinnering was het in Amsterdam nog mooier.

3. Pianoconcert

Op datzelfde album (Adès Conducts Adès) staat het geweldige Pianoconcert (2019) dat hij schreef voor Kirill Gerstein. Borduurde de componist in Powder Her Face nog voort op muziek uit het Interbellum, voor het pianoconcert groef hij zich nog verder in het verleden in, in de hoogromantiek. Een grillig bravourestuk vol donkere lyriek, en pianist Gerstein is fenomenaal.