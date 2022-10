Adembenemend en fenomenaal: Gard Nilssen’s Supersonic Orchestra blaast de zaal omver ★★★★★

Gard Nilssen met zijn Supersonic Orchestra. Beeld Bart Grietens

Zo’n optreden waardoor je bijna letterlijk omver wordt geblazen. Dat je muziek hoort die je van de ene in de andere verbazing doet vallen en dat je vaststelt: jazz is de spannendste muziek die je in een concertzaal kunt ondergaan – hierom luister je naar jazz. Zo’n avond was dat dus, donderdag in het Amsterdamse Bimhuis, waar Gard Nilssen’s Supersonic Orchestra het eerste van twee optredens in Nederland gaf.

Het Supersonic Orchestra is een bigband zoals je die nooit eerder hebt gezien. Ze waren uit Noorwegen naar Nederland gehaald als trekpleister voor het Mondriaan Jazz Festival in Den Haag, dat zaterdag plaatsvond. Maar donderdag stonden ze dus al zeventien man sterk in het Bimhuis, waar ze een verpletterende indruk maakten.

Drie drummers en drie contrabassisten in het midden, omringd door acht koper- en rietblazers. Geen piano, geen gitaar. Drummer Gard Nilssen is de baas, maar eigenlijk is het saxofonist André Roligheten die centraal achterin met handgebaren de muzikale lijnen uitzet, solisten aanwijst en het boeltje bij elkaar brengt als er een groots ensemblestuk moet komen.

Beeld Bart Grietens

Het gespeelde repertoire is nieuw, maar kent raakvlakken met het livealbum If You Listen Carefully the Music Is Yours dat het orkest in 2019 opnam. Mooi om te zien hoe geconcentreerd de drie ritmesecties de teugels strak houden. Adembenemend is de bas-solo van Petter Eldh, en prachtig hoe na een klaterend band-offensief alleen de twee trombonisten overblijven voor een intieme pas de deux. Dan weer hoor je een elegante, ellingtoniaanse melodie, gedreven door de polyritmiek van drie drummers. Combinaties die op papier lastig lijken, werken en verbijsteren. Een rommeltje wordt het nooit, de blazers zoeken tijdens hun improvisaties naar uitersten, om dan weer terug te vallen in de warmte van het ensemble.

Het klinkt allemaal even machtig als prachtig. Een fenomenaal concert.