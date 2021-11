Adele zoekt het muzikale avontuur op 30, haar beste album tot nu toe ★★★★☆

Het klonk meteen vertrouwd, Easy On Me, het eerste nieuwe liedje in zes jaar van Adele. Die machtige stem tegen een achtergrond van sober gehouden herfstige pianonoten. Met het gevoel voor drama dat de inmiddels 33-jarige Britse Adele Adkins als geen ander beheerst. Het liedje verbrak diverse streamingrecords, alleen op Spotify knalde de teller in een maand tijd naar 300 miljoen beluisteringen.

Records zal Adele ook met haar vierde album 30 opnieuw verbreken, maar die zijn er voor de statistieken. Belangrijker is het dat 30 haar voorlopig beste album is. Ze zingt met nog meer kracht en bezieling, durft zich in haar teksten nog meer bloot te geven en zoekt meer dan op de albums 19 (2008), 21 (2011) en 25 (2015) het muzikale avontuur op.

Daar heeft ze diverse producers en mede-componisten voor nodig. Uit beeld verdwenen is producer Paul Epworth, de meeste liedjes maakte ze met die andere vertrouweling, Greg Kurstin. De grootste verrassing is de naam Inflo (Dean Josiah Cover) in de credits van drie liedjes. Hij is een van de hipste producers van dit moment, wiens naam ook schuilgaat achter de fenomenale nieuwe soulsensatie Sault.

Van opportunisme is geen sprake, de liedje op 30 waren al opgenomen toen Sault en dus ook Inflo vorig jaar doorbraken. De drie Inflo-producties aan het slot van 30 vormen de apotheose van een album waarop Adele de gevolgen van haar echtscheiding uit 2019 bezingt. Maar er is een groot verschil met het liefdesleed dat op haar vorige albums centraal stond. Dit keer is zij degene die de relatie verbreekt en neemt zij de verantwoordelijkheid op zich. Simon Konecki, de vader van haar zoon Angelo, komt er beter vanaf dan zij zelf en dan de mannen die ze halverwege het album datet en meteen weer dumpt.

Zo lijkt ze eventjes verliefd in het jazzy All Night Parking, gebouwd rond een verrassend gekozen sample van pianist Erroll Garner, om een liedje later in Woman Like Me tekeer te gaan over de zelfgenoegzaamheid en luiheid van haar nieuwe vlam.

Dat doet ze op muziek die door Inflo van een intro op akoestische gitaar langzaam wordt uitgebouwd. Heel mooi hoe na een paar minuten een dreigende beat aanzwelt.

Het is een opmaat voor een van de mooiste nieuwe liedjes, Hold On, ook met Inflo. De opbouw is grandioos. Een koortje van gedubbelde stemmen in de verte zwelt aan tot groots georkestreerde gospelzang, en Adele die met de kreet ‘I hate being me’ de wanhoop nabij lijkt.

Haar onzekerheid spreekt uit veel liedjes, wat in My Little Love zelfs even genant wordt. We horen haar in gesprek met haar zoon. ‘Mama heeft nog veel te leren’, zegt ze. ‘Ik voel me gestrest, paranoïde en heb een kater.’ De muziek (piano, ritmebox en strijkers) is fraai, maar waarom moeten we getuige zijn van dit intieme contact met haar zoon?

Iets te overdadig in het strooien met emoties is ze ook, in To Be Loved. Een knappe vocale tour de force, dat wel. Maar zeven minuten nauwelijks melodie, alleen kale pianoakkoorden, begint tijdens een tweede beluistering al een beetje te knellen.

Het zijn een paar mindere momenten op een album dat muzikaal verrast (let op de reggaebeat en Hammond orgel in Cry Your Heart Out). Het aan Elton John schatpIichtige I Drink Wine is een van Adeles sterkste liedjes. Dit nummer komt halverwege het album, nadat Adele even het drama heeft losgelaten. De producer is Max Martin, die hiermee een van de luchtigere popmomenten voor zijn rekening neemt. ‘How can we both become a version of a person we don’t even like’, zingt ze. ‘Stop trying to be somebody else’, roept ze zichzelf toe. En dat doet ze in To Be Loved opnieuw. De liedjes op 30 zijn ingegeven door twijfels die soms neigt naar zelfhaat. Toch is het geen zwaarmoedig album geworden. Hoe moeilijk ze het ook heeft met wat ze in het filmische slotnummer Love Is A Game ‘self inflicted pain’ noemt, de muziek is glorieus en o, die stem. Die lijkt ieder album mooier te worden.