Adele, maar dan met betere liedjes, en een van de leukere Britse rammelpopbandjes

November Ultra

Op haar vorig jaar verschenen debuutalbum Bedroom Walls klinkt de Spaans-Franse zangeres November Ultra als Adele in een wolk van pastelkleuren... met betere liedjes. In 2021 leverde een TikTokfilmpje van haar Come Into My Arms miljoenen streams op en een platencontract bij Universal. Luister ernaar en je hoort die tedere, gedragen zanglijnen van een chanteuse die weet dat er kracht schuilt in kwetsbaarheid. (PC)

Woensdag 18/1, 21.20 uur, Lutherse Kerk

Eurosonic Noorderslag 2023 Het festival Eurosonic Noorderslag (ESNS) wordt van woensdag 18 tot en met zaterdag 21 januari gehouden op diverse locaties in Groningen. Het programma belooft veel: zangeres Dua Lipa komt langs voor een lezing op het bijbehorende congres en de Spaanse pop wordt drie dagen uitgelicht, naast veel ander talent uit de rest van Europa. Op zaterdag speelt in de Oosterpoort de beste Nederlandse pop en wordt de jaarlijkse Popprijs uitgereikt.

Banji

Als electrofunk en pop een baby’tje zouden maken, zou het Banji heten. De Utrechtse band put ook nog eens uit r&b, hiphop en de p-funk-koortjestraditie, en de vocalen lijken door een transistorradio te zijn geperst. Dat is allemaal geweldig, want het debuut Freshcakes staat bol van melodieuze rijkdom. Nonchalant sophisticated en nooit te beroerd om een feestje te bouwen. (PC)

Woensdag 18/1, 23.15 uur, Machinefabriek

The Bug Club

Een van de leukere Britse rammelpopbands van de laatste jaren, dit The Bug Club uit Wales. Na een paar singles snelde hun reputatie als een van de opwindendste nieuwe garagepopbands uit het Verenigd Koninkrijk hun vooruit. Toen in oktober dan eindelijk het debuutalbum Green Dream in F# verscheen, bleek de tamtam terecht. Heerlijk bandje, dat behalve op ESNS ook al op woensdag 18 januari te zien is in het hoofdstedelijke Paradiso. (GK)

Vrijdag 20/1, 21.50 uur, Machinefabriek

Big Joanie

Geen nieuwe gezichten in Nederland: deze drie Britse dames waren met hun feministische punk in 2021 ook al te zien op Crossing Border. Maar het trio van Stephanie Phillips (ook bekend als auteur van het sterke boek Why Solange Matters) bracht onlangs een nieuw en goed album uit op het label van Thurston Moore (van Sonic Youth) en mag zichzelf nu opnieuw onder de aandacht brengen. (GK)

Vrijdag 21/1, 00.00 uur, Blauwe Hemel

De Toegift

Eind deze maand brengt deze band uit Zeeland zijn debuutalbum uit vol mooie, melancholieke liedjes, die vaak gedragen worden door jazzakkoorden. Een bijzondere combinatie van klanken, op een album dat eigenlijk nergens anders had kunnen verschijnen dan op het label Snowstar, gespecialiseerd in Nederlandse folk en roots. (GK)

Zaterdag 21/1, 19.15 uur, Oosterpoort