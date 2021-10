ADE is zwaar gehavend, maar de wederopstanding van de clubcultuur is hoopgevend

Awakenings-feest in de Gashouder, woensdag 13 oktober. Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

De eerste indrukken zijn vertrouwd, bij aanvang van het vijfdaagse Amsterdam Dance Event. De gele banieren wapperen in de stad, voor clubs en popzalen staan lange rijen en op het dak van hotel W draait kennelijk ook een dj, want vanaf de straat zie je de zwaaiende armpjes. Amsterdam viert de dance als vanouds, na een lange duisternis.

Maar toch – en dat blijkt pas bij nadere inspectie – is het ADE zwaar gehavend en eigenlijk onherkenbaar. De laatste coronamaatregelen, pas een maand geleden afgekondigd, hebben het evenement toegetakeld: in de nacht is het stil, want om middernacht moeten clubs, podia en feestzalen op slot. Dus ook bij deze viering van de dancecultuur mag het nachtleven feitelijk nog niet bestaan.

De Russische dj Nina Kraviz bij een feest in Hotel W, woensdag 13 oktober. Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

Er ontbreekt meer typisch ADE-gevoel. De organisatie zag zich genoodzaakt de jaarlijkse conferentie, met duizenden bezoekers van over de hele wereld, af te blazen. Het symposium viel niet te organiseren, omdat alle zeilen moesten worden bijgezet om de al geplande publieksevenementen om te gooien van de nachtelijke uren naar een dagritme. Dus ziet Amsterdam niet die bekende optocht van danceprofessionals, uitgerust met een ADE-rugzak op weg naar een volgende showcase of workshop. Het is een gemis, want juist die conferentie maakt het altijd zo’n levendig en voornaam evenement, waar iedereen uit de industrie bij wil zijn.

Van een glorieuze wedergeboorte van de dance kunnen we dus nog niet spreken. Dat zegt ook Tim Middelesch van Awakenings, een van de grootste organisatoren van technofeesten en festivals wereldwijd en een belangrijke leverancier van dansfeesten op het ADE. ‘Het is natuurlijk verheugend dat we weer iets kunnen organiseren, maar het wordt lastig dit jaar.’ De regeling dat maar 75 procent van de grote zalen gevuld mag worden met publiek speelt volgens hem alle bespelers van het ADE parten. ‘Dat is een financiële strop, omdat er dan toch veel minder kaarten worden verkocht.’ Awakenings, dat massale feesten organiseert in de monumentale Gashouder en de Ziggo Dome, mag blij zijn als het net uit de kosten komt en dus geen verlies draait. ‘Dat wordt spannend.’

Het publiek heeft zich niet laten afschrikken door de vroege aanvangs- en sluitingstijden. Woensdagmiddag kort na lunchtijd verdringen de trouwe technoliefhebbers zich al bij de ingang van de Gashouder. ‘Iedereen staat te trappelen, omdat er zo lang niets is geweest en alle reguliere Awakenings-feesten steeds werden uitgesteld’, zegt Middelesch. ‘Over belangstelling hebben we niet te klagen: al onze evenementen raken uitverkocht.’

Een andere meevaller: de beschikbaarheid van de dj’s. Awakenings is een gevierd dancemerk, en de allergrootste techno-dj’s willen de Gashouder bespelen; de fabriekshal is een van de mooiste locaties voor de duistere en wat hardere clubstijlen. Middelesch: ‘Daar wilden ze dan toch wel een vlucht voor omboeken. Je wilt hier gewoon staan.’

Het vervroegde optreden moest ook maar net in het internationale tourschema passen. Het blijft vreemd: de grootste dj’s, ook uit Nederland, spelen al maanden op internationale festivals en feesten, tot diep in de nacht – behalve in Nederland. Het thuisland van de dance is met het nachtslot op de clubcultuur de grote uitzondering. Middelesch: ‘Die regel is onverklaarbaar, en dit alles kost de dancebedrijven veel geld. Denk ook aan de drankomzet, die komt bij een dagprogrammering toch minder snel op gang. Het is een worsteling, en we zien deze editie van ADE echt als een investering in de clubcultuur. Die moet ondanks alles doorgaan.’

Hoe groot de behoefte is aan gezamenlijk te beleven dance en dj-kunst, zie je vroeg in de middag in de Gashouder. Veel technogangers komen joelend en met gebalde vuisten de donkere koepelhal binnen: eindelijk, het mág weer. Ze krijgen gelijk een loeistrakke dj-set van de Spaanse Indira Paganotto te verwerken, met hol bonkende en zagende vierkwartsmaten.

Een ‘instore session’ bij Mr Mokum, donderdag 14 oktober. Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

Diezelfde beleving zie je door het hele ADE-programma heen, bij zeer uiteenlopende shows. Een volle Rabozaal laat zich meeslepen door de Amsterdamse band Weval met het Metropole Orkest, voor een danceavondje op niveau. En tegelijkertijd knallen de confettikanonnen in de Afas Live, bij de uitverkiezing van de ‘DJ van het jaar’ door het Britse danceblad DJ Mag. Hier draaien de sterren van de veel toegankelijkere electronic dance music (EDM), van Afrojack tot Don Diablo en Armin van Buuren. De blijdschap spat ervan af in de zaal, alsof juist bij deze opgewekte house het gemis van de afgelopen maanden kan worden goedgemaakt.

De ontroering is voelbaar als het vuurwerk door de Afas spuit en vierduizend dansende EDM-fans de armen in de lucht gooien bij die ene grote hit van Armin van Buuren: This Is What It Feels Like.