Ad van Liempt portretteert vernieuwers uit de jaren vijftig

Jarenlang verdwenen de alarmerende rapporten van ingenenieur Johan van Veen ongelezen in een lade, tot de watersnoodramp van 1953. Daarna werd hij de vader van het Deltaplan. Van Veen is een van de elf ‘baanbrekers’ die Ad van Liempt portretteert in De roaring fifties – De vernieuwers van de jaren vijftig. Een tijd die het imago heeft van saaiheid en sloomheid, maar waarin juist veel vernieuwingen in gang werden gezet. Om dat te doen waren volgens Van Liempt vernieuwers nodig, mensen die als het nodig was ‘door roeien en ruiten’ gingen.

De portretten van uiteenlopende figuren als Ab Heijn, Annie M.G. Schmidt, Marga Klompé en Egidius Joosten, de Limburgse aannemer die met succes streed voor het betaald voetbal, zijn interessant en goed geschreven, maar toch ook wat willekeurig. Veel over de jaren vijftig en wat die zo ‘roaring’ maken, lezen we niet. Wel biedt het boek vermakelijke herinneringen aan een aantal mensen die het verdienen om niet te worden vergeten. (Ronald van Raak)

Ad van Liempt: De roaring fifties – De vernieuwers van de jaren vijftig. Balans; € 21,99.