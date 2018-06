Actualiteitenprogramma Brandpunt verdwijnt na zestig jaar van tv. Of niet?

Brandpunt+ presentator Liesbeth Staats.

Reden zijn de bezuinigingen bij de publieke omroep, aldus Laroes. ‘Zelf waren wij niet van plan dit programma de nek om te draaien. Ik vraag me af of de keuze om NPO1 te ontzien en NPO2 en NPO3 wel aan te pakken wel juist is. Vooral als je kijkt naar de publieke taak die we hebben. Maar ik ben vooral boos op Den Haag, dat veel te kortzichtig omgaat met de publieke omroep.’

Ook regisseur Herman Vijlbrief was er donderdag duidelijk over. ‘Dit was Brandpunt, goedenavond. NPO draait tv-variant Brandpunt definitief de nek om # zwartedag’, twitterde hij.

De leiding van de publieke omroep is vooralsnog een stuk minder duidelijk. Tv-directeur Frans Klein van de NPO weigert telefonisch te reageren en stuurt via zijn woordvoerder slechts een schriftelijke reactie. ‘Er is nog geen formeel besluit genomen’, staat er. ‘We zijn net gestart met de gesprekken met de omroepen.’ Volgens hem gaat het nog weken duren voordat het uiteindelijke plan bekend wordt, al zijn pijnlijke ingrepen ‘onvermijdelijk’. ‘Tegelijkertijd doen we er nog steeds alles aan om de politiek ervan te overtuigen dat de aangekondigde bezuiniging onverstandig is.’

Zijn woordvoerder wil niet ingaan op de vraag of de KRO tijdens deze gesprekken te horen heeft gekregen dat Brandpunt zal sneuvelen, zoals Laroes beweert.

Actualiteitenprogramma Brandpunt is al zestig jaar – met een onderbreking – op tv en heeft in Nederland veel betekend voor de televisiejournalistiek.

‘Reizend circus’

‘Het zou krankzinnig zijn als Brandpunt zou verdwijnen’, zegt Fons van Westerloo, oud-topman van RTL en SBS. ‘Een ontzettend domme beslissing. We hebben in deze tijden juist goede journalistiek nodig, met de agressieve sfeer tegenover journalisten. Dan weet ik wel een paar andere dingen om bij de publieke omroep weg te halen. Het lijkt daar af en toe net een reizend circus.’

Toch vraagt Van Westerloo zich af of dit geen opzetje is van de publieke omroep. ‘Het is mogelijk dat de NPO de politiek hiermee wil beïnvloeden. Dat ze een signaal willen geven: we moeten zélfs dit nieuwsprogramma laten verdwijnen.’ Dat heeft meer impact, zegt Van Westerloo, dan het verwijderen van een paar onbeduidende programma’s.

Brandpunt onderging een half jaar geleden een koerswijziging. De makers richtten zich meer op ‘constructieve journalistiek’, waarbij journalisten vooral zoeken naar oplossingen voor problemen. Met de kijkcijfers ging het niet geweldig. Volgens Laroes had het programma op slechte dagen soms 100 duizend kijkers. Op betere dagen zat het volgens hem tussen de 320 en 400 duizend. ‘Als we die ellendige Van Rossems er voor hadden, dan bleven de kijkers gemakkelijker hangen.’

Toch is Brandpunt niet het enige nieuwsprogramma dat problemen heeft met de kijkcijfers, zegt Laroes. ‘Nieuwsuur heeft het ook heel moeilijk.’

Brandpunt gaat volgens Laroes wel online verder. Ook heeft hij voorgesteld om in andere programma’s, zoals documentaires, journalistiek verder te kunnen experimenteren.