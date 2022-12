Actrice Kirstie Alley (71), bekend van Cheers, had een groot talent voor zelfspot en slapstick

Kirstie Alley ontvangt in 1991, net als haar tegenspeler Ted Danson, een Golden Globe voor haar acteerwerk in de serie Cheers. Beeld AP

In Nederland zal de op maandag op 71-jarige leeftijd overleden actrice Kirstie Alley toch vooral worden herinnerd als barmanager Rebecca Howe uit Cheers, de populairste Amerikaanse comedyshow uit de jaren tachtig, in Nederland jarenlang door de NCRV uitgezonden. Of mogelijk uit haar rollen in de Look Who’s Talking-filmkomedies in de jaren negentig, waar honderden miljoenen werden verdiend door een baby de stem van Bruce Willis te geven. In de VS was Kirstie Alley ook bekend als een hardcore lid van de Scientology-kerk (ze weigerde ooit een rol in Cheers spin off Frasier, omdat de Scientology psychiatrie die zo ongeveer als werktuig van Satan zag).

En de laatste jaren dook ze steeds vaker op in reality-programma’s zoals Kirstie Alley’s Big Life en Dancing with Stars, waarbij haar verschijning gepaard ging met verhalen over gewichtstoename- en verlies en Alley’s eigen ‘Organic Liaison’ gewichtsverliessysteem. Toen ze in 2011 claimde dat ze 45 kilo was kwijtgeraakt dankzij haar systeem, kreeg ze te maken met een rechtszaak die haar claims over de producten in twijfel trok. Het leidde uiteindelijk tot een schikking.

Cheers liep oorspronkelijk van 1982 tot 1993, 275 episodes in elf televisieseizoenen, een serie over de gelijknamige bar in Boston, waar alle verhaallijnen zich afspelen rond de relaties tussen het personeel en de stamgasten: ‘Where everybody knows your name’, zoals de bekende regel uit het Cheers-lied luidde. Alley verscheen in het zesde seizoen als de nieuwe barmanager Rebecca Howe. Als vrouwelijke tegenspeler van barman Sam Malone (Ted Danson) verving ze de populaire Shelley Long als Diane, een personage dat als zogenaamde intellectueel een vreemde eend in de bijt was.

Neurotisch wrak, op zoek naar rijke kerel

Het personage Rebecca kwam weliswaar binnen als een sterke, zelfstandige vrouw, maar werd toch al snel gereduceerd tot een neurotisch wrak, altijd op zoek naar een rijke kerel die haar uit de onderwereld van een bar in Boston kon halen. Alley bleek een groot talent voor zelfspot en slapstick te hebben. Cheers was een van de zeldzame series die steeds populairder leek te worden. Van de tientallen prijzen die de serie won, gingen er in 1991 twee naar Kirstie Alley; ze won een Emmy en een Golden Globe. Na haar Cheers-jaren kreeg ze een eigen comedyserie, die redelijk succesvol was: Veronica’s Closet, over de eigenaar van een lingerie-imperium.

Alley werd geboren in Kansas. Ze vertrok naar Los Angeles, niet om haar geluk in de filmindustrie te beproeven, maar om zich te verdiepen in de leer van de omstreden Scientologykerk. Haar eerste optredens voor een camera waren opnames voor verschillende quizshows, waar ze als kandidaat deelnam. Ze noemde zichzelf in die tijd een ‘interieurontwerper’.

Haar eerste filmrol speelde ze in 1982 in de Star Trek-film The Wrath of Khan, waar ze Vulcan Starfleet-officier Lieutenant Saavik speelde. Afgelopen jaar was ze nog een van de kandidaten in The Masked Singer. De ontdekking dat ze kanker had was, volgens haar familie, pas van recente datum.