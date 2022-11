Actrice Jennifer Lawrence bezorgt collega Amanda Seyfried het best denkbare compliment

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Dat producent en regisseur Adam McKay (Don’t Look Up) zijn begerige oog op het verhaal van Elizabeth Holmes heeft laten vallen, is niet meer dan logisch. Het leven van de frauderende zakenvrouw en Theranos-oprichter heeft álles: drama, overmoed, bedrog, geld, de Amerikaanse droom in overdrive. Zalig.

Jennifer Lawrence zag de rol uiteraard wel zitten. Totdat, zo vertelde ze deze week in The New York Times, de achtdelige televisieserie The Dropout zag op Disney+. Die gaat ook over de zaak en daarin wordt Holmes gespeeld door Amanda Seyfried, die met haar vertolking een Emmy won. ‘Ze was geniaal. En ik dacht: ja, dat hoeven we dus niet nog eens dunnetjes over te doen. Het is gedaan.’

Wat een heerlijk verfrissend inzicht in Hollywood, waar niets heilig is en iets dunnetjes overdoen gezien wordt als een verdienmodel. Iets waar acteurs zich doorgaans dankbaar voor lenen en daar vervolgens fraaie redenen voor aandragen als ‘moderne herinterpretatie’, ‘toegankelijk maken voor een nieuwe generatie’ of ‘eerbetoon aan het origineel’.

Toegegeven: dapper is het wel. Je moet het bijvoorbeeld maar durven: Norman Bates spelen in een volstrekt overbodige remake van Psycho. Het doet de kijker bijna pijn, als Vince Vaughn in 1998 precies zo in de camera kijkt als Anthony Perkins in het legendarische laatste shot. Wat ging er toch in je bolletje om, beste Vaughn, dat je dit een goed idee leek?

En dan heb je soms ook nog te maken met de acteurs uit het origineel die niet altijd staan te juichen bij je ‘liefdesverklaring’. Zo werd de rol van Angela Lansbury in The Manchurian Candidate (1966) in 2004 gespeeld door Meryl Streep, en nóg was Lansbury er ongelukkig mee. ‘Ze had die rol niet moeten aannemen’, simde ze. Jude Law speelde de playboy Alfie volgens Michael Caine helemaal verkeerd. ‘Hij speelt een male chauvinist pig’, aldus Caine. ‘Ik speelde een male chauvinist pig die dat zelf niet doorhad.’ Daar zit je dan, met je ‘herinterpretatie.’ Wordt het opeens een concurrentiestrijd.

Maar dat wás het natuurlijk al. Je kunt nog zoveel goedbedoelende argumenten verzinnen, je neemt zo’n rol niet aan als je niet de arrogantie hebt dat je het beter of op zijn minst net zo goed kunt doen als je voorganger, die zich destijds met ziel en zaligheid op de rol heeft geworpen.

En dat maakt Lawrences opmerking pas echt opmerkelijk. In Hollywood noemt iedereen elkaar om de haverklap ‘geniaal’ of ‘geweldig’, maar daadwerkelijk een lekker project afslaan omdat je het niet beter kunt: een oprechter en genereuzer compliment kun je een collega-actrice eigenlijk niet maken.