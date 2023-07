Actiefilm ‘Farang’ onderscheidt zich door het bovengemiddeld gruwelijke geweld ★★☆☆☆

Farang

Vijf jaar nadat hij tijdens een dagje gevangenisverlof een belager de dood in trapte, leidt de Franse Sam (Nassim Lyes) een vredig bestaan in het oosten van Thailand. Met zijn zwangere geliefde en haar snoezige dochtertje is de idylle zelfs zo overduidelijk dat het wel mis móét gaan. En zie: één poging om een hemels stukje strand te kopen volstaat om in een gruwelijk conflict te belanden met zo’n beetje de akeligste gangster van het land. Sams lief wordt voor zijn ogen vermoord, zijn stiefdochtertje belandt vermoedelijk in de kinderprostitutie in Bangkok, genadeloze wraak volgt.

Farang (Thais voor ‘westerling’) onderscheidt zich van genregenoten door de mate van geweld: die is bovengemiddeld gruwelijk. Die botheid is soms overrompelend – bijvoorbeeld bij het liftgevecht waarin pistolen, messen en glasscherven op de vierkante meter worden ingezet – maar blijkt uiteindelijk vooral naar en plat. Reflectie beperkt zich tot een weerspiegeling in een bebloed mes. Enig gevoel van voldoening ontbreekt volledig.