Acteurs uit ‘Laagland’: ‘Acteren is je mening bijstellen, niet te snel oordelen’

‘Wat ben je toch een verschrikkelijk pedant mannetje. Ik zou officieel een enorme hekel aan je moeten hebben.’ Als het ene toneelpersonage de ander zoiets toebijt, kun je wel raden waar het heengaat. En inderdaad: de volgende scène waarin we deze Nanda en Hugo terugzien – we zijn in het stuk inmiddels precies een jaar verder – wonen ze samen en hebben ze een baby van drie maanden.

Aanstaande zaterdag is de première van Laagland, een nieuwe komedie van schrijver Nathan Vecht en regisseur Eric de Vroedt. In het stuk komen twee groepen met tegengestelde belangen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Een aantal projectontwikkelaars, onder aanvoering van tech-ondernemer Hugo en zijn partner Nanda, heeft het plan opgevat om in een recreatieplas een klimaatneutraal woonproject te ontwikkelen. Dit leidt tot grote onvrede onder een groep lokale bewoners, geleid door elektromonteur Ferry. In een snel veranderende wereld, waarin ze zich steeds minder gehoord voelen, is het samenkomen rond de plas voor hen een belangrijke traditie geworden, en die laten ze zich niet zomaar afpakken. Een wethouder probeert het conflict tevergeefs te sussen.

In de voorstelling komen tal van actuele thema’s voorbij: het verschil tussen arm en rijk, de kloof tussen randstad en provincie, traditie tegenover vernieuwing, toenemend politiek wantrouwen, klimaatproblematiek. De personages in Laagland hebben uitgesproken meningen, wat in de voorstelling leidt tot onbegrip, geruzie en zelfs fysiek geweld. Maar wat vinden de acteurs zelf eigenlijk van het karakter van de personages? Als een acteur sympathie voelt voor zijn personage, kan dat helpen bij het inleven in de rol. Maar hoe doe je dat als dat personage qua denkbeelden veel van je verschilt? Of is het juist interessanter om iemand te spelen die ideologisch ver van je afstaat?

Mark Rietman speelt elektromonteur Ferry: ‘In Ferry zie ik af en toe mijn vader terug’

Mark Rietman voelde vrijwel direct een band met zijn personage Ferry, zegt hij in de repetitiestudio in Den Haag. Ferry is iemand die moeite heeft het hoofd boven water te houden. Hij voelt zich tegengewerkt door politiek en andere instanties: hij is noodgedwongen freelancer geworden, en heeft veel zorgen om zijn dochter, die een autismespectumstoornis heeft. ‘Zelf kom ik uit een gezin waar altijd stress was over geld. Ik had een vader die niet gelukkig was met zijn baan, en veel woede voelde richting de ‘hoge heren’ boven hem. In Ferry zie ik af en toe mijn vader terug. We kunnen wel beweren dat iedereen dezelfde kansen krijgt in het leven, zoals de projectontwikkelaars in dit stuk doen, maar niet iedereen heeft de sociale of economische middelen om die kansen te benutten. De vernauwing en de woede die daaruit kunnen ontstaan, kan ik wel begrijpen.’

Rietman omschrijft Ferry als ‘een familieman, iemand die niet om de dingen heen draait. Eerlijk met soms wat nukken.’ Dat type mens bevalt hem wel. ‘Daar voel ik me in het dagelijks leven meer bij op mijn gemak, dan bij mensen bij wie ik veel ambitie, strategie en maskers vermoed.’ Maar een teveel aan compassie kan je als acteur ook in de weg zitten, stelt hij. ‘Eric (de Vroedt, red.) zegt af en toe terecht: maak er geen romantiek van. Het zijn niet alleen maar lieverdjes. Dit zijn ook de mensen die vanuit hun onvrede met fakkels naar het huis van een minister gaan.’

Joris Smit speelt Hugo: ‘Dit type – Zuidas, vlotte babbel, tijd is geld – staat ver van mij af’

Ondertussen moet Joris Smit een personage vertolken met wie hij op het eerste oog weinig overeenkomsten vertoont. Smullen, noemt Smit dat. ‘Juist omdat deze Hugo – type Amsterdamse Zuidas, vlotte babbel, tijd is geld – zo ver van me afstaat. Zelf ben ik veel meer een huismus. Ik werk ook hard, maar niet zozeer om rijk te worden.’

Het helpt hem als acteur om zijn oordeel over een personage zo lang mogelijk uit te stellen. ‘Toen ik in 2019 met Eric aan de voorstelling De wereld volgens John werkte, speelde ik een jongen uit Duindorp. In de eerste repetitieweek trapte ik in elk cliché waar je maar in kon trappen. Ik zag hem aanvankelijk vooral als een soort schreeuwlelijk, iemand met racistische ideeën. Dus zo speelde ik hem. Maar Eric kan je dan heel goed de andere kant opduwen: hij had een gevoelige en integere jongen voor ogen, die eigenlijk het beste met iedereen voorheeft, maar geregeld in de problemen komt omdat hij iets onhandigs zegt. Bij Hugo zijn we nu ook samen op zoek gegaan om de clichés te omzeilen. Hij is iemand die het hart op de goede plek heeft zitten, maar zichzelf in zijn onbeteugelde enthousiasme ook vaak overschreeuwt.’

Voor veel acteurs is het sympathiseren met hun personage een voorwaarde om tot gelaagd spel te komen. Daarnaast moet de rol die je speelt ook sympathie opwekken bij het publiek in de zaal. Voor hen geldt immers: hoe meer sympathie je als toeschouwer voor een personage voelt, hoe meer je geneigd bent jezelf met diegene te identificeren. Mark Rietman noemt sympathie ‘een soort inpakpapier’: een aantrekkelijke verpakking om de toeschouwer de binnenwereld van de personages in te lokken, waar zich soms beduidend minder aantrekkelijke dingen afspelen. ‘Als je alleen maar hard en naar bent, krijg je het publiek niet mee.’ Als diegene in wie we ons hebben verplaatst vervolgens heel anders blijkt te zijn dan het beeld dat we van onszelf hebben, kan dat interessant zelfonderzoek opleveren. Wat herkennen we van andermans onhebbelijkheden, driften en demonen? En welke overeenkomsten vertonen we met mensen van wie we aanvankelijk vooral veel dachten te verschillen?

Esther Scheldwacht speelt wethouder Dieuwertje: ‘Maak geen clown van je personage, dat is zonde’

Door de toegenomen polarisatie in de samenleving lijkt het soms moeilijker om je te verplaatsen in de ander. Voor Esther Scheldwacht is inleving een waardevol aspect van het acteursambacht, dat haar in het dagelijks leven helpt om milder naar haar omgeving te kijken. Scheldwacht speelt in Laagland onder meer de rol van wethouder Dieuwertje, die in een rondetafelgesprek de gemoederen tot bedaren probeert te brengen. ‘Haar functie staat mijlenver van me af. Ik benijd politici totaal niet: al die agenda’s, dat wollige taalgebruik… verschrikkelijk. Maar de neiging om voortdurend diplomatiek te zijn, herken ik wel. Ik kan ook heel indirect zijn, niet zozeer vanuit berekening, maar waarschijnlijk eerder vanuit mijn Indische achtergrond. Ik heb nooit geleerd om heel rechttoe, rechtaan te zijn.’

Ook zij heeft haar eerste mening over haar personage bijgesteld. ‘Het is aanvankelijk verleidelijk om Dieuwertje alleen maar weg te zetten als iemand met een dubbele agenda, een politica die zich nooit helemaal uitspreekt en het eigenlijk niet zoveel kan schelen. Ze komt op papier niet meteen betrouwbaar over. Daar wilde ik tegenin kleuren. Want voor je het weet, maak je een soort clown van je personage, en dat is zonde.’

Dus bedacht ze voor zichzelf een ‘spelersgeheim’: een belangrijke motivatie voor haar personage, die niet expliciet in het stuk staat, maar die ze meeneemt tijdens het vertolken van het personage. ‘Op een gegeven moment valt de vrouw van Ferry tegen haar uit: de gemeente zou wél tonnen willen investeren in het duurzame woonproject, maar ondertussen is er geen budget voor speciaal vervoer voor haar autistische dochtertje. Dieuwertje zegt vervolgens: ‘Ik weet wat je hebt doorgemaakt.’ Voor mezelf heb ik bedacht dat Dieuwertje dat méént, omdat ze daadwerkelijk een vergelijkbare ervaring heeft. Dat staat nergens in het script, maar voor mij als actrice is het heel belangrijk.’

Soumaya Ahouaoui speelt architect Nanda: ‘Bewonderingswaardig, maar ook star en humorloos’

Soumaya Ahouaoui speelt Nanda, de partner van Hugo en de architect achter het duurzame woonproject. ‘Zij gaat echt vol voor het belang van de aarde, ze cijfert zichzelf helemaal weg voor haar idealen. Enerzijds bewonderenswaardig, maar ze is daarin ook star en humorloos. Ik herken mezelf wel in haar idealisme, maar zo consequent als zij is zou ik nooit kunnen zijn.’

Of een rol nu ver van je afstaat of niet, je moet er altijd iets van jezelf inleggen, zegt Joris Smit: ‘In het ideale geval zoeken acteurs en personages tijdens het repetitieproces als het ware toenadering tot elkaar. Wat kunnen we van elkaar leren? Ik zou wel wat van die pittigheid van Hugo willen hebben, en tegelijkertijd zou Hugo wel wat meer van het bedachtzame van Joris kunnen gebruiken.’

Hij speelt graag personages die ver van zijn dagelijkse realiteit afstaan, een fascinatie die volgens hem voortkomt uit een ‘mateloze nieuwsgierigheid’ naar hoe de mens werkt. ‘Voor Hugo is technologie en ondernemerschap de oplossing voor het redden van de wereld. Ik zie eerder een redding in het proberen te doorgronden van de mens. Dat is ook wat je doet als acteur: je mening bijstellen, niet te snel oordelen. Ik wil altijd weten waar bepaalde uitspraken, frustraties en stemgedrag vandaan komen. Als we dat niet meer van elkaar willen begrijpen, zullen we elkaar niet snel terugvinden.’