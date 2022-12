Acteur Woody Harrelson: ‘Dronkenschap acteren, dat is iets delicaats’

Woody Harrelson in 'Triangle of Sadness'.

Woody Harrelson (61) aan de telefoon, vanuit zijn woonplaats Maui, op Hawaii. ‘Wat een wedstrijd!’, is het eerste wat de acteur zegt, met die typische Texaanse tongval. ‘Geweldig hoe Nederland terugkwam. Eerst dat doelpunt in de 83ste minuut, dan in de allerlaatste die tweede. Ongelofelijk. Een van de beste wedstrijden die ik ooit zag.’

Voor wie was hij? ‘Voorafgaand aan het WK koos ik Nederland én Argentinië, in een poeltje met vrienden. Dus ik was voor allebei.’

In de komedie Triangle of Sadness, vanaf deze week te zien in de Nederlandse bioscoop, speelt Harrelson de alcoholistische marxistische kapitein van een met miljardairs en fotomodellen gevuld superjacht. De Zweedse regisseur Ruben Östlund, bekend van zijn met de Gouden Palm bekroonde satire The Square, was een onbekende voor de Amerikaanse acteur. ‘Mijn agent zei: ik wil dat je The Square ziet. Oké, dacht ik, werp ik wel een blik op. Ik keek... ik denk acht minuten. Toen zette ik de film weer af. Ik zei tegen mijn agent: dude, ben je gek geworden? Dit is verschrikkelijk! Hij zei alleen: blijf kijken. Dus dat deed ik. Het begin van die film is een beetje ongemakkelijk, met die kaders en hoe de camera er zo dicht op zit. Maar tegen het einde dacht ik: holy shit, dit is fenomenaal! Mijn agent zei: dan kijk je nu Force majeure (Turist). En toen wist ik: deze regisseur is een meester, een van de groten. Daarna videobelde ik met Ruben. Zo’n ontwapende, grappige en lieve man.’

Boot in Amsterdam

Harrelson en hij bewogen zich als twee boksers in de ring, zei Östlund over hun eerste dagen op de set. Harrelson: ‘Ja dat is zo. Ik neem altijd mijn meningen mee, haha. En uiteraard heeft Ruben ook zijn eigen, tamelijk briljante opvattingen. Kwam allemaal goed, we zijn goede vrienden nu. We draaiden in de zomer van 2020, een geweldig moment om in Zweden te zijn, waar geen draconische maatregelen (tegen covid, red.) geïmplementeerd werden. Daarna ging ik op een fietstocht door Nederland. Ik ben geen stadsjongen, maar Amsterdam trekt me: verpletterend mooi. Ik heb serieus overwogen om er een woonboot te kopen, daar denk ik nog steeds over.’

Over zijn rol in Triangle of Sadness: ‘De man die ik speel is marxist, én kapitein van een jacht van 200 miljoen dollar, of zoiets. Hij veracht zijn beroep en hij veracht de mensen die op het jacht verblijven. Zo verklaarde ik voor mezelf dat hij drinkt: om het allemaal vol te houden.’

De allereerste rol van Woodrow ‘Woody’ Harrelson was die van dronkenlap in een opvoering over de geboorte van Jezus, voor de plaatselijke gereformeerde kerk in Midland, Texas. ‘Het was behoorlijk christelijk natuurlijk, maar wel lollig. Ik kwam de congregatie binnen zwalken en viel bovenop mijn overgrootmoeder Polly, die vooraan zat – zonder haar pijn te doen, hoor. En alhoewel ik verschrikkelijk beroerd acteerde, sloeg het wel aan. Dat te sterk aanzetten is de valkuil als je dronkenschap acteert. Een van mijn allereerste filmrolletjes was een cameo in Casualties of War, met Michael J. Fox en Sean Penn. Ik speelde een dronken soldaat op een vlucht terug uit Vietnam. Dat was zoiets groots voor me. En toen die film uitkwam, bleek dat ik eruit was geknipt. Ik was er kapot van. Jaren later vroegen ze me of ze die scène alsnog in de film mochten gebruiken – dat leek ze ineens toch een betere deal. Ze lieten hem aan me zien: zó slecht: afgrijselijk overdreven geacteerd. Dus ik zei: ‘Laat het er alsjeblieft uit. Ik weet nu dat het een delicaat iets is: dronkenschap spelen.’

Geweldscultuur

De acteur, jarenlang een vertrouwd televisiegezicht als barman ‘Woody’ in Cheers, brak door in de filmwereld met rollen als basketballer in White Men Can’t Jump (1992) en als moordende psychopaat in Oliver Stones Natural Born Killers (1994). ‘Natural Born Killers is nu ook wel een soort van klassieker. Maar toen die film in Amerika uitkwam, ging de pers apeshit. We kregen een enorme bak kritiek: dat zo’n film bijdroeg aan de geweldscultuur. Ik heb vaak, ook jaren later nog, scènes uit die film voorbij zien flitsen als ik ergens op een luchthaven een televisiescherm passeerde: dan was er weer massale schietpartij geweest. Een gigantische controverse, rondom die film. En geen goede controverse.’

Over Harrelsons vader verscheen een paar jaar geleden een podcast, Son of a Hitman, waaraan een van Woody’s broers meewerkte. Charles Voyde Harrelson, weinig betrokken bij de opvoeding van zijn drie zoons, werkte als huurmoordenaar voor de georganiseerde misdaad. In 2007 overleed hij in de gevangenis. Op een vroege arrestatiefoto oogt vader Charles als het spiegelbeeld van zijn acterende zoon Woody. Dacht die nooit: er zit een film in mijn vader? ‘Zoiets zou mogelijk zijn. Hij heeft zijn levensverhaal opgeschreven en dat is behoorlijk fascinerend. Er is een Japans begrip, zo hoorde ik eens, dat als je geboren bent op dezelfde dag als je vader, je in feite je eigen vader bent. Een vreemd idee. Ik ben twee maanden te vroeg geboren, op dezelfde dag als mijn vader.’

Oliver Stone prees ooit de zowel charmante als demonische grijns van Harrelson, die hem uitermate geschikt zou maken als acteur. ‘Wat moet ik daar op zeggen? Ik denk dat iedereen van ons een engel en een duivel in zich heeft. Of misschien ben jij de uitzondering? Ik heb nooit gedacht: ah, hier heb ik mijn gereedschap, zo kan ik acteur worden. Ik werd het gewoon, nadat ik op school in een toneelstuk speelde. Ik kon ook niks anders. Als ik geen acteur was, werkte ik nog steeds in de bediening in New York.’