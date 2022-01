Acteur Tarikh Janssen ging op zoek naar vrijheid en vond die niet in het theater, maar in het zwembad

Tarikh Janssen op de bodem van een zwembad in de documentaire Drijfvermogen.

Als zijn agent Barbara hem enthousiast belt en vertelt dat ze een leuke klus voor hem in de wacht heeft gesleept, ontploft acteur Tarikh Janssen. Hij wordt boos, zegt dat hij wil stoppen met acteren en dat ze hem niet meer hoeft te bellen. Einde gesprek, einde carrière. De klus die Barbara voor hem had, was een commercial voor een tropisch drankje, met als voorwaarde dat hij met een Antilliaans accent zou spreken.

De aanvaring tussen de acteur en zijn agent is het spannendste moment in de documentaire Drijfvermogen, die dinsdagavond wordt uitgezonden op NPO 2. Daarin wil Tarikh Janssen nader verklaren waarom hij helemaal klaar is met acteren. Dat is vooral vanwege het feit dat hij in zijn optiek nog steeds wordt gevraagd voor rollen die passen bij de zwarte man, of in zijn geval en zijn woorden: de ‘dubbelbloed man’.

‘Vrijheid is als je angsten weg zijn’, zegt hij. Dat angstvrije leven ervaart hij vooral als hij zwemt. Zwemmen is zweven in het water. Daarom wil hij weer het water in, niet het theater, of de filmset op.

Tarikh Janssen (34) studeerde af aan de Toneelacademie Maastricht, was in een aantal films (Brasserie Valentijn, Onze jongens) en tv-series te zien en speelde regelmatig toneelrollen. Je zou denken: intussen zijn het oogstjaren voor zwarte acteurs – er wordt volop ‘divers’ gecast, in het Volkskant Magazine werden onlangs twee zwarte collega’s van hem prominent geïnterviewd. Maar Janssen is kwaad en voldoet naar eigen zeggen volledig aan het stereotype van de ‘angry black man’. Op een zeker moment flipt hij in de kleedkamer en dat levert een nare scène op.

Dat illustreert hij in dit bijzondere, licht satirische egodocument door onaangename ruzies met zijn beste vriend (acteur Yannick Jozefzoon), de regisseur van de documentaire Ivan Barbosa en zijn vriendin, fotomodel Lonneke Bakker. Kinderachtig noemt ze hem, en dat is-ie ook: hij sart, omdat hij in discussie wil gaan. Tegelijkertijd is de manier waarop hij zijn ongenoegen uit (‘Wit, blond en blauw, dat is de norm’) zo authentiek, dat je als kijker een eind met hem meegaat in zijn nieuwe uitdaging: opnieuw een topzwemmer worden.

Dat zwemmen is deels een metafoor voor vrijheid, zoals deze film deels fictie, deels realiteit is. Drijfvermogen is in zwart-wit gefilmd, met een paar leuke intermezzo’s: Tarikh als jongeman tijdens het wedstrijdzwemmen (hij won een handvol medailles) en een kort overzicht van zijn filmrollen. Verder zien we hem thuis een smoothie maken en rauwe eieren drinken (en vervolgens uitkotsen) om weer stoer en sterk te worden. Hij wil winnen. In het water.

Wat we niet zien is dat hij in het theater ook een mooie Hamlet speelde en erg goed was in de voorstelling Wie is bang naar een tekst van Tom Lanoye. In die zin is Drijfvermogen een soort tussenstand van zijn carrière: een tikje ijdel, maar wel intrigerend.