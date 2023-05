Acteur Jacob Derwig: ‘Het gaat erom dat je je eigen vrijheid niet belangrijker maakt dan die van een ander’

Acteur Jacob Derwig in Koninklijk Theater Carré. Beeld Hilde Harshagen

Acteur Jacob Derwig (53) heeft een nazi-glossy meegenomen. ‘Hier moeten we het nu over hebben’, zegt hij. Het is een naar het Nederlands vertaalde glossy van de Wehrmacht uit 1944, getiteld Signaal. Het thema van dit nummer is: ‘Waarvoor wij strijden’. Erin staan artikelen en paginavullende foto’s van Europese landschappen, universiteiten en kunst. ‘Ik zag het eerst ook niet’, zegt Derwig. ‘Wat er fout aan is. Het is een glossy, zoals we die nu ook kennen, over het goede leven, kunst, samen sporten, gezinnen en opgaan in een sociaal geheel. Er staan dingen in die niet zouden misstaan in het partijprogramma van GroenLinks of de PvdA. Maar het is dus een nazi-glossy. Die verwarring, daar wilden we een voorstelling over maken.’

Het tijdschrift komt uit de collectie van Theater Na de Dam, de theatermanifestatie die ieder jaar in heel Nederland plaatsvindt rondom de nationale dodenherdenking op 4 mei. Signaal inspireerde medeoprichter en artistiek leider Jaïr Stranders tot het bedenken van een voorstelling in Carré, met de naam Waar wij voor strijden. Centraal hierin staat het misbruik van loffelijke idealen en woorden. Neem bijvoorbeeld de inflatie van het woord ‘vrijheidsstrijd’, dat nu vooral nog door dictators, complotdenkers en andere extreme groeperingen wordt gebruikt om zaken als oorlog, racisme en antisemitisme te vergoelijken. Bo Tarenskeen, ook medeoprichter, schreef de tekst van de monoloog, die door Derwig wordt uitgesproken.

Hij speelt een man die is ingehuurd om een pianotrio (onder leiding van violiste Liza Ferschtman) aan te kondigen. Maar in plaats van de 3 minuten die dat zou moeten duren, blijft hij praten. ‘Het is iemand van wie je aanvankelijk denkt dat hij het beste voorheeft met de mensen. Hij heeft het over kunst en vrijheid, dat is toch goed? Maar hoe langer hij aan het woord is, hoe meer je ontdekt dat er onder die mooie woorden een heel andere kijk op de wereld schuilt.’

Hotemetoten en complotdenkers

Derwig was al vaker gevraagd om iets te maken bij Theater Na de Dam. Toen hij van dit idee hoorde en de tekst zag, wist hij dat hij het gewoon moest doen. ‘Ik ging meteen aan bij het idee om zo’n man te spelen, die altijd vindt dat hij gelijk heeft, puur omdat zijn instinct en onderbuik dat zeggen. Niet in de laatste plaats omdat je ze in het echt steeds vaker ziet lopen. Denk maar aan een willekeurige complotdenker.’

De man doet ook denken aan de hotemetoten die je regelmatig ziet spreken voor of na afloop van voorstellingen of andere kunstmanifestaties. Mensen die soms schaamteloos genoeg zijn om in hun praatjes een kunstwerk te gebruiken voor hun eigen politieke agenda. Het is dezelfde soort schaamteloosheid die je ook ziet bij een figuur als David Brent, de onuitstaanbare baas gespeeld door Ricky Gervais in The Office. Derwig: ‘Ik vind het leuk om via de lichtheid en komedie die ook in die tekst en dat personage zitten een soort hinderlaag te leggen, waar het publiek dan recht inloopt. Die man heeft straks het lef om tegen Liza Ferschtman, een van Nederlands beste violisten, te zeggen hoe ze een stuk moet spelen.’

Schrijver Bo Tarenskeen hamerde er bij Derwig op dat deze man in wezen extreem alleen is. ‘Hij is de link met de maatschappij kwijt en hopeloos op zoek naar een groter geheel. Mensen die zich verlaten en alleen voelen, sluiten zich eerder aan bij extremistische bewegingen. De psychologie van de verongelijktheid is dat daarachter een heel klein, eenzaam mannetje staat.’

Waarden

Derwig vindt het project ‘loeispannend’. Hij stond niet eerder in Carré, een van Nederlands grootste theaters. Bovendien speelt hij deze voorstelling maar één keer, dus er is geen kans op een revanche. Maar het is belangwekkende materie en daarom hoopt hij dat er straks 1.300 man zitten. ‘Ik hoop dat het een waarschuwing is voor holle retoriek en een herinnering dat we sommige waarden aan onze kinderen moeten doorgeven. Je kunt de Holocaust niet in twijfel trekken omdat je toevallig iets hebt gelezen op Facebook. Je kunt de geschiedenis en wetenschap niet ontkennen, onder het mom van eigen onderzoek. Het gaat erom dat je je eigen vrijheid niet belangrijker maakt dan die van een ander.’

