Acteur Florian Myjer is op zijn plek bij Hotel Estheréa in Amsterdam

Beeld Jordi Huisman

Wie? Florian Myjer (29)

Waar? Hotel Estheréa in Amsterdam

Wat doet hij? Hij is acteur en theatermaker en maakt deel uit van de artistieke leiding van theatercollectief De Warme Winkel.

Waarom hier?

‘Ik heb van kinds af aan een liefde voor chique hotels. Als ik met mijn ouders langs een vijfsterrenhotel liep, vroeg ik altijd of ik daar even naar de wc mocht, zodat ik het vanbinnen kon bekijken. Samen met een vriend ga ik tegenwoordig alle vijfsterrenhotels in Amsterdam af om koffie te drinken. We vinden het leuk om even onderdeel te zijn van een wereld waarvan we weten dat we er eigenlijk nooit bij zullen horen.

‘Elk hotel heeft weer een eigen verhaal en stijl, sommige zijn heel klassiek en dit Estheréa is juist erg over de top. Ik vind het heerlijk dat het interieur overdadig is, bijna als in een kostuumdrama. Heel theatraal. Ik zou mijn huis niet zo inrichten, maar voor een kopje koffie is het perfect.’

Wat zijn pronkstukken in je eigen interieur?

‘Mijn eerste designitem is een Bauhauslamp, daar had ik voor gespaard toen ik 18 was. Die lamp is inmiddels overal mee naartoe gegaan, ook toen ik studeerde in Maastricht. Dat voelde ergens decadent: ik had een minikamer in Maastricht, maar daar stond dus wel een designlamp. Ik houd ook erg van kunst. Als aandenken aan mijn oma heb ik van haar erfenis een tekening van Pius Fox gekocht. Hierop zie je een stilleven met een piano en een Venetiaans masker. Het is onduidelijk of het een tekening of een vervaagde foto is, maar ik kan ernaar blíjven kijken.’

Hoe ziet je droomhuis eruit?

‘Ik zou graag een appartement in een Italiaans palazzo willen hebben met fresco’s op de muur. Een stijlicoon wat dat betreft is Luca Guadagnino, regisseur van onder meer Call Me by Your Name. Hij heeft een prachtig huis in Crema, een stadje buiten Milaan. Maar ik hou ook van Engelse huizen, bijvoorbeeld in Hampstead. Daar staan echt de Britse, dure varianten van rijtjeshuizen, warm, knus en gezellig. Ik hoop dat mijn eigen interieur tussen die twee in zit: het Britse, dat tuttig kan zijn met kussentjes, chintz en motiefjes, en het Italiaanse, dat meer gaat over design, kleur en licht.’

Hoe zou je je kledingstijl omschrijven?

‘Ik hoop dat mijn kledingstijl een beetje nonchalant-chic is, klassiek met een twist. En het mag ook een beetje een gekke combinatie van dingen zijn. Dus ik vind het leuk om een Barbour-jas die Engelse lords dragen te combineren met gympen die heel raar zijn. Ik hou ook erg van tuttig, met kraagjes bijvoorbeeld. En het silhouet mag mannelijk zijn, maar ook androgyn.’

Heb je een favoriet kledingstuk?

‘Meerdere. Zo heb ik een witte blouse uit een winkeltje in een Frans dorpje. Een vrouw die goed Engels sprak, tipte ons een fantastische tweedehandswinkel met supermooie dingen. Daar kocht ik een mooi wit vrouwenbloesje uit de jaren tachtig. Ik draag het erg vaak, bijvoorbeeld op chique gelegenheden of bij fotoshoots. Het werkt altijd. En ik heb een grijs-blauw jarenzeventigoverhemd dat van mijn vader is geweest, dat draag ik echt al sinds mijn 14de. Van hem heb ik ook een wollen trainingsjack van Lacoste dat hij in de jaren tachtig in het Chinatown in New York heeft gekocht, dat draag ik ook sinds mijn 15de. En nog steeds bijna dagelijks.’

Kettingen

‘Deze kettingen heb ik altijd om. Eentje heb ik van mijn ouders gekregen en de andere van De Warme Winkel, het theatergezelschap waar ik sinds kort in de artistieke leiding zit. Een productieleider heeft het voor mijn verjaardag gekocht.’

Beeld Jordi Huisman

Ringen

‘Ik draag deze ringen vaak, maar niet altijd. De blauwe ring is een zegelring van mijn moeders familie. Die is van generatie op generatie doorgegeven en toen mijn grootmoeder overleed, kreeg ik hem. Het familiewapen staat erop: een afgerukt hertenhoofd met twee messen erop gericht en daaromheen drie afgehakte berenhoofden. Heel gezellig. De ring met de diamant is van mijn vaders familie, van een voorvader die zeeman was. Als hij zou overlijden en aanspoelen, zouden degenen die hem vonden van de ring de begrafenis kunnen betalen. De ring met het deukje heb ik van mijn zus gekregen voor mijn verjaardag. Dat deukje vonden wij een mooi ontwerp. Het bleek een productiefout te zijn, maar ik ben er erg blij mee. De ring met de knoop heb ik aan mijn zus gegeven voor haar verjaardag, dus we hebben hem allebei.’

Beeld Jordi Huisman

Beeld Jordi Huisman

Pak

‘Dit pak heb ik gekocht voor de bruiloft van mijn zus, het is van Cos. Ik had het gelukkig op tijd gevonden, want het is best moeilijk om spannende kleding te vinden op de mannenafdeling, hun kleding is best saai vind ik. Deze heeft een schuine sluiting en een opvallende kleur en dat vind je niet zo vaak.’

Beeld Jordi Huisman

Schoenen

‘De schoenen zijn tweedehands, van Yves Saint Laurent. Ik heb een voorstelling over hem gemaakt. Ze hebben uiteindelijk de voorstelling niet gehaald, dus nu zijn ze van mij. Dit is denk ik het meest high fashion wat ik in mijn kast heb liggen.’