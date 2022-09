Acteur en schrijver Tomer Pawlicki maakt met ‘De stokjesman’ een fraai debuut als jeugdtheaterschrijver ★★★★☆

Tomer Pawlicki in De stokjesman. Beeld Sanne Peper

Als de 10-jarige Patichek niet met zijn klussende vader rondrijdt in hun ‘Polenbusje’, dan zit hij thuis te gamen met zijn zus. Hun moeder is ‘uitwaaien’, maar lijkt nooit meer thuis te komen. Hun vader slaapt in een levensgrote wodkafles. De stokjesman is een bescheiden, maar originele jeugdvoorstelling over een disfunctioneel gezin, dat het erg moeilijk heeft met allerlei cultuurverschillen.

Acteur en schrijver Tomer Pawlicki maakt hiermee een fraai debuut als jeugdtheaterschrijver. De voorstelling is een coproductie van Dood Paard, De Toneelmakerij en Theater De Krakeling en wordt gespeeld door Pawlicki zelf en Paul Knieriem en Manja Topper. De speelstijl is licht grotesk, met Knieriem in de rol van de zus, een nukkige tiener, en Topper in de rol van zoon Patichek. Pawlicki speelt de alcoholische vader met een vet Pools accent. Er zit veel humor in alle overdrijvingen, waardoor het in essentie treurige verhaal eerder tragikomisch wordt.

Pawlicki schreef een deels autobiografische tekst, over een Pools-Israëlisch gezin dat naar Nederland is gekomen, waarna de ouders zich maar moeilijk kunnen aanpassen. De moeder vertrekt weer en de vader verliest zich in de drank. De kinderen moeten het zelf maar uitzoeken. Deze verwaarlozing wordt niet larmoyant maar laconiek getoond. De vader noemt zijn tengere, slimme zoon een ‘stokjesman’ en moet met lede ogen toezien hoe elke vorm van machismo deze jongeman vreemd is. In dit nieuwe land en in deze nieuwe wereld veranderen de regels waar je bij staat.

De mooie les van deze jeugdvoorstelling: de kinderen, die redden zich wel. Het zijn de ouders die wel wat hulp kunnen gebruiken.