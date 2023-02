Acteur Brendan Fraser leek vergeten, nu vindt hij zichzelf als obese leraar in ‘The Whale’ opnieuw uit

The Whale

‘Ik was nooit ver weg’, fluistert Brendan Fraser (54), over de periode waarin hij uit zicht raakte in Hollywood. Met een glimlach: ‘Zo gemakkelijk kom je niet van mij af.’

Met The Whale geldt de Canadees-Amerikaanse acteur ineens als grote favoriet voor een Oscar in de categorie beste mannelijke hoofdrol. Het is zijn eerste nominatie. Wie hem ontmoet, een dag na de wereldpremière van de film van Darren Aronofsky in Venetië, zit ineens met drie Frasers in zijn hoofd. De eerste, de oer-Fraser, is de bekendste: de breedgeschouderde ster met vierkante kaak en vriendelijke, naïeve blik. Slingerend aan lianen in de Disneyklassieker George of the Jungle, of in de weer met Egyptisch kwaad in de avonturenreeks The Mummy, geflankeerd door Rachel Weisz. Rollen die ver verwijderd zijn van Charlie, Frasers personage in The Whale: een aan zijn bankstel gekluisterde, driehonderd kilo wegende homoseksuele docent die bezig is zich dood te eten.

En dan is er de echte, huidige Fraser, die aanschuift voor een gesprek met een handvol journalisten. Zeker geen Charlie. Maar wel een man op wiens uiterlijk de tijd vat kreeg: met een fors en ongetraind lijf en een rond gezicht. Gebleven is de typische, wat kinderlijke en zachte oogopslag. Die is inmiddels ook wat droef: de blik van iemand die een en ander meemaakte. Je hoeft geen Aronofsky te zijn om te zien dat de acteur Fraser misschien wel beter gedijt bij zijn uiterlijk als vijftiger. Ook Martin Scorsese zag dat: hij vroeg Fraser voor een rol als advocaat in Killers of the Flower Moon, zijn later dit jaar te verschijnen film over de oliegerelateerde racistische moorden op het Osage-reservaat, met verder onder anderen Leonardo DiCaprio en Robert De Niro.

Een totaal nieuwe ervaring voor Fraser, die eerder nooit op de lijstjes stond van dit kaliber regisseurs. ‘Het opende mijn ogen’, zegt de acteur erover. ‘Je verkeert in de aanwezigheid van een meester. Alsof je in een winkel staat en iedereen hem het gereedschap aanreikt dat hij nodig heeft. Een soort masterclass.’

Waar was Brendan?

Zoals dat gaat, heet Frasers wederopstanding in de pers inmiddels de ‘Brendanaissance’. De acteur grinnikt: ‘Om een of andere reden denk ik steeds aan schilderijen van mijzelf op het plafond, als ik dat lees.’

What Ever Happened to Brendan Fraser?, luidde de titel van een geruchtmakend GQ-artikel uit 2018, waarin de gedoofde carrière van de ster verklaard werd. Fraser, die zich uitgebreid liet interviewen door het tijdschrift, toonde zich een kwetsbare en tikje zonderlinge man, getroffen door een serie tegenslagen. Hij was net 40 toen bleek dat het stuntwerk voor zijn slapstick-rollen zijn lijf had ontwricht: kapotte knie, kapotte rug, gehavende stembanden. Ook was er een moeizame scheiding van de moeder van zijn drie zoons, waarbij de opgelegde alimentatie zo hoog was dat Fraser in de problemen raakte toen de goedbetaalde rollen opdroogden. Hij had pech: rollen die nét niet naar hem gingen. En hij maakte niet altijd de meest verstandige filmkeuzes, getuige de alom neergesabelde en geflopte kinderkomedie Furry Vengeance uit 2010 (‘een misselijke, lompe komedie’, aldus de Volkskrant). Vervolgens was er de beschuldiging aan het adres van Philip Berk, de toenmalige president van de Hollywood Foreign Press Association, de organisatie die de Golden Globes verdeelt. Berk zou Fraser hebben aangerand tijdens een Globes-lunch in 2003. Nadien had de acteur het idee dat de Globes-organisatie hem ‘op de zwarte lijst’ had gezet. Fraser voelde zich besmeurd en raakte gedeprimeerd. Ondertussen was hij voer voor ‘entertainment-pers en lollige onlinefilmpjes’, waarin volop werd gespot met zijn sterk veranderde uiterlijk en toegenomen gewicht. De acteur bleef dit jaar weg bij de uitreiking van de Golden Globes, terwijl hij wel genomineerd was. ‘Je kan veel over me zeggen’, verklaarde Fraser, ‘maar niet dat ik hypocriet ben.’

Dat alles hielp hem om zich te verplaatsen in Charlie in The Whale, een man die schaamte ervaart en mede vanwege zijn omvang als kluizenaar leeft. ‘Ik weet hoe kwetsend het is als mensen nare dingen over je zeggen. En mijn gevoelens zijn gekwetst, in de jaren die achter me liggen. Door gemene mensen, die sociale media daartoe op allerlei manieren inzetten. Ik probeerde me dan altijd voor te stellen dat er een persoon achter schuilging. Woorden doen inderdaad pijn.’

Aronofskys film is gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van Samuel D. Hunter (tevens de filmscenarist), die zijn eigen leven en jeugd tot onderwerp koos: de worsteling met overgewicht, het binge-eten en opgroeien als heimelijke homoseksueel in een christelijke gemeenschap. Zijn onlineschrijfdocent Charlie leeft op enorme hoeveelheden aan huis bezorgd junkfood, krijgt bezoek van een jonge evangelist en poogt het contact te herstellen met zijn bozige tienerdochter. Fraser: ‘Charlie’s wereld is klein, zijn verhaal – zoals zoveel van dit soort verhalen – speelt zich af achter dichte deuren. Een tweekamerappartement in Idaho, waar vrienden en verzorgers hem brengen wat hij nodig heeft: voor hem is dat eten. Kant-en-klaarvoedsel dat zo is ontwikkeld, door wetenschappers in laboratoria, dat je er niet een beetje van kunt eten. Je móét de hele doos. In Amerika bestaan gebieden die ze voedselwoestijnen noemen, wat betekent dat er geen supermarkten of winkels zijn met normale voedzame producten. Mensen halen hun eten bij pompstations. Hoe moet je dan leven, als je worstelt met obesitas?’

Visagie

Naast Fraser is ook bijrol-actrice Hong Chau genomineerd voor een Oscar, net als de Adrien Morot voor de beste visagie. Behalve veel lof, klonk er in de Verenigde Staten ook kritiek op The Whale. Ging deze film niet te ver in het verbeelden – of uitbuiten – van de ‘hel’ van een man met obesitas? En had er niet gekozen moeten worden voor een échte zware acteur, in plaats van Fraser een ‘vetpak’ aan te trekken? Maar ook deze tegenstanders prijzen het gevoelige en empathische spel van de acteur.

Dat pak is geen ‘fatsuit’ zoals bekend uit de komedies, waarin slanke sterren zich even voordoen als zwaargewicht, maar een zeer realistisch ogende latex-huid. Fraser: ‘Ze hebben me eerst gescand, gewoon met een iPad, thuis op mijn oprijlaan. En daarna zijn er 3D-modellen geprint, met het door Adrien Morot ontworpen lichaam en de virtuele huid. De eerste keer waren we zo’n zes uur bezig met het aanbrengen. Darren keek me aan met een blik die ik interpreteerde als: hmm, zo zullen de mensen je straks voor altijd herinneren. Er spreekt veel zorg uit de wijze waarop het is gemaakt, vind ik: alles aan Charlie’s lichaam en beweging gehoorzaamt aan de wetten van de zwaartekracht en fysica. Dat maakt dat Charlie er menselijk uitziet, als hij thuis op zijn bank zit.’ Er liepen ook kabels door het kostuum. ‘Om koud water door mijn pak te laten stromen. Het voelde alsof ik de coureur was van een autoraceteam, met zo’n crew eromheen.’

Sadie Sink (20) schuift in Venetië ook even aan tafel. De Amerikaanse actrice, bekend van haar rol als Max in de populaire sf-serie Stranger Things, verwijt Charlie van alles als zijn dochter Ellie. Of ze het moeilijk vond, vraagt een journalist, om zoveel woede in de rol te leggen? ‘Het ging vooral om het begrijpen waarom ze zo boos op haar vader is’, zegt de actrice. ‘Er schuilt een diepe droefheid en pijn achter die woede.’

Fraser, vaderlijk: ‘En als het makkelijk was, zou iedereen het doen.’

Ze kende Fraser niet van eerdere films, geeft Sink toe. ‘Die heb ik nog altijd niet gezien. Ik ken Brendan eigenlijk alleen als Charlie. Voor deze film werkte dat wel.’

Fraser zag haar wel: hoe ze het in het vierde seizoen opnam tegen dat Stranger Things-monster. ‘Dit is het kind dat Vecna in de ogen keek!’

Via de Obesity Action Coalition, een organisatie die een podium geeft aan mensen met de ziekte obesitas, ontmoette Fraser meerdere mensen met de aandoening van Charlie. ‘Zij deelden hun kwetsbaarheden met me, hun frustraties. Ik ben geen psycholoog, maar bij elk van de mensen die ik sprak, zo’n acht, was er iemand geweest die wreed tegen ze was in hun jeugd, iemand die nare dingen zei. Vaak ook een vader, een ouder. Heel treurig. Dat dit géén komische representatie zou zijn, vonden ze het allerbelangrijkste. Het moest waardig zijn. Dat is het hele idee van The Whale, denk ik. Dat je de mens ziet, als je Charlie ziet. Het is een intieme film. Aan het einde heb je – hoop ik – het gevoel dat je vijf dagen met hem hebt doorgebracht.’