Acteur Alec Baldwin vrijgelaten, na dodelijk ongeval op filmset

Alec Baldwin en de per ongeluk op de set doodgeschoten cameraregisseur Halyna Hutchins. Beeld Getty Images / AFP

Binnen de filmwereld wordt met ontzetting en verwondering gereageerd op het ongeluk. Ook de Nederlandse regisseur Martin Koolhoven begrijpt niet hoe zoiets kan gebeuren. ‘Het is afgrijselijk, ook voor iedereen die erbij was op de set’, zegt hij in een reactie over de telefoon. ‘Maar ik begrijp er niks van. Er zijn allerlei protocollen. Er is altijd een expert op de set die over de wapens gaat, als er die er zijn. En wapens waar niet mee wordt geschoten worden onklaar gemaakt: dan zit er iets in de loop. En als er wél geschoten wordt, moet degene die het wapen afgeeft altijd laten zien dat er geen kogel in zit. En óók niet in de loop, zoals ooit gebeurde bij Brandon Lee.’

De zoon van kungfu-legende Bruce Lee overleed in 1993 tijdens de opnamen van The Crow, toen er in het op hem afgevuurde filmpistool nog een kogel in de loop bleek te zitten, die vrijkwam bij de kracht van de losse flodder. Na het ongeluk werden de regels op de set aangescherpt.

Koolhoven: ‘Zo’n losse flodder ziet er ook anders uit dan een kogel, vrij onmogelijk om die twee te verwarren. Het is Amerika, dus misschien heeft iemand z’n wapen laten slingeren en pakte Baldwin zo het verkeerde wapen: ik kan echt niks anders bedenken. Dit is zo raar.’

Koolhoven werkte vaak met vuurwapens op de set, onder meer voor zijn drama Oorlogswinter en de western Brimstone. ‘Voor Oorlogswinter draaiden we in Litouwen, voor Brimstone in Hongarije, Oostenrijk en Spanje. Het was altijd keurig geregeld, helemaal volgens de protocollen. Dan zou je denken dat het in Hollywood zéker helemaal snor zit.’

Losse flodders

In sommige kringen wordt nu al geopperd om de veiligheid op de filmsets nog verder op te schroeven en het gebruik van losse flodders te verbieden. Bij zo’n losse flodder komt er wel vuur uit de loop en is er een terugslag, maar schiet het kruit enkel een prop katoen weg. ‘Ik ben daar wel bang voor’, zegt Koolhoven. ‘Dat ze straks zeggen: geen losse flodders meer op de set, dat je alles alleen nog maar digitaal mag bewerken, achteraf. Maar als je de kracht van zo’n schot niet echt voelt als acteur, ziet het er op beeld niet hetzelfde uit.’

De set van de Amerikaanse western Rust. Beeld YouTube