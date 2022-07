Acteerkanon Timothy Spall is de reddingsboei van roadmovie The Last Bus ★★★☆☆

The last bus

De vrouw van Tom vroeg zo’n zeventig jaar geleden of hij haar mee wilde nemen, zo ver als ze konden gaan. Het pasgetrouwde stel vertrok zodoende uit Land’s End, in het uiterste zuidwesten van Engeland, naar een geïsoleerd huisje met een fijne tuin in John o’ Groates, het meest noordoostelijke puntje van Schotland.

Wat de reden was voor hun vertrek, en waarom de inmiddels hoogbejaarde Tom na de dood van zijn echtgenote besluit om via een schier eindeloze serie busverbindingen 1.349 kilometer terug te reizen naar Lands’ End, wordt met een handvol flashbacks duidelijk gemaakt. Zoals het een roadmovie betaamt, is ook in The Last Bus de exacte reden om op pad te gaan niet eens zo belangrijk – hoe tragisch en ontwrichtend de oorzaak ook was.

In The Last Bus oogt de reis voornamelijk als excuus om op behaaglijk kabbelende wijze een geografische en maatschappelijke dwarsdoorsnede van het Verenigd Koninkrijk te schetsen. Met de onvolprezen Engelse acteur Timothy Spall (Secrets & Lies, Mr. Turner) als veredelde reisgids Tom, ontpopt de film zich als lofzang op een generatie die niet te veel zeurt, vertegenwoordigd door een man die zelfs begrip kan opbrengen voor de dief van zijn koffertje. Tom, een voormalig monteur, helpt een tegenligger én de eigen chauffeur bij pech, spreekt zich in een overvolle bus als enige uit tegen een racist en zingt mooi droevig Amazing Grace op een busstation, waarmee hij zelfs de meest dronken omstanders tot stilte dwingt.

Tom is een uitstervende soort, in The Last Bus. Een man die zijn omgeving welwillend tegemoet treedt, die goedgemanierd is en zich bewust van het belang van onderlinge verbondenheid. Jongere medepassagiers trekken voortdurend hun telefoon tevoorschijn om Tom te filmen als hij zijn olijk ouderwetse gedrag vertoont, waarna hij op sociale media een heldenstatus vergaart.

Geregeld neigen regisseur Gillies MacKinnon en scenarist Joe Ainsworth naar het karikaturale – zowel bij Tom als bij de omstanders die hem per definitie als iemand uit een vroeger tijdperk beschouwen. Zo oogt The Last Bus toch als een wat ouwelijke variant op The Straight Story, die ongebruikelijk gewone film van David Lynch waarin een oude Amerikaan per zitgrasmaaier honderden kilometers aflegt om met zijn broer in het reine te komen.

De casting van Spall is de reddingsboei. Alleen al dankzij die gepaste melancholische blik laat het acteerkanon zich nooit tot typetje kneden.