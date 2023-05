Acrobaat Sadiq Ali verbeeldt de clash tussen geloof en homoseksualiteit in een fascinerende circusact ★★★★☆

The Chosen Haram door Sadiq Ali (rechts) en Alexandre Duran Davins. Beeld Max Crawford

Kun je homoseksueel zijn binnen het islamitisch geloof? Hoe deal je met de angst verstoten of gestraft te worden, wanneer je toegeeft aan iets dat haram (verboden) is? The Chosen Haram (18+), een opmerkelijk openhartige circusvoorstelling en verrassende hit van het Edinburgh Festival 2022, draait om de persoonlijke strijd van Sadiq Ali. Deze gespierde circusacrobaat worstelde zo heftig met de clash tussen diep gelovig en queer zijn, dat hij zich verloor in een heimelijke verslaving aan gaybars en leerfetisjisme. Daar vond zijn extreem getrainde fysiek bevrijding. Bij daglicht werd zijn geheelde ziel door de dwang van regels en voorschriften weer aan stukken gereten.

Tijdens Circusstad Rotterdam was afgelopen weekend te zien hoe Ali dat ziekmakende, verscheurde bestaan wonderlijk genoeg vertaalt naar een fascinerende, woordloze circusact tussen twee Chinese palen. Rechts op een bank wacht zijn crush, een vrijgevochten West-Europeaan vertolkt door Alexandre Duran Davins, eveneens klimmastspecialist. Links licht voortdurend een gebedskleed op.

Dwang en verlossing, allebei links, allebei rechts, maar van een ander kaliber. Want ook het rituele gebed (de verplichte salat) biedt houvast. Hoe dubbelzinnig worden palen? En dan niet alleen als fallussymbool. Ali glijdt weg, klimt op en scheert rakelings langs grond. Duran Davins danst en duikt opvallend lichter, vrijer, minder ballast. Het zweet-slurpende magnesium en de klimschoentjes met profiel groeien subtiel uit tot metafoor voor wrijving. Verwacht van de theatrale acts geen hogeschool-acteren – hoeft ook niet – al laten ze voor acrobatische begrippen veel van hun ziel en seksualiteit zien. The Chosen Haram kent een leeftijdsgrens van 18 jaar. Zodat gezinnen niet per abuis verdwaald raken bij ‘circus’. Wat je wel krijgt? Ga het zien tijdens Festival Circolo in Tilburg. Hoe de lokroep van geloof versus de lokroep van verlangen verankerd wordt in de aard van hedendaags circus.

