Achtervolg nooit per trein ‘uw persoonlijke bezittingen’

We gingen eten, de g’noten en ik. (Ik ben ook een g’noot, overigens.) Vroeger heette dit jaarclubeten. Het vond iedere donderdag plaats in de mensa van Unitas, een gaarkeuken waar de voedsel- en warenautoriteit één keer is geweest, met een bazooka.

Tegenwoordig gaan we een keer of zes per jaar naar een keurig restaurant, dit keer was het zelfs vegan.

‘Ik wil biefstuk’, appte een g’noot.

‘Kom anders met het vliegtuig’, appte een andere g’noot.

De tijd dat ik standaard ‘bij het verlaten van deze trein uw persoonlijke bezittingen’ liet liggen, leek voorbij, maar je moet nooit te vroeg juichen. Satisfaction, aldus Erik ten Hag, leads to laziness. Op de roltrap van Utrecht Vaartsche Rijn, miste ik mijn iPhone. Ik had ook te veel bij me, boeken, leesbrillen, jassen, waterflesjes, handschoenen, oortjes – en dus een telefoon. Er moest een kerel in een zwart gorillapak door het beeld zijn gelopen die mijn vinger had gepakt om mijn telefoon mee te ontgrendelen, waarna hij het ding zwaaiend had meegenomen.

Even de g’noten appen dat ik met de eerste de beste stoptrein mijn telefoon achterna was, kon niet. En de g’noten konden ook niet terug-appen: dom, Buwalda, je kunt geen trein inhalen met een andere trein, dat weet je toch wel.

Teleurgesteld in mezelf zocht ik een conducteur. ‘Meneer’, zei ik buiten adem, ‘ik heb mijn telefoon laten liggen in de trein voor ons.’

‘Wat doe je dan in deze?’

Boerenslimheid, ik hou er niet van. ‘Ik dacht, misschien kunt u naar de trein voor ons bellen.’

‘En dan?’

‘Vragen of-ie gevonden is?’

‘En dan?’

‘Vragen of ze hem terug willen sturen naar Utrecht?’

‘Maar dan ben jij daar niet. In Utrecht blijven was beter geweest.’

Een telefoon aan een draad was beter geweest. Thuis. Ik thuis. Slapen. ‘Of ergens uitstappen’, zei ik, ‘en op de kerende trein wachten?’

‘Geldermalsen, spoor 2, over anderhalf uur’, zei hij na lang zoeken in zijn dienstregeling. Ik bedankte hem overdreven hartelijk. ‘Alleen...’, vervolgde hij, ‘heb ik geen telefoonnummers van collega’s.’

Kwam Spiegelei nu mee. Wat volgde was een belmarathon via hoofdkantoren en centrales onder vermelding van treinnummers, rondjes om kerken. Ineens, zonder overgang, had hij de trein voor ons aan de lijn. Niks gevonden, natuurlijk. Waarom ook? Maar ze zouden ‘rondkijken’.

Ik eruit in Geldermalsen. Kijk, nu was ik toch blij dat ik niet mijn jas was vergeten, of mijn boek. Of mijn leesbril.

Grapje. Ik was inmiddels al een vol uur te laat, en er gingen nog zeker twee hele stervenskoude uren bijkomen. Gelukkig maken g’noten zich geen zorgen om andere g’noten. (Contributie wordt automatisch afgeschreven.)

Over Geldermalsen kan ik melden dat er in de wijde omtrek van het station geen gevulde koek te vinden is. Nul horeca, zelfs geen pannekoekenboot. In Amsterdam-Noord kun je tenminste nog die boot enteren.

Ook kan ik melden dat wachten op stoptreinen die na stoptreinen komen die na stoptreinen komen, pittig is. Maar alles gaat voorbij. De nieuwe conducteur vroeg of ik die meneer was aan wie ze de gevonden telefoon moesten overhandigen in Geldermalsen. Ik knikte. Hij knikte ook. Helaas was die telefoon niet gevonden.

Oké, Spiegelei. Het was inmiddels kwart voor elf toen ik het restaurant binnenviel. Opmerkelijk warm onthaal, toch. De g’noten hadden al mijn gangen bij mijn stoel neergezet, een soort eetbare slingers. Schranzend voelde ik me een beetje jarig.