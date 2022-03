Achterhuis zag de filosofie en ook zichzelf veranderen

Hoe tijdloos is filosoferen? Hoe kijken jongeren aan tegen geaccepteerde ideeën? In de serie ‘De woorden van’ laat de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) gearriveerde denkers in gesprek gaan met nieuwe talenten. Leonie Wolters interviewde Hans Achterhuis, de eerste Denker des Vaderlands (2011) en schrijver van populaire boeken met onderwerpen als utopieën, geweld en geloof. Deze opzet is uitdagend, zeker voor de geïnterviewde, die wordt ondervraagd over zijn gedachten in de afgelopen vijftig jaar. Die blijken voor een nieuwe generatie lang niet altijd vanzelfsprekend.

Achterhuis zag de beoefening van de filosofie veranderen, van iets ‘esoterisch’ in academische clubjes tot de publieke filosofie van nu – waarvan ook zijn eigen boeken voorbeelden zijn. Zoektocht naar betekenis laat bovendien een verandering zien bij hemzelf: Achterhuis studeerde theologie, maar ging zich bezighouden met de filosofie van het welzijn, de techniek en de politiek. In dit boek maakt hij de cirkel rond en keert de religie weer in zijn denken terug.

Hans Achterhuis en Leonie Wolters: Zoektocht naar betekenis. ISVW; € 17,50.