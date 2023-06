Achter de schermen van de filmindustrie speelt zich een fascinerend titanengevecht af

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Stel: je bent Tom Cruise. Een paar maanden geleden stelde regisseur Steven Spielberg nog dat jíj degene bent die de cinema eigenhandig heeft gered, omdat jouw actiefilm Top Gun: Maverick het massapubliek weer de bioscoop in wist te lokken na corona. Nu heb je een nieuwe film, waarin je weer allerlei onmogelijke stunts zelf hebt uitgevoerd. Je wilt natuurlijk dat die zo spectaculair mogelijk te zien zijn. In de Imax-zalen dus.

Maar wat blijkt: een week nadat jouw Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One in release is gegaan, kan dat niet meer. Dan gaat er een donker, serieus 18+-drama in première, en de maker daarvan heeft voor drie weken álle Imax-schermen opgeëist. Alle, ja. Terwijl jouw film waarschijnlijk meer publiek zal trekken. En aangezien Imax-kaartjes duurder zijn, loop je wereldwijd misschien wel tientallen miljoenen euro’s aan inkomsten mis.

Stel: je bent Christopher Nolan. Vijftien jaar geleden zorgde je ervoor dat Hollywood anders naar Imax ging kijken. Vóór The Dark Knight (2008) was Imax het domein van (natuur)documentaires. Jij toonde de potentie van het superscherm voor actiespektakel – ondanks de soms lastigere werkomstandigheden schieten blockbusterregisseurs met ambitie hun actiescènes tegenwoordig met Imax-camera’s.

Zelf ga je verder. Je filmt liefst álles in Imax. Oorlogsfilm Dunkirk bijvoorbeeld, denkspektakel Tenet, en nu je nieuwste intelligente blockbuster: Oppenheimer, een drie uur durend drama over de uitvinder van de atoombom. Omdat de scherpte en de diepte van Imax-beeld ongeëvenaard zijn en ‘Imax ervoor zorgt dat de kijker zich volledig in de film kan verliezen’. Logisch en terecht dus dat je al in 2021 hebt afgesproken dat jij die zalen drie weken lang exclusief tot je beschikking zou hebben. Maar nu is er opeens een actiefilmfiguur die persoonlijk aan het rondbellen is om jouw afspraken te torpederen, omdat het nadelig is voor zíjn film. Terwijl jouw releasedatum al veel eerder vastlag.

Fascinerend titanengevecht dat zich momenteel achter de schermen van de filmindustrie afspeelt. Vooral omdat het over meer gaat dan over de schermverdeling. Wie heeft er gelijk: de estheet of de escapist? Welke kant je kiest, zegt iets over de manier waarop je naar film als kunstvorm kijkt.

Ja, óf je ziet het als de testosteronstrijd tussen de technologienerd en de spektakelheld. En ondertussen is er een derde concurrent, die helemaal geen Imax-schermen ambieert, en die dankzij een luchtige, vrolijke campagne volgens de prognoses beide heren huppelend achter zich laat: Barbie. Zul je zien dat die er met de echte buit vandoor gaat: de bezoekers.