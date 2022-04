Achter de klassieke filmbeelden uit Visconti’s meesterwerk school een weinig fraaie wereld ★★★☆☆

Björn Andrésen in ‘The Most Beautiful Boy in the World’.

In het tv-programma Het mooiste meisje van de klas blikt presentator Jaap Jongbloed terug op het leven van voormalige ‘mooiste meisjes’, die meestal (kortstondig) aanhaakten bij een of andere internationale jetset. Nooit, in al die jaren van het bestaan van het programma, ging het eens over de mooiste jongen van de klas. Maar nu is er de overtreffende trap, met de documentaire The Most Beautiful Boy in the World, een portret van de inmiddels 67-jarige Zweed Björn Andrésen.

Op 15-jarige leeftijd werd Andrésen door regisseur Luchino Visconti gecast voor de rol van engelachtige jongen in matrozenpakje in Death in Venice (1971). Zijn verhaal is tragischer, grootser en schrijnender dan een heel seizoen mooiste meisjes bijeen. Andrésen, kind van twee afwezige ouders, werd door de Italiaanse cineast op het podium gehesen als trofee. Visconti stelde zijn adoratie voor deze ‘volmaakte schoonheid’ bij de persconferentie van de film alweer bij, grappend dat zijn acteurtje – dan 16 – inmiddels alweer te oud was, en ‘minder mooi’.

Bij de tournee van de film viel het joch in handen van de crew en kliek rondom Death in Venice; mannen die hem als pronkstuk meevoerden naar Parijse gayclubs. Vooral in Japan was Andrésen een ster: generaties manga-tekenaars lieten zich inspireren door zijn breekbare voorkomen. Ook nam de Zweed, een verdienstelijk pianist, er wat albums op. Om de Beatles-taferelen vol te houden kreeg de jongen ‘pillen’ gevoerd; wat erin zat wist hij niet.

The Most Beautiful Boy in the World toont de weinig fraaie wereld achter de klassieke filmbeelden uit het meesterwerk van Visconti: de exploitatie door en latere desinteresse van al die types die zo wegliepen met de ‘mooiste jongen’. Hoe ongezond en verwoestend het allemaal was, voor een kind zonder een stabiele basis.

De documentaire van Kristina Lindström en Kristian Petri volgt Andrésen ook in het nu: een verwilderd ogende en door alcohol en persoonlijk leed aangetaste man in een vervuild appartement. Nog wel een acteur, want gezegend met een markante kop. Hij was onder meer te zien als de bejaarde man die zich als onderdeel van een ritueel te pletter springt in de horrorhit Midsommar uit 2019. Symbolischer kan het niet.